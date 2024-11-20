Baltık Denizi’nde kopan internet kablolarında Çin şüphesi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Avrupa’yı sarsan Baltık Denizi’ndeki iki veri kablosunun kesilmesi olayıyla ilgili soruşturma sürerken, şüpheler Çin’e ait Yi Peng 3 isimli yük gemisine çevrildi. İsveçli yetkililer, Rusya’dan Mısır’a seyahat eden geminin kabloların kesildiği noktalardan geçtiği zamanlamayı mercek altına aldı.

Sabotaj iddiaları güçleniyor

Yi Peng 3 isimli geminin, Rusya’nın Ust-Luga limanından yola çıkarak Mısır’daki Port Said’e doğru ilerlediği ve bu esnada hem İsveç-Litvanya hem de Finlandiya-Almanya arasındaki denizaltı kablolarına yakın bir rota izlediği tespit edildi. Marine Traffic adlı deniz takip grubunun sağladığı verilere göre, kabloların kesildiği Pazar ve Pazartesi günleri gemi bölgede seyir halindeydi.

Olayın ardından Danimarka donanması, Yi Peng 3’ü yakından takip etti. İsveç hükümeti, geminin hareketlerini kıyı güvenliği ve silahlı kuvvetlerle koordineli bir şekilde soruşturduklarını açıkladı. Ancak şu ana kadar herhangi bir resmi suçlama yapılmadı.

Tam Boyutta Gör

Bu olay, Baltık Denizi’nde Çin’e ait bir geminin karıştığı ilk vaka da değil. 2022 yılında, Newnew Polar Bear adlı başka bir Çin gemisinin çapası Finlandiya ile Estonya arasındaki bir doğalgaz boru hattına zarar vermişti. Olayın kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğuna dair net bir sonuca ulaşılamamıştı.

Öte yandan son olayı Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “hibrit savaş eylemi” olarak nitelendirmiş ve sabotaj ihtimali üzerinde durmuştu. Pistorius, "Hiç kimse bu kabloların kazara kesildiğine inanmıyor” ifadelerini de kullanmıştı.

Almanya, İsveç, Finlandiya ve Litvanya hükümetleri, deniz altı kablosunun kesilmesinden dolayı "derin endişelerini" dile getirdiler ve sabotaj olasılığını dışlamadılar. Fin yetkililer ihtiyatlı olunması ve aceleci davranılmaması gerektiğini söyledi. Yi Peng 3’ün sahibi Ningbo Yipeng Shipping şirketi ve Çin’in Stockholm ve Helsinki büyükelçiliklerinden herhangi bir açıklama yapılmazken, ABD’nin Çin’e yönelik eleştirileri de gündemde. Washington, Çin’in Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşında lojistik destek sağladığını iddia ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Baltık Denizi’nde kopan internet kablolarında Çin şüphesi