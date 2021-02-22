ABD’de soyu tükenmekte olan bir gelincik türü klonlandı

Tam Boyutta Gör ABD’de bir grup bilim insanı, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir gelincik türünü klonladı. ABD Balıkçılık ve Doğal Hayat Servisi’nde görevli bilim insanlarının yürüttüğü çalışmayla klonlanan hayvan, bir kaya ayaklı gelincik türü.

Ayrıca Bkz. "Nüfusun yüzde 40’ını aşılayan İsrail’de pozitif çıkma oranları düşüyor"

Kuzey Amerika’nın nesli tükenmekte olan türler içindeki ilk klonlanan hayvan olan ve Elizabeth Ann adı verilen klon, 30 yıl önce yaşamış Willa adlı gelinciğin dondurulmuş hücreleri kullanılarak hayata gelmiş. 10 Aralık tarihinde dünyaya gelen Elizabeth Ann’in sağlık durumu yoğun bir şekilde gözlem altında tutuluyor.

1981 yılında Wyomingli bir çiftçinin sağlıklı bir grup hayvanı görene kadar soyunun tükendiği düşünülen kara ayaklı gelincikler, söz konusu tarihten bu yana korunaklı bölgelerde yetiştirilme programıyla gözlem altında tutuluyor.

Ülkede hayatta olan tüm kara ayaklı gelincikler ise koruma altına bu hayvanların soyundan geliyor. Bu durum ise genetik çeşitliliği daralttığından, sağlıklı kara ayaklı gelinciklerin dünyaya gelmesinde birtakım zorlukları da beraberinde getiriyor. Ancak Ann’in 30 yıl önce yaşamış bir gelincikten klonlanmış olması, doğal hayata kazandırılacak hayvanlar için bir umut. Bu sayede daha sağlıklı ve hastalıklara dirençli gelinciklerin var olma ihtimali, bilim insanlarının önümüzdeki dönemde takip edeceği önemli bir süreç olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.