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Akasa'dan mid-tower segmenti için yeni kasa: Freedom Xone

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akasa'dan mid-tower segmenti için yeni kasa: Freedom Xone
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Komponent üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Akasa, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasa modelini tanıttı. Firmanın Freedom Xone olarak isimlendirdiği çelik yapılı yeni kasa, 445 x 200 x 482 mm boyutlarında.Tamamı Siyah olan Freedom Xone, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde eSATA, USB ve ses portlarına yer verilen yeni kasa, özel tasarımıyla vidasız montaj ve kasa içi komponentlere hızlı erişim olanağı da tanıyor. Daha iyi hava akışı için delikli ön panele sahip olan Freedom Xone, ayrıca iki adet su soğutma kanalıyla geliyor.

Kasa içi soğutma için ön tarafına 120mm (1200 devir/dakika, Beyaz LED'li) ve üst kısmına 140mm'lik (1000 devir/dakika) fanların konumlandırıldığı kasa 50£ seviyesinden satışa sunuluyor.

Akasa'dan mid-tower segmenti için yeni kasa: Freedom Xone
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Melih Vayvalak 9 yıl
Genel olarak Akasa tasarımlarını beğenmesem de alınabilir bir kasa, tamamen siyaha boyanmış iç yapı, vidasız 5,25" sürücü yuvaları, kablo kanalları ve cpu backplate boşlugu super detaylar
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DH Misafiri 9 yıl
OverClocKing bence doğru söylüyor. Ben %100 düşünüyorum.........
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acbold 10 yıl
klasik tarz kasa sevenler için iyi olmuş.Işık filan yok kapaklarında.Ön kısıma koymuşlar.Fiyatı çok yüksek değil diğer kasaların psu suz hallerine baktığımızda 100 TL den aşagı psu suz kasada göremiyoruz zaten adam akıllı. f/p iyi bence ama üstüne alınacak power biraz cep yakar o kötü olmuş. (CoolerMaster'ın 90-110 TL arasında değişen 420watts lık bir modeli mevcut.)
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divercats 10 yıl
Tip çok kötü bence. Tasarım özürlü bir ön panel var. Ayrıca bu paraya ne kasalar var.
Beğenmedim ben.
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OverClocK1ng 10 yıl

acbold

klasik tarz kasa sevenler için iyi olmuş.Işık filan yok kapaklarında.Ön kısıma koymuşlar.Fiyatı çok yüksek değil diğer kasaların psu suz hallerine baktığımızda 100 TL den aşagı psu suz kasada göremiyoruz zaten adam akıllı. f/p iyi bence ama üstüne alınacak power biraz cep yakar o kötü olmuş. (CoolerMaster'ın 90-110 TL arasında değişen 420watts lık bir modeli mevcut.)


ColloerMaster'ın o 420 Watt 110 lira dediğiniz kasası var ya. Onu ben 105 liradan satıyorum. Hayatımda CoolerMaster'ın bu kadar kötü bir PSU sunu görmedim

Hani Kasa kasa değil. Üst kısmında bir yer var ki elimi kesiyordu. Kalite berbattı. PSu da 10 Amper miydi neydi. O derece berbat yani..

Zaten hem CoolerMaster olup hem 420 Watt olup hem de 59$ fiyat görürseniz anlayın o işte bir bit yeniği vardır.

CoolerMaster 'ın fiyatına baktığınız zaman 390 Watt olup 80$ lar seviyesinde ise onun power ı ve kasası kalitelidir. Olay bu.

Yani kısacası ben Akasa da satmış ve satan birisi olarak yukarıdaki Akasa'yı tercih ederim. Herşeyiyle iyi bir kasaya benziyor..
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sertacaygun 10 yıl
Ucuz ama güzel. Kaslı görüntüsü var.
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yagmurteam 10 yıl
bence o kadar da ucuz degil.. yaklasık olarak 125 türk lirası yapıyor.. tabi bu yurtdısı fiyatı.. tr fiyatıda 150 lira olacak.. 150 liraya biraz daha düsük kalitede 450w psu'lu kasalar alınabilir..
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Tolgá 10 yıl
ucuz ve güzel pencereli olsa daha güzel olurdu
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