AGP Ölmedi! PowerColor, AGP uyumlu HD 4670 modelini hazırlıyor

Her ne kadar Nvidia uzunca bir süre önce yeni model hazırlamayı bırakmış olsa da AGP platformu AMD-ATi ve iş ortaklarının katkısıyla bir süre daha yoluna devam edecek gibi görünüyor. Firmanın önde gelen iş ortaklarından PowerColor'ın önümüzdeki günlerde AGP uyumlu Radeon HD 4670 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Elimize ulaşan bilgilere göre sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, Radeon HD 4670 modelinin AGP versiyonunu kullanıma sunmayı planlıyor. Özellikle AGP destekli sistemini bir süre daha değerlendirmek isteyenlerin dikkat çekmesi beklenen bu çözüm ile birlikte sistemlerin video oynatıcısı olarak kullanılabilmesi de amaçlanıyor.
Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videoları, GPU tabanlı donanımsal hızlandırmayla oynatabilen DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4670 ile AGP sistemlerde güncel oyunların bellei ayar seviyelerinde oynanabilmesi de mümkün olacak. 55nm RV730XT GPU'sunun güç vereceği kartın genel özellikleri ise muhtemelen PCIe uyumlu kardeşi ile benzer olacak.
128-bit bellek veri yolu desteğine, 320x paralel işlem birimine ve muhtemelen 750MHz GPU ile 1800/2000MHz bellek saat hızlarına sahip olacak AGP uyumlu Radeon HD 4670 modelinin pazara sunulacağı tarih ve muhtemel fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi olmadığını da belirtelim.
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sizde pcı express var diye böyle diyorsunuz ben sırf pcı exrankartı gibi performans saglasındıye bılgısayarı degıştırcektım ama şimdi memlun oldugum bilgisayarımla yola devam..................
agp her zaman ölüdür 4670 çöp kart vereceğiniz her tl zarardır
Bende de zamanında x1600pro agp vardı ve 3.2 p4 işlemci ve 2 gb ram ile oyun minimumda bile kasıyordu..(crysis)
p4 3.2 işlemci 478 pin 865pe anakart ve 2 gb ram agp için iyi bir sistem sayılırdı..
2600xt mevzusuna gelince. 220 lira verip crysisi 800 600 minimumda oynayacağıma 1000 lira verip sistemimi yeniledim ve bütün oyunları full detay oynadum..
O yüzden tekrar diyorum agp ekran kartlarını ''0'' almak ölü yatırımdır..
Core2 duo+ agp nasıl olur bilmem ama 478 pin en fazla 800mhz front side bus destekli.800lük core2duo alacağıma en düşük amd alırım niye diyecek olursan tam 64 yanındada minimum 800fsb olacağı artı fiyat avantajı.2002 yılında gigabyte 478pin intel anakart almıştım o zamanlar bilgim yoktu 1.6ghz ısınıyo diye duydum 1.7 aldım ısınsa ne olacak 55 dereceden sonra işlemci çalışmıyo anakartta bozukluk yok o zamanki 478p ancak o kadar kaliteli olur şimdi sen diyosunki 478pine core2duo tak,olmaz arkadaşım 478p+core2 dadından yinmez.Şunu söylemekte fayda var lga 775 intel extreme edition 1066fsb işlemci kullanıpta agp 8x pro anakartı olanlar var;extreme edition şu an eskimedi sanırım ancak agp'nin bant genişliği düşük olduğundan atıyorum hd4670 Sanırım PCI-ex16nın hd3650 ekran kartı kadar performanslı olacağıdır.Yinede FX5600-FX5700,PCX5900,9800xt nin yanında hd4670 çok büyük bir başarıdır bence.AMD Socket 754 olan arkadaşlar bu karttan yararlanabilecek.PC de HD keyfi...
Agp ölmüştür...200-300 verip parayı çöpe atacağınıza gerekirse 1 milyar verip pcı e sistem toplamak daha mantıklı oyun oynamak için
AGP sistemde en iyi oyun oynuycak işlemci AthlonXP felandır herhalde, veya Socket 754 X2 cpular nadiren bulunabilir.
Bu sistemler, özellikle tek çekirdekli eski işlemciler, yeni birçok oyunu kaldırmayı bırakın, hiç açmıyor bile, komut seti eksikliği nedeniyle.
sana katılmıyorum ben ve benim gibi hala agp sitem kullananlar var. Ve sistemimin performansın dan memnunum. ek masraf yapıp yeni sistem toplamayı düşünmüyorum. ha bu demek değildir ki en yeni agp ekran kartını alacağım; sistemim oyunları çalıştıramadığında ancak o zaman yeni sistem toplayacağım.
teşekkürler ati
düzeltme: sendorm sanırım sen eski 478 pin agp sistemlerini kastettin sanırım. o konuda haklısın ben deki coreduo sistem olduğu için yazmıştım..