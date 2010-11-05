AirTies ile Türk mühendislerin geliştirdiği kablosuz video aktarım teknolojisini konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AirTies yeni geliştirdiği kablosuz video aktarım teknolojisiyle televizyonlara özgürlük kazandırmayı amaçlıyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen patentli yeniliklere de sahip bu teknoloji ile aynı anda üç farklı HD yayın kablosuz olarak televizyonlara iletilebiliyor. Özellikle IPTV ile birlikte yaygınlaşması beklenen bu teknolojinin detaylarını AirTies'dan Özgür Yıldırım'a sorduk.
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Surrogates(suretler) flimdeki gibi hayat bizi bekliyor. internetin haberleşme ağı olarak kalması tercihim
ve Tükler tv izlemeyi çok seviyor diyorlar çok saçma 500tl kazanıyor ayda TV izlicek tabiki millet uydu alamıyor bu bukadar para baglasın sade zenginlere hizmet işte başka birşey deyil
Arkadasım son noktayı koymus. Kesinlikle Katılıyorum.
Aga herseyden önce ülkemizde halen Kota rezaleti var önce bunları düzeltelim sonra avrupaya ayak sağlıyalım ;)
gerçekten haklısınız.
araştırsınlar bakalım, en fazla karasaldan tv izleniyor. 2.sırayı uydu alıyordur, neden çünkü karasaldan televizyonlar çekmediğinden.
adsl ilk çıktığında bir defa modemlerinden aldım o süre içinde (bendende kaynaklı olmak üzere) 7 defa modem değişti hiç soru sormadan yenilenmişti modemler :)
AP ozelliklerinin yanında hem wpa over mesh destekliyor hem de wps destekliyor. aynı anda 3 hd yayını iletebilecek yazılımda geliştirmeler var.
Sakin ol şampiyon demiyeceğim yasakdır belki ne bu şiddet ya
Sadece ttnet üst düzey çalışanlarında var galiba hızlı ve kesintisiz internet...
Bende olmadığı kesin :D