Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Okulların açılması süreciyle ilgi yeni detaylar: Karar bugün açıklanabilir

    Okulların açılması süreciyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu üyesi Selçuk Pehlivanoğlu, uzaktan eğitimin telafisinin de uzaktan yapılabileceğini söyledi.
    1 hf.
    3,5b
    1
    23
    Diğer
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Okulların açılması süreciyle ilgi yeni detaylar: Karar bugün açıklanabilir
    Tam Boyutta Gör

    Covid-19 salgınının etkisini artırarak devam ettiği şu günlerde Türkiye’de en çok merak edilen konuların başında okulların açılması süreci geliyor. Uzun bir süredir özel okulların 17 Ağustos'ta devlet okullarının ise 31 Ağustos’ta açılacağı tartışmaları, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu üyesi Selçuk Pehlivanoğlu’nun açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

    Ayrıca Bkz. "TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için tarih verdi"

    Habertürk TV’de ‘Gün Başlıyor’ programına katılan Pehlivanoğlu, henüz resmi bir açıklama olmadığının altını çizmekle birlikte özel okullar ile devlet okullarının uzaktan telafi eğitimine başlayacağının anlaşıldığını belirtti. Uzaktan eğitimin telafisinin de uzaktan olacağının anlaşıldığını belirten Pehlivanoğlu, açıklamasının devamında “Eğer kamuoyunda konuşulanlar nezdinde bir açıklama gelirse. Yani okullar 21 Eylül’de açılırsa çok ciddi bir şekilde telafi programlarının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

    Her yer açık, bir tek okullar kapalı

    Kendisinin anlamkata güçlük çektiği hususları da dile getiren Selçuk Pehlivanoğlu, “Benim anlayamadığım şu. Bugün halı sahaları açtık, ibadathaneler açık, yazlıklarda ve şehirlerde çocuklar üst üste beraberler akşamları da yaşlılarla bir araya geliyorlar. Hatta risk grubu ile bir araya geliyorlar. Türkiye’de her şey açık. Bir şey kapalı; eğitim kapalı. Buna iyi bakmamız lazım. Çocuklarda sosyal ve psikolojik sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı” ifadelerini kullandı.

