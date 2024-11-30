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    Bakan Uraloğlu’ndan düşük internet hızı itirafı: “Birincil sorumlu Türk Telekom’dur”

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir TV programında Türkiye’nin internet hızı hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, “Birincil sorumlu Türk Telekom’dur” dedi.
    Bakan Uraloğlu’ndan düşük internet hızı itirafı Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir canlı yayında Türkiye’nin internet altyapısına ve hızına dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki internet hızının istenilen seviyede olmadığını kabul eden Bakan Uraloğlu, bu alandaki sorumlunun Türk Telekom olduğunu belirtti.

    Sorumlu Türk Telekom

    Bakan Uraloğlu, HaberTürk yayınında Türkiye'de 600 bin kilometre fiber hattının olduğunu belirtirken bunun bir kısmının caddeye kadar, bir kısmının sokağa kadar bir kısmının da binaya kadar olduğunu aktardı. Türkiye’de bina için hattın genellikle bakır olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Son kullanıcının Türkiye'deki ortalama hızına baktığımızda istediğimiz yerde değiliz, çok net. Daha iyi yerde olmalıyız. Biraz daha yapmamız gereken iş var. Burada kilometreyi milyonlara yaklaştırmamız lazım. Şimdilik 600 bin. 700-800 binlere çıktığımızda birçok problemi çözeceğiz.”

    Uraloğlu, "Neden yaptırmıyorsunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Bu konuda birincil derecede sorumlu ve yetkili Türk Telekom’dur. Şirketin 2026 yılında imtiyaz hakkı yenilenmesi gerekiyor. Mevcut fiber altyapının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması Türk Telekom’un sorumluluğundadır.”

    Daha fazla yatırım, daha az Hazine’ye pay

    Öte yandan Uraloğlu, Türk Telekom'un 2026'da imtiyaz hakkının yenilenmesi gerektiğini ve yeni ihalede değişiklikle yapılacağının altını çizdi: “Daha önce yaptığımız ihalelerden Türk Telekom'dan Hazine'ye ne kadar para alacağımızdı. Şimdi para almaktan ziyade yatırım şartı koymayı düşünüyoruz. Genel anlamda Türk Telekom'un öngörülenleri yaptığını söyleyebilirim. Yeterli mi, yeterli değil. 2026'da imtiyaz sözleşmesinde daha çok yatırım, daha az Hazine'ye pay isteyeceğiz.”

    5G’de 2026’da ilk sinyal alınacak

    Türkiye’nin 4.5G’sinin Güney Kore’nin 5G’sinden “hızlı” olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Biz 4,5G'de yabancı ekipman kullandık. 5G ekipmanını daha uygun fiyatla yerlileştirebildiğimiz kadarıyla geçelim. Cumhurbaşkanımıza arz edip, onun talimatını alacağız. 2026'da sinyal almaya başlarız diye düşünüyoruz.” dedi.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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