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AGP Ölmedi! PowerColor, AGP uyumlu HD 4670 modelini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,6b
1
60
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AGP Ölmedi! PowerColor, AGP uyumlu HD 4670 modelini hazırlıyor
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Her ne kadar Nvidia uzunca bir süre önce yeni model hazırlamayı bırakmış olsa da AGP platformu AMD-ATi ve iş ortaklarının katkısıyla bir süre daha yoluna devam edecek gibi görünüyor. Firmanın önde gelen iş ortaklarından PowerColor'ın önümüzdeki günlerde AGP uyumlu Radeon HD 4670 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, Radeon HD 4670 modelinin AGP versiyonunu kullanıma sunmayı planlıyor. Özellikle AGP destekli sistemini bir süre daha değerlendirmek isteyenlerin dikkat çekmesi beklenen bu çözüm ile birlikte sistemlerin video oynatıcısı olarak kullanılabilmesi de amaçlanıyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videoları, GPU tabanlı donanımsal hızlandırmayla oynatabilen DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4670 ile AGP sistemlerde güncel oyunların bellei ayar seviyelerinde oynanabilmesi de mümkün olacak. 55nm RV730XT GPU'sunun güç vereceği kartın genel özellikleri ise muhtemelen PCIe uyumlu kardeşi ile benzer olacak.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 320x paralel işlem birimine ve muhtemelen 750MHz GPU ile 1800/2000MHz bellek saat hızlarına sahip olacak AGP uyumlu Radeon HD 4670 modelinin pazara sunulacağı tarih ve muhtemel fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi olmadığını da belirtelim.


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waltran 10 yıl
300 wat psuda çalışırmı 3850 çalışmıyomuş diyeduydum
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tda 1562q 9 yıl
ulan isterse 4670 değilde 5670 çıkarsın yine fark etmez en iyi agp kart X1950 GT ve HD 2600 XT bu ikisi mükemmel kart diğerleri boş benden tavsiye

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tekniksorun 10 yıl
beyler ne olursa olsun işlemcim p4 3.0 ghz ekrankartım yetmedigi için bircok oyunları oyunuyamıyordum işlemcim 3.0 ghz oldugu için baya hızlı calıiıyor ama ekrankartı 2- 2.5 sene daha idare ettirir
sizde pcı express var diye böyle diyorsunuz ben sırf pcı exrankartı gibi performans saglasındıye bılgısayarı degıştırcektım ama şimdi memlun oldugum bilgisayarımla yola devam..................
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maviay1980 10 yıl
agp 2600xt aldın ve crysis oynayamadın yalan senin kart bozuktur dostum.512 sapphire x1600pro agp hepsini açıyo 800x600minimumda oynarsın senin sistemin yetersizdir agp öldü diye dik kafalılık yapmanın luzumu yok gerekenler alır gerekenler çene çalar...
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yenerbalcı 10 yıl
AGP Ölmedi! PowerColor, AGP uyumlu HD 4670 modelini hazırlıyor


agp her zaman ölüdür 4670 çöp kart vereceğiniz her tl zarardır
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sedatss 10 yıl
Orjinalden alıntı: maviay1980

agp 2600xt aldın ve crysis oynayamadın yalan senin kart bozuktur dostum.512 sapphire x1600pro agp hepsini açıyo 800x600minimumda oynarsın senin sistemin yetersizdir agp öldü diye dik kafalılık yapmanın luzumu yok gerekenler alır gerekenler çene çalar...


Bende de zamanında x1600pro agp vardı ve 3.2 p4 işlemci ve 2 gb ram ile oyun minimumda bile kasıyordu..(crysis)

p4 3.2 işlemci 478 pin 865pe anakart ve 2 gb ram agp için iyi bir sistem sayılırdı..

2600xt mevzusuna gelince. 220 lira verip crysisi 800 600 minimumda oynayacağıma 1000 lira verip sistemimi yeniledim ve bütün oyunları full detay oynadum..

