Küresel Internet trafiğinde rekor kırıldı: Birinci şaşırtmadı

Internet trafiğinin en büyükleri açıklandı
Cloudflare’ın yıllık raporuna göre, 2024 yılı küresel internet trafiğinde %17,2’lik bir büyüme yaşandı. Trafikteki bu artış, geçen yıl olduğu gibi ağustos ortasına kadar sınırlı kalırken, kasım sonuna kadar hızla ivme kazandı. Sıralamaya gelirsek, Google, en popüler internet hizmeti sağlayıcısı olarak liderliğini sürdürdü. Facebook, Apple, TikTok ve Amazon ise sırasıyla ilk beşi oluşturdu.
- Facebook (Meta)
- Apple
- TikTok
- Starlink (SpaceX)
Diğer tarafta Starlink, uydu internetiyle özellikle ABD ve Brezilya’da hızlı bir büyüme kaydetti. Starlink’in trafiği, ABD’de %2.5 oranında, Brezilya’da ise %17 oranında arttı. Amazon gibi rakipleri olsa da, SpaceX şu an için uydu internet hizmetlerinde lider konumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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