    Milli Eğitim Bakanlığı ise milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren süreçle ilgili kararın bugün yapılacak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacağını belirtti. Bakanlık, nihai kararın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını da hatırlattı.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-takvim-netlesmeye-basladi-okullar-ne-zaman-ve-nasil-acilacak-5982742/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    YOURMOVE 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Bence tez zamanda açılmalı çünkü anneler evde kafayı yedi. Rahat rahat kısır partileri yapamıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +39
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf.
    düşünsene ahmetin olu örümcek maskeli mehmetşn kızı batman maskeli okulda değiş tokuş etmişler eve bi geliyolar aileler şok ülke gg yangın yeri
    Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ata122 (Ata Marangoz) 1 hf. (düzenlendi)
    Açılmaması toplum sağlığı için çok daha iyi.
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    TulparHAN (5 4) 1 hf.
    31 Ağustos'da uzaktan eğitim başliyor 21 eylül'de okullar açılacakmış tabi kesin değil.şimdi bile hastane kapasiteleri neredeyse doldu okulları tamamen açmaya kalkmazlar OCAK ayına kadar açılmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muhalefet_ağlıyor.com 1 hf. yeni yorumcu
    veletler ortalığı velveleye vermeyin :) tıpış tıpış okula gideceksiniz :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dr.Ünal (ünal öner) 1 hf.
    her bulduğu fırsatta eğitimle ilgili eleştirilerini sıralayanlar okullar açılmasın diyor ülke online eğitimle hiç bir yere gelemez bunun farkında değiller. Bir nesil eğitimsiz bilgisiz olarak mezun olduktan sonra ne işe yarayacaklar soruyorum sizlere. risklere rağmen açılmalı gerekirse yarı online olsun veya tatilsiz 1 yıl okul olsun günlük ders sayıları azaltılsın sınıf mevcutları azaltılsın vs bol çözüm sunulabilir. tenefüste cocuklar birlikte olmayacak mı diyenler. şuan sahiller ve kafeler full çekerken sırf kendi rahatını düşünenler okul açılmasın istiyor
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    furandor (Ömer Bin hattab) 1 hf.
    Açıklamalı kesinlikle. Ben çocuklarımı göndermeyi düşünmüyorum .
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AO (A O) 1 hf.
    Okullar açılmazsa özel okullar gümler. Büyük baskı yapıyorlar oralarda çalışan binlerce kişi var bunların işsiz kalmasını göze alamıyor kimse. Olayın birde bu tarafı var. Bunun kitapçısı kırtasiyecisi servisçisi vs.. yani zincir bir anda milyonların geçim sıkıntısı haline dönüşüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sis651 1 hf. AO
    Özel okullar haftaya açılıyor zaten. Bir de özel okullarda imkan biraz daha fazla. Bazı okullar sınıftaki tüm dolapları vs. koridora çıkarıp öğrenci başı, dört metre kare alanı elde etmiş sınıfta, açacaklarmış normal şekilde vs. Ama devlet okullarında, zaten bir sınıfta 35 - 40 kişi olabiliyorken, orada iş zor.İşin eğitim boyutundan başka, ekonomik boyutu da belirsizliklerle dolu henüz. Servisçilerle konuştum dün. Servisi tam doldurmayın derlerse kazanabilmek için zam yapmamız gerekiyor diyor. Ama zam yaparsa da geçen sene 5 gün için o parayı vermeye zorlanan veli 2 - 3 gün için nasıl para versin diyor. Hastalık herkesi kötü vurdu...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    freshwind 1 hf.
    Okullar açılacak ve açılmalı tabi önlemlerle aklın yolu bir. Haftada iki gün vardiyalı eğitim vs çözüm bulunabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ptahba 1 hf. freshwind
    Ben de bunu anlamıyorum, lafım size değil, bu virüs belli günler mi bulaşıyor, vardiyalı ne demek, bu çocukları hadi derslikte ayrı oturttun teneffüste ne yapacaksın hepsinin başına bir öğretmen veremeyeceğine göre.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pilotaFerrari 1 hf.
    Her yer açık okullar kapalı mı? Çocukların hakettiği 3 aylık yaz tatili sürecinde oldukları için olabilir mi sayın örümcek?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jiraiya (Melih Akdoğan) 1 hf.
    Tabii ki her kararda olduğu gibi bunda da en saçma kararı verip okulları komple açacağız
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    Uçaklar tıklım tıklım boş koltuk bırakmıyorlar ama okullar kapalı...
