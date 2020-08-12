Okulların açılması süreciyle ilgi yeni detaylar: Karar bugün açıklanabilir

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Covid-19 salgınının etkisini artırarak devam ettiği şu günlerde Türkiye’de en çok merak edilen konuların başında okulların açılması süreci geliyor. Uzun bir süredir özel okulların 17 Ağustos'ta devlet okullarının ise 31 Ağustos’ta açılacağı tartışmaları, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu üyesi Selçuk Pehlivanoğlu’nun açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

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Habertürk TV’de ‘Gün Başlıyor’ programına katılan Pehlivanoğlu, henüz resmi bir açıklama olmadığının altını çizmekle birlikte özel okullar ile devlet okullarının uzaktan telafi eğitimine başlayacağının anlaşıldığını belirtti. Uzaktan eğitimin telafisinin de uzaktan olacağının anlaşıldığını belirten Pehlivanoğlu, açıklamasının devamında “Eğer kamuoyunda konuşulanlar nezdinde bir açıklama gelirse. Yani okullar 21 Eylül’de açılırsa çok ciddi bir şekilde telafi programlarının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Her yer açık, bir tek okullar kapalı

Kendisinin anlamkata güçlük çektiği hususları da dile getiren Selçuk Pehlivanoğlu, “Benim anlayamadığım şu. Bugün halı sahaları açtık, ibadathaneler açık, yazlıklarda ve şehirlerde çocuklar üst üste beraberler akşamları da yaşlılarla bir araya geliyorlar. Hatta risk grubu ile bir araya geliyorlar. Türkiye’de her şey açık. Bir şey kapalı; eğitim kapalı. Buna iyi bakmamız lazım. Çocuklarda sosyal ve psikolojik sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ise milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren süreçle ilgili kararın bugün yapılacak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacağını belirtti. Bakanlık, nihai kararın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını da hatırlattı.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-takvim-netlesmeye-basladi-okullar-ne-zaman-ve-nasil-acilacak-5982742/

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