Ada ülkesi Mauritius’ta karaya oturan tanker, korkunç bir çevre felaketine yol açtı

Hint Okyanusu’nda bulunan ve 1.3 milyon nüfusa sahip ada ülkesi Mauritius, tarihinin en korkunç çevre felaketini yaşıyor. 25 Temmuz tarihinde ülke sınırları içinde bulunan resiflerde karaya oturan ve toplamda 200 ton dizel ile 3.800 ton gemi yakıtı olmak üzere toplamda 4 bin ton yakıt taşıyan Japon Mitsui OSK Lines’a ait MV Wakashio adlı tanker, ülkeyi çok büyük bir ekolojik riskle karşı karşıya bıraktı.

Tankerin ikiye ayrılma riski bulunuyor

Ülkenin Başbakanı Pravind Jugnauth acil durum ilan ederken Birleşmiş Milletlere acil durum çağrısında bulundu. Çağrı kapsamında Fransa, ülkeye yardım ekibi gönderdi. Tankerde bulunan 4 bin tonluk yakıtın 1.500 tonunun denize sızdığı, sızan yakıtın 500 tonunun ise uzmanlar ve gönüllüler aracığıyla toplandığı belirtiliyor. Sızıntının şu an için durdurulduğu ifade eden Başbakan Jugnauth felaketin henüz son bulmadığını ve tankerin ikiye ayrılma riski bulunduğu için tehdidin daha da büyük olduğunu hatırlattı.

Ayrıca Bkz. "Okulların açılması süreciyle ilgi yeni detaylar: Karar bugün açıklanabilir "

İlginizi Çekebilir

Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi! İnsanlık için alarm zilleri çalıyor

Mercan resifleri ve deniz canlıları çeşitliliği ile bilinen Mauritius’un karşı karşıya olduğu felaket, ülkenin vatandaşlarının da seferber olmasına yol açmış durumda. İnsanlar felaketle mücadele etmek ve denize sızan petrolü bir miktar da olsa toplamak için kumaşlarla kaplı bariyerler ile şeker kamışı, plastik şişe ve insanların gönüllü olarak kestiği saçlardan oluşan yüzer setler inşa etti.

Tam Boyutta Gör

Tankerin sahibi Japon şirket Mitsui OSK Lines ise çözüm için her şeyi yapılacağını açıkladı. Çevreye karşı olan hassasiyetlerinin en üst düzeyde olduğunu ifade eden şirket yetkilileri, kirliliğin daha da büyümemesi için ilgili kurumlarla ortak çalışılacağını duyurdu.

Galeride, kazanın yol açtığı felakete ait görüntülere ulaşabilirsiniz.

https://electrek.co/2020/08/10/egeb-simon-cowell-e-bike-accident-barbados-electric-buses/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.