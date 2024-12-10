Küresel Internet trafiğinde rekor kırıldı: Birinci şaşırtmadı

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Tam Boyutta Gör İnternet uzun yıllardır hayatımızın bir parçası. İlk başlarda belli başlı internet sitelerinden oluşan ağ, yıllar içerisinde önemli gelişmelere sahne oldu. Özellikle Google gibi arama motorlarının gelişi ise büyük bir kolaylık sağladı. Şimdi internetteki en büyük ağlardan Cloudflare, 2024 yılına ait Küresel İnternet Trafiği verilerini yayınladı. Peki sıralamada hangi isimler yer alıyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Internet trafiğinin en büyükleri açıklandı

Cloudflare’ın yıllık raporuna göre, 2024 yılı küresel internet trafiğinde %17,2’lik bir büyüme yaşandı. Trafikteki bu artış, geçen yıl olduğu gibi ağustos ortasına kadar sınırlı kalırken, kasım sonuna kadar hızla ivme kazandı. Sıralamaya gelirsek, Google, en popüler internet hizmeti sağlayıcısı olarak liderliğini sürdürdü. Facebook, Apple, TikTok ve Amazon ise sırasıyla ilk beşi oluşturdu.

Google Facebook (Meta) Apple TikTok Starlink (SpaceX)

Tam Boyutta Gör Ayrıca Cloudflare'a göre küresel İnternet trafiğinin %40'tan fazlasını bu yıl mobil cihazlar oluşturdu. Platform trafiği bölgeden bölgeye değişse de, Android 25'ten fazla bölge/ülkede mobil trafiğin yüzde 90'ından fazlasına sahip. Apple ise, platformunun hüküm sürdüğü Danimarka'da, iOS mobil cihaz trafiği payı %66'ya ulaştı.

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Diğer tarafta Starlink, uydu internetiyle özellikle ABD ve Brezilya’da hızlı bir büyüme kaydetti. Starlink’in trafiği, ABD’de %2.5 oranında, Brezilya’da ise %17 oranında arttı. Amazon gibi rakipleri olsa da, SpaceX şu an için uydu internet hizmetlerinde lider konumda.

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