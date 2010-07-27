ZyXEL'den kendisi küçük mahareti büyük yeni bir medya sunucusu: ZyXEL NSA-221

Güvenli İndir, Güvenli Depola, Güvenli Paylaş Platformu ZyXEL NSA-221 Ağ Veri Depolama ve Medya Sunucusunda!

ZyXEL'in yetenekli yeni güvenli ağ veri depolama ve medya sunucusu NSA-221, CEBIT'deki duyurusunun ardından nihayet Türkiye'de! ZyXEL NSA-221, bilgisayara gerek duymadan günün 24 saati her tür dosyayı indirebiliyor ve sakladığı film, müzik ve fotoğraf gibi multimedya dosyalarını kendi üzerinde oynatarak bilgisayara aktarma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Üstün yedekleme çözümleri ile ön plana çıkan NSA-221, 4 terabayta kadar çıkabilen RAID temelli güvenli depolama kapasitesiyle de göz dolduruyor.

Dünyanın lider bağlantı çözümleri ve teknolojileri sağlayan şirketi ZyXEL, ilk olarak bu yılki CEBIT'te görücüye çıkardığı yeni medya sunucusu NSA-221'i Türkiye'de de piyasaya sürdü. Ev ve ofislerin depolama, yedekleme ve medya paylaşımı yükünü üstüne alan ZyXEL NSA-221, yetenekleriyle görev yaptığı her ortamda yıldızlaşıyor. Bulunduğu mekanların dekorasyonuna uyum sağlayacak şekilde, şık bir görünümle tasarlanan ZyXEL NSA-221, her seviyeden teknoloji kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilmesini sağlayan özellikleri ve doğa dostu yaklaşımıyla kalpleri de fethediyor.

4 TB'lık engin bilgi haznesi

4 terabayta kadar çıkabilen devasa bir depolama kapasitesine sahip olan NSA-221, sakladığı multimedya dokümanlarını, bilgisayara aktarmaya gerek olmadan da oynatabiliyor. ZyXEL NSA-221, sahip olduğu DLNA 1.5 sertifikası sayesinde DLNA uyumlu cihazlarla iletişim kurarak, depoladığı video, resim ve müzik gibi dosyaların bu cihazlar üzerinde, hem de hiçbir bilgisayar desteğine ihtiyaç duymadan, oynatılabilmesine imkan tanıyor. Dahası NSA-221, müzik arşivinizden playlist'ler oluşturmanıza ve hatta fotoğraflarınızı slideshow ile gösterirken bu playlist'lerin arka planda çalmasına da izin veriyor. Yeni tasarlanan alfabetik arama çubuğu ise NSA-221 üzerinde saklı binlerce şarkı, fotoğraf ve video arasında kullanıcıların aradıklarını kolayca bulmalarını da sağlıyor.

Kullanıcı dostu özellikleriyle kullanıcıların en yakın dostu!

Ev ve iş yerlerini "akıllı? mekanlara dönüştüren ZyXEL NSA-221, dahili FTP sunucu özelliğiyle depoladığı dosyaları otomatik olarak FTP sunucusuna yüklerken, yazıcı sunucusu özelliğiyle de ağ kullanıcılarına yazıcı erişimi sağlıyor. ZyXEL NSA-221, BitTorent ve eMule P2P dosya transfer yazılımlarına sahip olarak geldiğinden, gelişmiş dosya kontrol özellikleri sayesinde yine bilgisayar gerekmeksizin, her tür dosyanın istenen hafta, gün ve saatte otomatik olarak indirilmesine de imkan veriyor.

ZyXEL NSA-221'in diski güvenlik ya da kapasite ihtiyaçlarına göre RAID 0, RAID 1 ya da JBOD olarak kullanılabiliyor. Ayrıca 3 adet USB 2.0 bağlantı noktası sayesinde NSA-221'in kapasitesini dilediğiniz gibi artırabiliyorsunuz. Ağ desteği olmayan taşınabilir diskleri de böylece ağınıza dahil etmeniz mümkün olabiliyor.

Tek tuşla tüm elektronik cihazlar üzerindeki bilgileri yedekleme imkanı

Gigabit Ethernet arayüzüyle yüksek bağlantı hızına sahip olan NSA-221, "Copy/Synch" tuşuna basıldığı anda USB bellek, kart okuyucusu ve dijital fotoğraf makinesi gibi harici depolama kaynaklarındaki verileri hızla kendi deposuna kopyalayabiliyor. Dahası NSA-221, Memeo Auto-backup yazılımıyla bilgisayar üzerindeki verileri yine otomatik olarak kendi üzerine yedeklerken; yedekleme planlayıcısı sayesinde de kullanıcıların genel bir yedekleme programı oluşturarak, cihaz üzerindeki bilgilerin başka bir depolama birimine de otomatik olarak yedeklenmesini sağlayabiliyor.

Yeni enerji tasarrufu sağlayan özellikler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

ZyXEL NSA-221, yenilenen güç yönetimi özellikleriyle enerji tasarrufu sağlayarak hem doğanın korunmasına katkıda bulunuyor hem de maliyet tasarrufu sağlıyor. Depolama konusunda oldukça cömert davranan NSA-221, enerji tüketimi konusundaysa bir o kadar cimri. Sıradan NAS ve depolama cihazlarına göre %80 daha az enerji tüketerek küresel ısınmaya karşı duran NSA-221, gelişmiş dahili sabit disk uyuma desteğiyle belli bir süredir dosya aktarımı yapılmadığını algılayıp otomatik olarak uyku moduna geçiyor. Dahası akıllı fan teknolojisine de sahip olan NSA-221'in fanı, sistem ısısı düştüğünde daha yavaş çalışarak daha az enerji tüketiyor. NSA-221 ayrıca, yoğun olarak kullanıldığı saatleri tespit ederek, otomatik bir şekilde kendini açıp kapatıp gereksiz yere enerji de tüketmemiş oluyor.