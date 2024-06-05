GIGABYTE'ın yeni grafik kartları Computex 2024'te duyuruldu

Kartın kart tasarımında hem iyi görünen hem de çok sağlam olan çok kaliteli malzemeler bulunuyor. Kart aynı zamanda GIGABYTE'ın RTX 4080 SUPER için en yüksek fabrika hız aşırtmasına da sahip. Bir diğer grafik kartı ise GeForce RTX 4070 Ti SUPER AI TOP olarak duyuruldu.
Şirket, birinci taraf üretken yapay zeka araçları, yapay zeka asistanları ve yapay zekayı hızlandırmak için sertifikalı donanımlardan oluşan yeni AI TOP ekosistemini kısa süre önce duyurdu ve bu grafik kartı da onlardan biri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca yanal üfleyicili soğutma çözümüyle de dikkat çekiyor.
Bunun arkasındaki fikir, bir işleme veya hızlandırma grubu oluşturmak için bu kartların çoğunu bir masaüstüne veya iş istasyonuna kurabilmeniz olarak belirtildi. Şirket ayrıca, bu kart için mükemmel bir eşleşme olması gereken AI TOP markalı AMD TRX50 iş istasyonu anakartını da tanıttı. Son olarak ise yakın zamanda duyurulan diğer kartlar şu şekilde karşımıza çıkıyor: RTX 4070 SUPER Eagle OC Ice ve AMD Radeon RX 7900 XTX Gaming OC.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.