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TulparHAN (5 4) 1 hf. Bay Robot
    Otobüsler de tıklım tıklım geçen sene alanya'ya 80 tl bilet parasıydı şimdi covid yüzünden zam yaptılar 1 koltuk boş olacak dediler 140 tl ye bilet fiyatı çıktı ama tamamen dolu otobüs
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TulparHAN (5 4) 1 hf.
    Okulların açılması için düşük gösteriyorlar.Babamın suçu ne 2 dolmuş ile okula gidecek. Adam 5 aydır evden çıkmıyor kronik rahatsızlıkları var.Liseler açılınca sabah işe gidenlerle gidecekler iş trafiği de artacak amaç ne ? 2. Dalga mı istiyorlar ?26 milyon liseli trafiğe girecek ne gerek var ocağa kadar ertelenmesi gerekir.Babam gibi diğer öğretmen ve öğrencilerin büyük kısmı çıkmıyor bir kaç milyon kişi kurallara uymuyor diye geriye kalan 15-20 milyon öğrenci ve öğretmen ailelerinin suçu nedir ?ekonomi zaten batmış okullar mı ekonomiyi kurtaracak şaka gibi
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3459 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, covid-19 ve Internet
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Elektrikli Skoda Enyaq iV'nin dış tasarımını gösteren yeni çizimler paylaşıldı 1 hf. IBM, Linux Vakfı ve Grillo küresel 'depreme karşı erken uyarı' sistemlerini tanıttılar 1 hf. Vaka sayısında yükseliş sürüyor, bugün 1200 barajı aşıldı 1 hf. Bilim Kurulu açıkladı: Okulların açılışına yeni düzenleme 1 hf. Shroud yeniden Twitch platformunda 1 hf. Nolan'ın yeni filmi Tenet için ülkemizde bilet satışları başladı 1 hf. AMD Cezanne APU’su SiSoft Sandra’da ortaya çıktı 1 hf. Rekabet Kurulu'ndan üç otomotiv şirketine soruşturma 1 hf. İddiaya göre TikTok bir güvenlik açığından yararlanarak 15 ay boyunca Android cihazların MAC adreslerini topladı 1 hf. Ada ülkesi Mauritius’ta karaya oturan tanker, korkunç bir çevre felaketine yol açtı 1 hf. Nvidia 1 Eylül’de özel bir etkinlik düzenleyecek 1 hf. 2020'nin en çok kazanan aktörleri açıklandı: İşte çılgın rakamlar 1 hf. Microsoft Surface Duo; 10 Eylül’de satışa çıkıyor 1 hf. Galaxy Note 20 Ultra ilk değişken oranlı tazeleme hızına sahip telefon 1 hf. Binance listeledi Serum 50 kat arttı 1 hf. Redmi, ilk G serisi oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor 1 hf. Bakanlık duyurdu: Araç muayene süreleri uzatıldı 1 hf. Huawei MateBook X Pro’nun Multi-Screen Collaboration özelliği nedir? 1 hf. ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunu çıkaracağını duyurdu 1 hf. Yeni Volkswagen Golf R'ın kamuflajsız görüntüleri sızdırıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Okulların açılması süreciyle ilgi yeni detaylar: Karar bugün açıklanabilir Sonraki Bu kez de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2’den erteleme haberi geldi 1 hf. Samsung bize ne gösterdi? 18 dakikada Unpacked 2020 1 hf. HMD Global 230 milyon dolar yatırım aldı 1 hf. Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition tanıtıldı: Dünyanın seri üretim ilk saydam TV'si 1 hf. WhatsApp'a 50 kişiye kadar görüntülü konuşma özelliği getiren oda entegrasyonu tamamlandı 1 hf. Xbox Series X, Kasım ayında çıkıyor: Çıkışta birinci parti oyun yok 1 hf. Apple, ünlü yönetmen Martin Scorsese ile büyük bir anlaşma imzaladı 1 hf. Rusya'nın anti-tekel örgütü Apple'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine karar verdi 1 hf. YouTube can sıkıcı e-posta bildirimlerini sonlandıracak 1 hf. Twitter'ın hükümet karşıtı protestoların bastırılması için Belarus'ta yasaklandığı doğrulandı 1 hf. Vaka sayıları endişe vermeye devam ediyor (11 Ağustos) 1 hf. Xiaomi'nin yeni fiyat performans devi Redmi K30 Ultra tanıtıldı! 1 hf. Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj 1 hf. “WeChat yasaklanırsa iPhone satışları düşebilir” 1 hf. 99 milyon yıllık fosil karıncaların evrimine ışık tutabilir 1 hf. Bir aşı haberi de Endonezya’dan! Ülke, Covid-19 aşısını Ocak ayında üretmeye hazırlanıyor 1 hf. TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için tarih verdi 1 hf. Windows 10’un aygıt yöneticisi üzerinden sürücü indirilemeyecek 1 hf. Parayı ekran kartına yatırmak? "DH Sledge incelemesi" 1 hf. Özelleştirilmiş Ampere kartlar Founders Edition ile birlikte piyasaya sürülecek Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız