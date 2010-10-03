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Acer: Netbook pazarı ölmeyecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple iPad ile ivme kazanan ve pazara sunulacak yeni modellerle her geçen gün biraz daha büyümesi öngörülen tablet bilgisayar pazarının, netbook'lar üzerindeki etkisi uzun süredir tartışılıyor. Bazı piyasa gözlemcileri, tablet bilgisayarların netbook pazarına olumsuz etki edeceğini hatta pazarı küçülteceğini öngörürken, bu görüşü desteklemeyenlerin sayısı da az değil. Acer Tayvan başkanı Scott Lin konuyla ilgili açıklamasında, Intel'in Atom işlemcilerini güncellemesiyle birlikte fiyat/performans oranının ciddi şekilde arttığını, tablet bilgisayar pazarından bağımsız olarak netbook'ların, notebook pazarı içerisindeki pazar payını koruyacağını ve bu sınıfın ölmeyeceğini ifade etti.

Scott Lin, netbook pazarının bu yıl 40 milyon adetlik bir hacme ulaşacağını ve notebook pazarının %20'sini oluşturacağını öngörürken, 2011 için ilave büyüme beklemediklerini, pazarın aynı ölçekte devam edeceğini belirtti.


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Batuist 9 yıl
Acer bu görüşü desteklemiyor çünkü adamlar bu pazarda ve altın yumurtlayan tavuklarının ölmesini istemiyorlar doğal olarak.. Kimse istemez.. Acer bence netbook pazarının ölmesini istemediğini söyleyerek olaya iyimser yaklaşmak istiyor.. bir insana iki seçenek sunsanız ve önüne bir tablet PC ile birde netbook verseniz %99u tablet PCyi tercih edecektir.. geri kalan %1lik kısmı ise kesin idealist biri olur.. o yüzden şimdi olmasada bir on yıl sonra netbook diye birşey olmayacak.. (tabi şahsi kanaatim ;)
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kobete 9 yıl
bence işlemcilerin daha çok çekirdeklenmesi ile netbook pazarı ölmez. Aynı seviyede kalır. Özellikle 11" Led ekranlı ve 1366X768 çözünürlüklü netbooklar (Acer Aspire One 751) gayet iyi iş görüyor. Fakat tabletler bir zaman sonra netbook ların yerini alacak gibi duruyor. Bakalım zaman bize neyi gösterecek.
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fatihcanery 9 yıl
tabletleri gördükçe artık netbook benim için bitmiştir,netbook pazarı ölmeyecek doğru ama pazardaki payı gözle görülür şekilde düşeceği aşikar...
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sotoxs 9 yıl
şu 7 inclik olanları at kargo pantolonun cebine her yere götür
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