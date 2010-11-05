AirTies ile Türk mühendislerin geliştirdiği kablosuz video aktarım teknolojisini konuştuk

AirTies yeni geliştirdiği kablosuz video aktarım teknolojisiyle televizyonlara özgürlük kazandırmayı amaçlıyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen patentli yeniliklere de sahip bu teknoloji ile aynı anda üç farklı HD yayın kablosuz olarak televizyonlara iletilebiliyor. Özellikle IPTV ile birlikte yaygınlaşması beklenen bu teknolojinin detaylarını AirTies'dan Özgür Yıldırım'a sorduk.

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