O yüzden tekrar diyorum agp ekran kartlarını ''0'' almak ölü yatırımdır..
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maviay1980 10 yıl
Kubilay K.
Core2 duo+ agp nasıl olur bilmem ama 478 pin en fazla 800mhz front side bus destekli.800lük core2duo alacağıma en düşük amd alırım niye diyecek olursan tam 64 yanındada minimum 800fsb olacağı artı fiyat avantajı.2002 yılında gigabyte 478pin intel anakart almıştım o zamanlar bilgim yoktu 1.6ghz ısınıyo diye duydum 1.7 aldım ısınsa ne olacak 55 dereceden sonra işlemci çalışmıyo anakartta bozukluk yok o zamanki 478p ancak o kadar kaliteli olur şimdi sen diyosunki 478pine core2duo tak,olmaz arkadaşım 478p+core2 dadından yinmez.Şunu söylemekte fayda var lga 775 intel extreme edition 1066fsb işlemci kullanıpta agp 8x pro anakartı olanlar var;extreme edition şu an eskimedi sanırım ancak agp'nin bant genişliği düşük olduğundan atıyorum hd4670 Sanırım PCI-ex16nın hd3650 ekran kartı kadar performanslı olacağıdır.Yinede FX5600-FX5700,PCX5900,9800xt nin yanında hd4670 çok büyük bir başarıdır bence.AMD Socket 754 olan arkadaşlar bu karttan yararlanabilecek.PC de HD keyfi...
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sedatss 10 yıl
AGP ölmedi diyerek bundan tam 1 yıl önce 2600xt aldım.. O zaman o kartla ne crysis ne de medal of honor oynayamamıştım ve 217 ytl ye mal olmuştu bana.Sonra kartı iade edip kendime yepyeni bir sistem toplamıştım..

Agp ölmüştür...200-300 verip parayı çöpe atacağınıza gerekirse 1 milyar verip pcı e sistem toplamak daha mantıklı oyun oynamak için
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justbejust 10 yıl
agp kartlar performanslarına göre çok pahalı, pek alınacak gibi değil, 3850 fiyatı yaklaşık 140+kdv, powercolor'un ancak 100+kdv benzeri bir fiyatla biraz şansı olabilir.
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Diablo 10 yıl
AGPlerin değerlendirilmesi diye birşey kalmadı artık. Hala neden ısrarla AGP...

AGP sistemde en iyi oyun oynuycak işlemci AthlonXP felandır herhalde, veya Socket 754 X2 cpular nadiren bulunabilir.


Bu sistemler, özellikle tek çekirdekli eski işlemciler, yeni birçok oyunu kaldırmayı bırakın, hiç açmıyor bile, komut seti eksikliği nedeniyle.
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mustafa_550 10 yıl
agp ölmedi ben hala kullanıyorum x1950gt ile ama beni öldürdü :( tabi bütcesi biraz elverişli olanlar için yeni sisteme geçmek daha mantıklı
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Master_Evil 10 yıl
4000 serisine agp geleceğini biliyodum
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Vuze 10 yıl
agp için cıkması cok önemli ancak fiyatı tabikide yüksek olduktan sonra gereksiz diye düşünüyorum ayrıca genelde agp sistemler p4 p4 ler artık atıyorum hd film bile oynatırken takılmalar donmalar yapabiliyor para yatırmak hernekadarda mantıksızlık olsa bile genede cıkması güzel
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V1CT0RY 10 yıl
Bende her ne kadar agp sistem kullansamda, agp öldü artık ya. Millet bu kadar üst seviye kart almaz artık 1650, 1950 ile kısa bi geçiş döneminden sonra yeni sistem...
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sendorm 10 yıl
agp öleli 2 sene oluyor.
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eckid 10 yıl
Orjinalden alıntı: sendorm

agp öleli 2 sene oluyor.


sana katılmıyorum ben ve benim gibi hala agp
sitem kullananlar var. Ve sistemimin performansın dan memnunum. ek masraf yapıp yeni sistem toplamayı düşünmüyorum. ha bu demek değildir ki en yeni agp ekran kartını alacağım; sistemim oyunları çalıştıramadığında ancak o zaman yeni sistem toplayacağım.
teşekkürler ati


düzeltme: sendorm sanırım sen eski 478 pin agp sistemlerini kastettin sanırım. o konuda haklısın
ben deki coreduo sistem olduğu için yazmıştım..
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max975 10 yıl
bakalım iş yapacak mı???
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Zyx 10 yıl
Hem agp hem dual core anakart olmadığına göre pci-e'ye yönelmek en iyisi sanırım.
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nForcer 10 yıl
Artık AGP kart çıkarmasınlar, yeter! Ben o zaman bile P4 işlemcimin darboğaz yapacağını bilerek son (evet gerçekten son) AGP kartımı 2 sene önce almıştım. Şimdiki oyunlar en az Core 2 Duo işlemci istiyor. Peki Core 2 Duo işlemci destekleyip de AGP çıkışı olan bir anakartı (Asrock tarafından yapılan birkaç model var) kullananlar kaç kişidir? Eminim ki bunların birçoğu işlemci ve anakart da dahil olmak üzere sistemlerini yenilemiştir.
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mamad 10 yıl
Agp için güzel bir hareket ancak ne kadar başarıya ulaşır bilemem. Sistemini yükseltmek isteyen agp sistem kullanıcıları genel olarak pci-e sisteme geçerken, artık güçlü agp kartların pek iş yapabilceğini zannetmiyorum. Tabi bir de fiyat faktörü var. Agp de seneçenek az, peformans düşük, üstüne bir de fiyatı yüksek. Ne gereği var agp sistemi yükseltmenin?!!

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