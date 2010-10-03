Acer: Netbook pazarı ölmeyecek

Apple iPad ile ivme kazanan ve pazara sunulacak yeni modellerle her geçen gün biraz daha büyümesi öngörülen tablet bilgisayar pazarının, netbook'lar üzerindeki etkisi uzun süredir tartışılıyor. Bazı piyasa gözlemcileri, tablet bilgisayarların netbook pazarına olumsuz etki edeceğini hatta pazarı küçülteceğini öngörürken, bu görüşü desteklemeyenlerin sayısı da az değil. Acer Tayvan başkanı Scott Lin konuyla ilgili açıklamasında, Intel'in Atom işlemcilerini güncellemesiyle birlikte fiyat/performans oranının ciddi şekilde arttığını, tablet bilgisayar pazarından bağımsız olarak netbook'ların, notebook pazarı içerisindeki pazar payını koruyacağını ve bu sınıfın ölmeyeceğini ifade etti.

Scott Lin, netbook pazarının bu yıl 40 milyon adetlik bir hacme ulaşacağını ve notebook pazarının %20'sini oluşturacağını öngörürken, 2011 için ilave büyüme beklemediklerini, pazarın aynı ölçekte devam edeceğini belirtti.