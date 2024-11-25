Starlink ile yeni çağ başlıyor: Telefondan uydu internetine bağlanılacak

SpaceX Uydu Mühendisliği Kıdemli Direktörü Ben Longmier, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, "Direct to Cell ticari yörünge kabuğunun tamamlanmasına sadece bir fırlatma kaldı" dedi. Ancak bugünkü fırlatma ile bu kilometre taşına ulaşılıp ulaşılmayacağı henüz net değil.
Longmier, Direct to Cell hizmetinin ilk aşamasında tüketicilerin “normal kısa mesaj” hizmetinden yararlanabileceğini belirtti. Daha kapsamlı veri hizmetlerinin ise 2025 yılına kadar devreye alınması planlanıyor. Hizmetin geliştirilmesi, küresel telekomünikasyon ortaklarıyla iş birliği yapılarak kapsama alanının artırılması ve gecikme sürelerinin iyileştirilmesiyle devam edecek.
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.