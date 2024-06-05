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    GIGABYTE'ın yeni grafik kartları Computex 2024'te duyuruldu

    GIGABYTE, GeForce RTX 40 serisi GPU'ları temel alan yeni veya yakın zamanda duyurulan üç grafik kartını tanıttı. Yeni grafik kartları AORUS Xtreme Ice, AI TOP, Eagle OC Ice olarak belirlendi.
    GIGABYTE'ın yeni grafik kartları Computex 2024'te duyuruldu Tam Boyutta Gör
    GIGABYTE, Computex 2024'te yeni grafik kartlarıyla karşımıza çıkıyor. Yeni seri, şirketin her karta seri numarası verdiği, sınırlı sayıda üretilen son teknoloji ürünü RTX 4080 SUPER AORUS Xtreme Ice tarafından yönetiliyor.

    Kartın kart tasarımında hem iyi görünen hem de çok sağlam olan çok kaliteli malzemeler bulunuyor. Kart aynı zamanda GIGABYTE'ın RTX 4080 SUPER için en yüksek fabrika hız aşırtmasına da sahip. Bir diğer grafik kartı ise GeForce RTX 4070 Ti SUPER AI TOP olarak duyuruldu.

    Şirket, birinci taraf üretken yapay zeka araçları, yapay zeka asistanları ve yapay zekayı hızlandırmak için sertifikalı donanımlardan oluşan yeni AI TOP ekosistemini kısa süre önce duyurdu ve bu grafik kartı da onlardan biri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca yanal üfleyicili soğutma çözümüyle de dikkat çekiyor.

    Bunun arkasındaki fikir, bir işleme veya hızlandırma grubu oluşturmak için bu kartların çoğunu bir masaüstüne veya iş istasyonuna kurabilmeniz olarak belirtildi. Şirket ayrıca, bu kart için mükemmel bir eşleşme olması gereken AI TOP markalı AMD TRX50 iş istasyonu anakartını da tanıttı. Son olarak ise yakın zamanda duyurulan diğer kartlar şu şekilde karşımıza çıkıyor: RTX 4070 SUPER Eagle OC Ice ve AMD Radeon RX 7900 XTX Gaming OC.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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