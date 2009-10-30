Akasa'dan mid-tower segmenti için yeni kasa: Freedom Xone

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Komponent üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Akasa, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasa modelini tanıttı. Firmanın Freedom Xone olarak isimlendirdiği çelik yapılı yeni kasa, 445 x 200 x 482 mm boyutlarında.Tamamı Siyah olan Freedom Xone, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde eSATA, USB ve ses portlarına yer verilen yeni kasa, özel tasarımıyla vidasız montaj ve kasa içi komponentlere hızlı erişim olanağı da tanıyor. Daha iyi hava akışı için delikli ön panele sahip olan Freedom Xone, ayrıca iki adet su soğutma kanalıyla geliyor.

Kasa içi soğutma için ön tarafına 120mm (1200 devir/dakika, Beyaz LED'li) ve üst kısmına 140mm'lik (1000 devir/dakika) fanların konumlandırıldığı kasa 50£ seviyesinden satışa sunuluyor.

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