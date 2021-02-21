Nüfusun yüzde 40’ını aşılayan İsrail’de pozitif çıkma oranları düşüyor

Birinci yılını geride bırakan COVID-19 pandemisi dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Uzmanların aşı ile kurtuluşa erebileceğimizi düşündüğü pandemiye karşı ülkelerin aşılama süreci devam ediyor. En agresif ülke konumundaki İsrail’de olumlu sonuçlar gelmeye başladı.

Oranlar düşüyor

Pfizer-Biontech ortaklığında geliştirilen COVID-19 aşısını hızlı bir şekilde uygulamaya koyan İsrail nüfusun yüzde 40’tan fazlasını aşıladı. 2.8 milyon kişi ise ikinci dozları da almış durumda. Gelen bilgilere göre yapılan testlerde pozitif çıkma oranı yüzde 6.2 oldu ve yılın en iyi rakamlarına ulaşıldı.

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Cuma günü ülkede 3000 civarında yeni vaka kayıt edilirken 858 tanesi ağır hasta konumunda. Ölüm rakamları da yine 35 civarında. Ülkede R bulaşma katsayısı 0.79 olarak ölçülürken aşı olanların çok daha düşük oranda virüs yaydıkları tespit edilmişti.

Aşı olmayan gruplarda yayılım yine hızlı bir şekilde devam ediyor. Hastane kaynakları gelen yeni vakaların sadece yüzde 10’unun aşı olan grup içerisinden olduğunu belirtiyor. Ağır hastaların yüzde 40’ı yine 60 yaş altındaki nüfustan geliyor. Aşılama 50 yaş altına doğru devam edeceği için henüz genç yaşlarda vakaların pek önüne geçilmedi. Ocak ayında yaklaşık 50 bin çocuğun pozitif çıktığı ifade ediliyor.

Yaklaşık 9 milyon nüfusu olan İsrail deyim yerindeyse Pfizer aşısının en geniş test alanı haline geldi. Aşılama sürecinde virüsün yayılımı büyük bir dikkatle inceleniyor ve görünüşe göre önemli aşamalar kaydediliyor. Hükümet Mart ayında nüfusun tamamını aşılamayı hedefliyor ve normale dönüş için adımlar atılması planlanıyor.

https://www.timesofisrael.com/covid-19-pandemic-ebbs-in-israel-with-lowest-positive-rate-in-almost-2-months/

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