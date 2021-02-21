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    Nüfusun yüzde 40’ını aşılayan İsrail’de pozitif çıkma oranları düşüyor

    İsrail’de testler pozitif çıkma oranı yüzde 6.2 ile yılın en düşük seviyesine gerilerken hastanelere gelen 10 vakadan sadece 1‘i aşılanmış kişilerden oluşuyor.
    21 Şubat 2021, 09:00 (Güncellendi, 2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nüfusun yüzde 40’ını aşılayan İsrail’de pozitif çıkma oranları düşüyor

    Birinci yılını geride bırakan COVID-19 pandemisi dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Uzmanların aşı ile kurtuluşa erebileceğimizi düşündüğü pandemiye karşı ülkelerin aşılama süreci devam ediyor. En agresif ülke konumundaki İsrail’de olumlu sonuçlar gelmeye başladı.

    Oranlar düşüyor

    Pfizer-Biontech ortaklığında geliştirilen COVID-19 aşısını hızlı bir şekilde uygulamaya koyan İsrail nüfusun yüzde 40’tan fazlasını aşıladı. 2.8 milyon kişi ise ikinci dozları da almış durumda. Gelen bilgilere göre yapılan testlerde pozitif çıkma oranı yüzde 6.2 oldu ve yılın en iyi rakamlarına ulaşıldı.

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    Cuma günü ülkede 3000 civarında yeni vaka kayıt edilirken 858 tanesi ağır hasta konumunda. Ölüm rakamları da yine 35 civarında. Ülkede R bulaşma katsayısı 0.79 olarak ölçülürken aşı olanların çok daha düşük oranda virüs yaydıkları tespit edilmişti.

    Aşı olmayan gruplarda yayılım yine hızlı bir şekilde devam ediyor. Hastane kaynakları gelen yeni vakaların sadece yüzde 10’unun aşı olan grup içerisinden olduğunu belirtiyor. Ağır hastaların yüzde 40’ı yine 60 yaş altındaki nüfustan geliyor. Aşılama 50 yaş altına doğru devam edeceği için henüz genç yaşlarda vakaların pek önüne geçilmedi. Ocak ayında yaklaşık 50 bin çocuğun pozitif çıktığı ifade ediliyor.

    Yaklaşık 9 milyon nüfusu olan İsrail deyim yerindeyse Pfizer aşısının en geniş test alanı haline geldi. Aşılama sürecinde virüsün yayılımı büyük bir dikkatle inceleniyor ve görünüşe göre önemli aşamalar kaydediliyor. Hükümet Mart ayında nüfusun tamamını aşılamayı hedefliyor ve normale dönüş için adımlar atılması planlanıyor.



    https://www.timesofisrael.com/covid-19-pandemic-ebbs-in-israel-with-lowest-positive-rate-in-almost-2-months/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 18 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İsrail'in nufüs az daha kolay. Ülkemiz nufüs yoğunluğuna göre gayet iyi gidiyor. Tabi chp lere sorsan öldük bittik derler. Onlar öyle maalesef
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    blue7 1 sa. ( Mesaj Silindi ) CoreXXX
    Chp kadar başınıza taş düşer inşallah, her şeyi Chp'ye bağlamayı nasıl başarıyorsunuz böyle. Size ne yedirip ne içiriyorlar da böyle aval aval dolanıyorsunuz ortada. Saçmalamakta üstünüze yok yani inanın Ak Parti'ye oy vermek isteyen veya verenler bile sizin gibileri gördükçe iyice partiden soğuyorlar. Partiye yardım ettiğinizi sanıyorsunuz ama kuyusunu kazıyorsunuz haberiniz ola, aynen böyle devam.
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    8.8 milyon nüfus ile günlük 35 ölüm oluyor vakaların neredeyse 1/3’ü ağır ise durumları halen bizden çok kötü anlaşılan.
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    1ses1 (hasan türk) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İsrail nüfusunuda yazsaydınız bari istanbul kadar değil.8-10m arası.
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    D Dellialli 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) 1ses1
    Kafan matematiğe basmıyor istatistik nedir bilmiyorsan bu haberi yazan adamın suçu değil. Senin cahilliğin kusura bakma. İki kişi atlamışsınız üstelik. Hani hastalığı israil geliştirmiş, müslümanları öldüreceklerdi vs sallıyordunuz ya! ne oldu o iş?
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    WB 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizse hala dunyada 5. Avrupada 2. Siradayiz. Umarim yerli asi kisa surede cikarak bu acigi kapatir..
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