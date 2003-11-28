ABIT AI7 Springdale - Akıl dolu Anakart : )

Bir süre öncesine kadar OC'çuların 1 numaralı seçimi olan Abit liderliği önemli rakiplerine kaptırmıştı. MSI'ın ufak tefek hataları olsa da genel de başarılı ürünü Corecell ve ASUS'un AI'ına o güne kadar OC camiasında alışık olmadığımız Gigabyte bile katılmış ve pazarın bu kısmında büyük bir canlılık yaşanmaya başlamıştı.

Bazı ufak yenilikler yapsa da Abit bu tempoyu tam yakalayamamıştı başlarda ama şimdi toparlanmış ve sahneye geri dönmüş.

Abit'in yeni bombası µGuru. µGuru aynı rakipleri gibi kendi işini kendi gören ve stabil biçimde en uygun olan OC değerini tespit edip uygulayan ve aynı anda tüm donanımı gözleyen bir sistem. Aşağıdaki tabloda ayrıntılı karşılaştırmayı bulabilirsiniz:

Tam Boyutta Gör

AI7 Springdale anakart bu özellikleri uygun fiyatlı i865PE chipseti ile birleştirmiş bir ürün. Sahip olduğu özellikler bazı rakipler gibi uçlarda değil ama amaç zaten uygun fiyatlı bir savaşçı yaratmak olmuş.

Örneğin paketten USB ve Firewire bracket'ı hariç başka bir şey çıkmıyor (tabii sürücü CD'si ve kullanım kılavuzu hariç). Ayrıca Gigabit Ethernet yerine 10/100 Realtek NIC tercih edilmiş. Ama SATA ve 6-Kanal ses gibi özellikler tabii ki bulunuyor.

Abit AI7'de SoftMenu geleneğini aynen sürdürmüş: bütün ince ayarlar BIOS'ta kontrolünüz altında. Biliyorsunuz kontrolsüz güç, güç değildir : ) CPU Oran Kontolü (CPU çarpanı kilitliyse kapalı) FSB/AGP/PCI bus, DRAM Oranı, CPU voltajı, DRAM voltajı, AGP voltajı ve AGP/CPI Oranı desteklenen ayarlar.

Sözü daha fazla uzatmadan TweakTown'un P4 3.2C, 2x256 DDR 400 ve Radeon 9700Pro ile yaptığı ve AI7 ile Abit'in üst modeli i875P Canterwood'lu IC7-MAX3'ü karşılaştırdığı test sonuçlarının bazılarına bakalım:

Tam Boyutta Gör

Bir kaç uygulama hariç iki Abit'de aralarındaki fiyat farkına rağmen hemen hemen aynı performansı göstermişler.

Eğer özelliklere para vermek istemiyorsanız ve konforlu OC yapabileceğiniz iyi bir anakart arıyorsanız şu sıralar Türkiye'de bulması biraz zor olsa da AI7'i seçenekleriniz arasında eklemelisiniz.

» İnceleme ve performans testinin tamamı için tıklayın !

» Abit Türkçe Web sayfasına ulaşmak ve ürünlerle ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayın !