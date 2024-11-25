Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Starlink ile yeni çağ başlıyor: Telefondan uydu internetine bağlanılacak

    Elon Musk liderliğindeki SpaceX’in uydu internet ağı Starlink, DTC (Direct to Cell) uyduları ile akıllı telefonları hiçbir değişiklik olmadan uydu ağına bağlamaya hazırlanıyor.
    Starlink ile telefonlar doğrudan uydu internetine bağlanacak Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Starlink uydu takımyıldızının Direct to Cell (Hücresel Bağlantı) hizmetini güçlendirmek için bir dizi yeni uyduyu fırlatmaya hazırlanıyor. Şirketin Falcon 9 roketi, bugün öğle saatlerinde Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan 23 Starlink uydusunu (12 tanesi DTC özellikli) düşük Dünya yörüngesine gönderecek. Bu, tam küresel kapsama için kritik bir an.

    Direct to Cell: yeni nesil bağlantı hizmeti

    Starlink ile telefonlar doğrudan uydu internetine bağlanacak Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Direct to Cell hizmetini geliştirmek için 2024 boyunca aralıksız uydu fırlatmaları gerçekleştirdi. Bu hizmet, cep telefonlarına doğrudan uydu bağlantısı sunarak kapsama alanlarını genişletmeyi ve bağlantı sürekliliğini sağlamayı hedefliyor. Telefonlarda ise hiçbir değişiklik, uygulama vb. değişikliklere gerek yok. T-Mobile ile yapılan iş birliğiyle 2022’de duyurulan bu proje, özellikle uzak ve kapsama alanı olmayan bölgelerde iletişim imkanlarını artıracak.

    SpaceX Uydu Mühendisliği Kıdemli Direktörü Ben Longmier, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, "Direct to Cell ticari yörünge kabuğunun tamamlanmasına sadece bir fırlatma kaldı" dedi. Ancak bugünkü fırlatma ile bu kilometre taşına ulaşılıp ulaşılmayacağı henüz net değil.

    Longmier, Direct to Cell hizmetinin ilk aşamasında tüketicilerin “normal kısa mesaj” hizmetinden yararlanabileceğini belirtti. Daha kapsamlı veri hizmetlerinin ise 2025 yılına kadar devreye alınması planlanıyor. Hizmetin geliştirilmesi, küresel telekomünikasyon ortaklarıyla iş birliği yapılarak kapsama alanının artırılması ve gecikme sürelerinin iyileştirilmesiyle devam edecek.

    Starlink ile telefonlar doğrudan uydu internetine bağlanacak Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Starlink DTC her ülkede aktif olmayacak. SpaceX, telefonlar için Starlink bağlantısını sağlamak üzere bazı ülkelerdeki operatörler ile çalışıyor. İlk etapta aşağıdaki ülke ve operatörlerde Starlink mobil hücresel erişim aktif hale gelecek.
    • T-Mobile (ABD)
    • Rogers (Kanada)
    • One NZ (Yeni Zelanda)
    • KDDI (Japonya)
    • Optus (Avustralya)
    • Salt (İsviçre)
    • Entel (Şili)
    • Entel (Peru)
    Kaynakça https://www.starlink.com/business/direct-to-cell https://spaceflightnow.com/2024/11/24/live-coverage-spacex-to-launch-23-starlink-satellites-on-falcon-9-rocket-from-cape-canaveral-5/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kulağımı deldirdim şişti acıyor multimetre ile pil ölçme half life bot atma peugeot 301 motor arıza lambası söndürme tails of iron türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız