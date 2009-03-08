AGP Ölmedi! PowerColor, AGP uyumlu HD 4670 modelini hazırlıyor

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Her ne kadar Nvidia uzunca bir süre önce yeni model hazırlamayı bırakmış olsa da AGP platformu AMD-ATi ve iş ortaklarının katkısıyla bir süre daha yoluna devam edecek gibi görünüyor. Firmanın önde gelen iş ortaklarından PowerColor'ın önümüzdeki günlerde AGP uyumlu Radeon HD 4670 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, Radeon HD 4670 modelinin AGP versiyonunu kullanıma sunmayı planlıyor. Özellikle AGP destekli sistemini bir süre daha değerlendirmek isteyenlerin dikkat çekmesi beklenen bu çözüm ile birlikte sistemlerin video oynatıcısı olarak kullanılabilmesi de amaçlanıyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videoları, GPU tabanlı donanımsal hızlandırmayla oynatabilen DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4670 ile AGP sistemlerde güncel oyunların bellei ayar seviyelerinde oynanabilmesi de mümkün olacak. 55nm RV730XT GPU'sunun güç vereceği kartın genel özellikleri ise muhtemelen PCIe uyumlu kardeşi ile benzer olacak.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 320x paralel işlem birimine ve muhtemelen 750MHz GPU ile 1800/2000MHz bellek saat hızlarına sahip olacak AGP uyumlu Radeon HD 4670 modelinin pazara sunulacağı tarih ve muhtemel fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi olmadığını da belirtelim.