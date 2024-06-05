Tam Boyutta Gör GIGABYTE, Computex 2024'te yeni grafik kartlarıyla karşımıza çıkıyor. Yeni seri, şirketin her karta seri numarası verdiği, sınırlı sayıda üretilen son teknoloji ürünü RTX 4080 SUPER AORUS Xtreme Ice tarafından yönetiliyor.

Kartın kart tasarımında hem iyi görünen hem de çok sağlam olan çok kaliteli malzemeler bulunuyor. Kart aynı zamanda GIGABYTE'ın RTX 4080 SUPER için en yüksek fabrika hız aşırtmasına da sahip. Bir diğer grafik kartı ise GeForce RTX 4070 Ti SUPER AI TOP olarak duyuruldu.

COMPUTEX 2024 uluslararası teknoloji fuarı başladı 1 gün önce eklendi

Şirket, birinci taraf üretken yapay zeka araçları, yapay zeka asistanları ve yapay zekayı hızlandırmak için sertifikalı donanımlardan oluşan yeni AI TOP ekosistemini kısa süre önce duyurdu ve bu grafik kartı da onlardan biri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca yanal üfleyicili soğutma çözümüyle de dikkat çekiyor.

Bunun arkasındaki fikir, bir işleme veya hızlandırma grubu oluşturmak için bu kartların çoğunu bir masaüstüne veya iş istasyonuna kurabilmeniz olarak belirtildi. Şirket ayrıca, bu kart için mükemmel bir eşleşme olması gereken AI TOP markalı AMD TRX50 iş istasyonu anakartını da tanıttı. Son olarak ise yakın zamanda duyurulan diğer kartlar şu şekilde karşımıza çıkıyor: RTX 4070 SUPER Eagle OC Ice ve AMD Radeon RX 7900 XTX Gaming OC.

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GIGABYTE'ın yeni grafik kartları Computex 2024'te duyuruldu