Akasa'dan mid-tower segmenti için yeni kasa: Freedom Xone

Komponent üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Akasa, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasa modelini tanıttı. Firmanın Freedom Xone olarak isimlendirdiği çelik yapılı yeni kasa, 445 x 200 x 482 mm boyutlarında.Tamamı Siyah olan Freedom Xone, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde eSATA, USB ve ses portlarına yer verilen yeni kasa, özel tasarımıyla vidasız montaj ve kasa içi komponentlere hızlı erişim olanağı da tanıyor. Daha iyi hava akışı için delikli ön panele sahip olan Freedom Xone, ayrıca iki adet su soğutma kanalıyla geliyor.
Kasa içi soğutma için ön tarafına 120mm (1200 devir/dakika, Beyaz LED'li) ve üst kısmına 140mm'lik (1000 devir/dakika) fanların konumlandırıldığı kasa 50£ seviyesinden satışa sunuluyor.
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Beğenmedim ben.
ColloerMaster'ın o 420 Watt 110 lira dediğiniz kasası var ya. Onu ben 105 liradan satıyorum. Hayatımda CoolerMaster'ın bu kadar kötü bir PSU sunu görmedim
Hani Kasa kasa değil. Üst kısmında bir yer var ki elimi kesiyordu. Kalite berbattı. PSu da 10 Amper miydi neydi. O derece berbat yani..
Zaten hem CoolerMaster olup hem 420 Watt olup hem de 59$ fiyat görürseniz anlayın o işte bir bit yeniği vardır.
CoolerMaster 'ın fiyatına baktığınız zaman 390 Watt olup 80$ lar seviyesinde ise onun power ı ve kasası kalitelidir. Olay bu.
Yani kısacası ben Akasa da satmış ve satan birisi olarak yukarıdaki Akasa'yı tercih ederim. Herşeyiyle iyi bir kasaya benziyor..