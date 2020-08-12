Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ada ülkesi Mauritius’ta karaya oturan tanker, korkunç bir çevre felaketine yol açtı

    1.3 milyon nüfuslu ada ülkesi Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri, ülke tarihinin en korkunç çevre felaketine yol açtı. Tehlike ise henüz geçmiş değil.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3,1b
    1
    8
    Diğer B...
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Ada ülkesi Mauritius’ta karaya oturan tanker, korkunç bir çevre felaketine yol açtı

    Hint Okyanusu’nda bulunan ve 1.3 milyon nüfusa sahip ada ülkesi Mauritius, tarihinin en korkunç çevre felaketini yaşıyor. 25 Temmuz tarihinde ülke sınırları içinde bulunan resiflerde karaya oturan ve toplamda 200 ton dizel ile 3.800 ton gemi yakıtı olmak üzere toplamda 4 bin ton yakıt taşıyan Japon Mitsui OSK Lines’a ait MV Wakashio adlı tanker, ülkeyi çok büyük bir ekolojik riskle karşı karşıya bıraktı.

    Tankerin ikiye ayrılma riski bulunuyor

    Ülkenin Başbakanı Pravind Jugnauth acil durum ilan ederken Birleşmiş Milletlere acil durum çağrısında bulundu. Çağrı kapsamında Fransa, ülkeye yardım ekibi gönderdi. Tankerde bulunan 4 bin tonluk yakıtın 1.500 tonunun denize sızdığı, sızan yakıtın 500 tonunun ise uzmanlar ve gönüllüler aracığıyla toplandığı belirtiliyor. Sızıntının şu an için durdurulduğu ifade eden Başbakan Jugnauth felaketin henüz son bulmadığını ve tankerin ikiye ayrılma riski bulunduğu için tehdidin daha da büyük olduğunu hatırlattı.

    Ayrıca Bkz. "Okulların açılması süreciyle ilgi yeni detaylar: Karar bugün açıklanabilir "

    İlginizi Çekebilir Avatar Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi! İnsanlık için alarm zilleri çalıyor

    Mercan resifleri ve deniz canlıları çeşitliliği ile bilinen Mauritius’un karşı karşıya olduğu felaket, ülkenin vatandaşlarının da seferber olmasına yol açmış durumda. İnsanlar felaketle mücadele etmek ve denize sızan petrolü bir miktar da olsa toplamak için kumaşlarla kaplı bariyerler ile şeker kamışı, plastik şişe ve insanların gönüllü olarak kestiği saçlardan oluşan yüzer setler inşa etti.  

    Ada ülkesi Mauritius’ta karaya oturan tanker, korkunç bir çevre felaketine yol açtı
    Tam Boyutta Gör

    Tankerin sahibi Japon şirket Mitsui OSK Lines ise çözüm için her şeyi yapılacağını açıkladı. Çevreye karşı olan hassasiyetlerinin en üst düzeyde olduğunu ifade eden şirket yetkilileri, kirliliğin daha da büyümemesi için ilgili kurumlarla ortak çalışılacağını duyurdu.

    Galeride, kazanın yol açtığı felakete ait görüntülere ulaşabilirsiniz.



    https://electrek.co/2020/08/10/egeb-simon-cowell-e-bike-accident-barbados-electric-buses/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti
    3 sa.
    Yapay zekânın insana karşı verdiği it dalaşı mücadelesinde kazanan yapay zekâ! Sonuç 5-0
    12 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AirSupport (SK ) 1 hf. en beğenilen SEO19
    Burda komik olan ne sevgili tek hücreli forum kullanıcısı?
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. (düzenlendi)
    Bu ülkede yaşıyorum ve bu kadar kötü yönetim görmedim maalesef çok üzücü :(

    Cumartesi ayın 8'inde bölgeye gittim baya bir çekim yaptım kısacık atayım bir video.

    Bu ülkede yaşıyorum ve bu kadar kötü yönetim görmedim maalesef çok üzücü :( Cumartesi ayın 8'inde bölgeye gittim baya bir çekim yaptım kısacık atayım ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Sen yeryüzü cenneti dersin bir tanker gelir içine eder gider iki dakkalık iş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dogangoxel (Göksel DOGAN) 1 hf.
    Gecen sene ziyaret ettigim ada ulkesi.Gercekten dogasi temizligi harikaydi.Cok uzuldum gercekten boyle kirlenmesine.İnsallah en kisa zamanda temizlenir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. (düzenlendi)
    Bu ülkede yaşıyorum ve bu kadar kötü yönetim görmedim maalesef çok üzücü :(

    Cumartesi ayın 8'inde bölgeye gittim baya bir çekim yaptım kısacık atayım bir video.

    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sorceress 1 hf.
    O dökülenin 100 Bin'lerce katı her gün havaya karışıyor maalesef.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ulaşcan1 1 hf.
    her günümüz felaket uyanmaya korkar olduk
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    muhahahah :D
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AirSupport (SK ) 1 hf. SEO19
    Burda komik olan ne sevgili tek hücreli forum kullanıcısı?
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    Her gün yeni bir felaket.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Çinli şirketler 100’den fazla TSMC mühendisini transfer etti 1 hf. Apple'ın yeni ürün duyurularıyla ilgili planı sızdı: iPhone 12 için tarih belli oldu 1 hf. Türk firma, AB'nin elektrikli araç bataryalarına yönelik MARBEL Projesi'ne dahil oldu 1 hf. Çelik bir halat, dünyanın en büyük radyo teleskoplarından birinde ciddi hasara yol açtı 1 hf. Apple’a 4G patentlerini ihlal ettiği için 506 milyon dolar tazminat cezası 1 hf. Samsung, ARM ve AMD en iyi mobil yonga için işbirliği yapıyor 1 hf. Google Lens filtresi artık fotoğraflardaki matematik problemlerini çözebiliyor 1 hf. Instagram'ın usulsüz topladığı biyometrik veriler pahalıya mâl olacak 1 hf. 2 Samsung Ar-Ge personeli, OLED teknolojisini Çin’e sızdırmaktan tutuklandı 1 hf. Yeşil ekran problemini gideren iOS 13.6.1 güncellemesi çıktı 1 hf. Ünlü yönetim fonu riskten korunmak için Bitcoin satın aldı 1 hf. Elektrikli Skoda Enyaq iV'nin dış tasarımını gösteren yeni çizimler paylaşıldı 1 hf. IBM, Linux Vakfı ve Grillo küresel 'depreme karşı erken uyarı' sistemlerini tanıttılar 1 hf. Vaka sayısında yükseliş sürüyor, bugün 1200 barajı aşıldı 1 hf. Bilim Kurulu açıkladı: Okulların açılışına yeni düzenleme 1 hf. Shroud yeniden Twitch platformunda 1 hf. Nolan'ın yeni filmi Tenet için ülkemizde bilet satışları başladı 1 hf. AMD Cezanne APU’su SiSoft Sandra’da ortaya çıktı 1 hf. Rekabet Kurulu'ndan üç otomotiv şirketine soruşturma 1 hf. İddiaya göre TikTok bir güvenlik açığından yararlanarak 15 ay boyunca Android cihazların MAC adreslerini topladı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Ada ülkesi Mauritius’ta karaya oturan tanker, korkunç bir çevre felaketine yol açtı Sonraki Nvidia 1 Eylül’de özel bir etkinlik düzenleyecek 1 hf. 2020'nin en çok kazanan aktörleri açıklandı: İşte çılgın rakamlar 1 hf. Microsoft Surface Duo; 10 Eylül’de satışa çıkıyor 1 hf. Galaxy Note 20 Ultra ilk değişken oranlı tazeleme hızına sahip telefon 1 hf. Binance listeledi Serum 50 kat arttı 1 hf. Redmi, ilk G serisi oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor 1 hf. Bakanlık duyurdu: Araç muayene süreleri uzatıldı 1 hf. Huawei MateBook X Pro’nun Multi-Screen Collaboration özelliği nedir? 1 hf. ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunu çıkaracağını duyurdu 1 hf. Yeni Volkswagen Golf R'ın kamuflajsız görüntüleri sızdırıldı 1 hf. Okulların açılması süreciyle ilgi yeni detaylar: Karar bugün açıklanabilir 1 hf. Bu kez de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2’den erteleme haberi geldi 1 hf. Samsung bize ne gösterdi? 18 dakikada Unpacked 2020 1 hf. HMD Global 230 milyon dolar yatırım aldı 1 hf. Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition tanıtıldı: Dünyanın seri üretim ilk saydam TV'si 1 hf. WhatsApp'a 50 kişiye kadar görüntülü konuşma özelliği getiren oda entegrasyonu tamamlandı 1 hf. Xbox Series X, Kasım ayında çıkıyor: Çıkışta birinci parti oyun yok 1 hf. Apple, ünlü yönetmen Martin Scorsese ile büyük bir anlaşma imzaladı 1 hf. Rusya'nın anti-tekel örgütü Apple'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine karar verdi 1 hf. YouTube can sıkıcı e-posta bildirimlerini sonlandıracak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız