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AirTies ile Türk mühendislerin geliştirdiği kablosuz video aktarım teknolojisini konuştuk

9 yıl
42,2b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AirTies yeni geliştirdiği kablosuz video aktarım teknolojisiyle televizyonlara özgürlük kazandırmayı amaçlıyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen patentli yeniliklere de sahip bu teknoloji ile aynı anda üç farklı HD yayın kablosuz olarak televizyonlara iletilebiliyor. Özellikle IPTV ile birlikte yaygınlaşması beklenen bu teknolojinin detaylarını AirTies'dan Özgür Yıldırım'a sorduk.


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MxFxOx 9 yıl
Airties menşeine göre kaliteli ürünlere sahip yalnız türkiye'de üretilmesine rağmen ithal ürünlerle aynı fiyat oranına sahip istese tekel olabilecek bir firma.10 sene sonra herşeyi internet üzerinden yapmak akıllıca değil. çünkü otomasyon yaygınlaşır buda Türkiye gibi ülkelerde sakıncalı bir durum bence buna karşı olmak gerekir.
Surrogates(suretler) flimdeki gibi hayat bizi bekliyor. internetin haberleşme ağı olarak kalması tercihim
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MxFxOx 9 yıl
10 mb fiber int var videolar son zmanlarda geç yüklenmeye başladı.artık indirerek izler hale geldim :(
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umutarslan.com 9 yıl
diziyi kaçırdım mı indiririm :D
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UzmaN345 9 yıl
1 medabit internet var memlekette ilk önce ona bir çagre bulun sonra büyük işler yaparsınız bu ürün Türkiyede satarmı HAYIR
ve Tükler tv izlemeyi çok seviyor diyorlar çok saçma 500tl kazanıyor ayda TV izlicek tabiki millet uydu alamıyor bu bukadar para baglasın sade zenginlere hizmet işte başka birşey deyil
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D-KaoSee 9 yıl

UzmaN345

1 medabit internet var memlekette ilk önce ona bir çagre bulun sonra büyük işler yaparsınız bu ürün Türkiyede satarmı HAYIR
ve Tükler tv izlemeyi çok seviyor diyorlar çok saçma 500tl kazanıyor ayda TV izlicek tabiki millet uydu alamıyor bu bukadar para baglasın sade zenginlere hizmet işte başka birşey deyil


Arkadasım son noktayı koymus. Kesinlikle Katılıyorum.
Aga herseyden önce ülkemizde halen Kota rezaleti var önce bunları düzeltelim sonra avrupaya ayak sağlıyalım ;)
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R.Korkmazz 9 yıl

UzmaN345

1 medabit internet var memlekette ilk önce ona bir çagre bulun sonra büyük işler yaparsınız bu ürün Türkiyede satarmı HAYIR
ve Tükler tv izlemeyi çok seviyor diyorlar çok saçma 500tl kazanıyor ayda TV izlicek tabiki millet uydu alamıyor bu bukadar para baglasın sade zenginlere hizmet işte başka birşey deyil


gerçekten haklısınız.
araştırsınlar bakalım, en fazla karasaldan tv izleniyor. 2.sırayı uydu alıyordur, neden çünkü karasaldan televizyonlar çekmediğinden.
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Chembond 9 yıl
Öncelikle AirTies'ın neden x64 destekli sürücüler çıkarmadığını sorabilirlermiş... USB'den bağlayamıyorum modemimi sırf bu yüzden, saçmalık...
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Normandia_06 9 yıl
helal olsun Airties işini iyi yapan tek firma ...
adsl ilk çıktığında bir defa modemlerinden aldım o süre içinde (bendende kaynaklı olmak üzere) 7 defa modem değişti hiç soru sormadan yenilenmişti modemler :)
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bwhiteshark 9 yıl
Bildiğimiz Access Point değil mi bu ya?
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kucukm 9 yıl

bwhiteshark

Bildiğimiz Access Point değil mi bu ya?


AP ozelliklerinin yanında hem wpa over mesh destekliyor hem de wps destekliyor. aynı anda 3 hd yayını iletebilecek yazılımda geliştirmeler var.
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Batuist 9 yıl
en basitinden bir wus300 wireless adaptöre 64bit sürücü yazamayan bir firma.. ne kadar müşterisine sahip çıkaiblir ki?? onca giden mail ve şikayetten sonra bile kılını kıpırdatmayan bir firmaya bu saatten sonra kim güvenir ki!! Bu markaya para vermem için dünyada tek marka kalmış olması gerekir.. Değil Türk olmaları babamın oğlu olsa birşey değişmez..
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IO 9 yıl
@Batuist
Sakin ol şampiyon demiyeceğim yasakdır belki ne bu şiddet ya
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selahattın ısık 9 yıl
türk mühendislerinin değerini bilen ve kendi ülkesi için çalışan airties ailesine burdan memnuniyet dolu selamlarımı yolluyorum.sizi seviyoruz tık tık net in reklamlarında yer alsanızda.
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mehmednaim 9 yıl
TTNet üst düzey çalışanları bir süredir evlerinde IP TV teknolojini deniyorlar.
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maglev45 9 yıl

mehmednaim

TTNet üst düzey çalışanları bir süredir evlerinde IP TV teknolojini deniyorlar.

Sadece ttnet üst düzey çalışanlarında var galiba hızlı ve kesintisiz internet...
Bende olmadığı kesin :D
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