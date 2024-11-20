Baltık Denizi’nde kopan internet kablolarında Çin şüphesi

Avrupa’yı sarsan Baltık Denizi’ndeki iki veri kablosunun kesilmesi olayıyla ilgili soruşturma sürerken, şüpheler Çin’e ait Yi Peng 3 isimli yük gemisine çevrildi. İsveçli yetkililer, Rusya’dan Mısır’a seyahat eden geminin kabloların kesildiği noktalardan geçtiği zamanlamayı mercek altına aldı.
Sabotaj iddiaları güçleniyor
Yi Peng 3 isimli geminin, Rusya’nın Ust-Luga limanından yola çıkarak Mısır’daki Port Said’e doğru ilerlediği ve bu esnada hem İsveç-Litvanya hem de Finlandiya-Almanya arasındaki denizaltı kablolarına yakın bir rota izlediği tespit edildi. Marine Traffic adlı deniz takip grubunun sağladığı verilere göre, kabloların kesildiği Pazar ve Pazartesi günleri gemi bölgede seyir halindeydi.
Olayın ardından Danimarka donanması, Yi Peng 3’ü yakından takip etti. İsveç hükümeti, geminin hareketlerini kıyı güvenliği ve silahlı kuvvetlerle koordineli bir şekilde soruşturduklarını açıkladı. Ancak şu ana kadar herhangi bir resmi suçlama yapılmadı.
Bu olay, Baltık Denizi’nde Çin’e ait bir geminin karıştığı ilk vaka da değil. 2022 yılında, Newnew Polar Bear adlı başka bir Çin gemisinin çapası Finlandiya ile Estonya arasındaki bir doğalgaz boru hattına zarar vermişti. Olayın kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğuna dair net bir sonuca ulaşılamamıştı.
Öte yandan son olayı Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “hibrit savaş eylemi” olarak nitelendirmiş ve sabotaj ihtimali üzerinde durmuştu. Pistorius, "Hiç kimse bu kabloların kazara kesildiğine inanmıyor” ifadelerini de kullanmıştı.
Almanya, İsveç, Finlandiya ve Litvanya hükümetleri, deniz altı kablosunun kesilmesinden dolayı "derin endişelerini" dile getirdiler ve sabotaj olasılığını dışlamadılar. Fin yetkililer ihtiyatlı olunması ve aceleci davranılmaması gerektiğini söyledi. Yi Peng 3’ün sahibi Ningbo Yipeng Shipping şirketi ve Çin’in Stockholm ve Helsinki büyükelçiliklerinden herhangi bir açıklama yapılmazken, ABD’nin Çin’e yönelik eleştirileri de gündemde. Washington, Çin’in Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşında lojistik destek sağladığını iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..