Starlink ile yeni çağ başlıyor: Telefondan uydu internetine bağlanılacak

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Tam Boyutta Gör SpaceX, Starlink uydu takımyıldızının Direct to Cell (Hücresel Bağlantı) hizmetini güçlendirmek için bir dizi yeni uyduyu fırlatmaya hazırlanıyor. Şirketin Falcon 9 roketi, bugün öğle saatlerinde Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan 23 Starlink uydusunu (12 tanesi DTC özellikli) düşük Dünya yörüngesine gönderecek. Bu, tam küresel kapsama için kritik bir an.

Direct to Cell: yeni nesil bağlantı hizmeti

Tam Boyutta Gör SpaceX, Direct to Cell hizmetini geliştirmek için 2024 boyunca aralıksız uydu fırlatmaları gerçekleştirdi. Bu hizmet, cep telefonlarına doğrudan uydu bağlantısı sunarak kapsama alanlarını genişletmeyi ve bağlantı sürekliliğini sağlamayı hedefliyor. Telefonlarda ise hiçbir değişiklik, uygulama vb. değişikliklere gerek yok. T-Mobile ile yapılan iş birliğiyle 2022’de duyurulan bu proje, özellikle uzak ve kapsama alanı olmayan bölgelerde iletişim imkanlarını artıracak.

SpaceX Uydu Mühendisliği Kıdemli Direktörü Ben Longmier, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, "Direct to Cell ticari yörünge kabuğunun tamamlanmasına sadece bir fırlatma kaldı" dedi. Ancak bugünkü fırlatma ile bu kilometre taşına ulaşılıp ulaşılmayacağı henüz net değil.

Longmier, Direct to Cell hizmetinin ilk aşamasında tüketicilerin “normal kısa mesaj” hizmetinden yararlanabileceğini belirtti. Daha kapsamlı veri hizmetlerinin ise 2025 yılına kadar devreye alınması planlanıyor. Hizmetin geliştirilmesi, küresel telekomünikasyon ortaklarıyla iş birliği yapılarak kapsama alanının artırılması ve gecikme sürelerinin iyileştirilmesiyle devam edecek.

Starlink DTC hangi ülkelerde olacak?

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Starlink DTC her ülkede aktif olmayacak. SpaceX, telefonlar için Starlink bağlantısını sağlamak üzere bazı ülkelerdeki operatörler ile çalışıyor. İlk etapta aşağıdaki ülke ve operatörlerde Starlink mobil hücresel erişim aktif hale gelecek.

T-Mobile (ABD)

Rogers (Kanada)

One NZ (Yeni Zelanda)

KDDI (Japonya)

Optus (Avustralya)

Salt (İsviçre)

Entel (Şili)

Entel (Peru)

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