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    Telefonlara hücresel bağlantı sunacak Starlink DTC için ilk adım tamamlandı

    SpaceX’in uzay internet birimi Starlink ile hücresel bağlantıyı doğrudan akıllı telefonlara getirmeye çalışıyor. Firma bu kapsamda Starlink DTC uydularından oluşan ilk yörünge kurulumunu tamamladı.
    SpaceX, hücresel Starlink için ilk yörünge kurulumunu tamamladı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk liderliğindeki SpaceX’in uzay internet birimi Starlink, bir süredir DTC (Direct to Cell) özellikli uyduları yörüngeye yerleştiriyor. Firma bu uyduları kullanarak akıllı telefonlara doğrudan hücresel bağlantı sunmayı hedefliyor. SpaceX, yaptığı son fırlatma ile bu hedef doğrultusunda ilk Starlink DTC takımyıldızını tamamladı.
    SpaceX, hücresel Starlink için ilk yörünge kurulumunu tamamladı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, 4 Aralık’ta gerçekleştirdiği fırlatma ile Starlink DTC uyduları için dönüm noktasına ulaştı. Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden bir Falcon 9 roketiyle gerçekleştirdiği fırlatmada 20 Starlink uydusu alçak Dünya yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

    [twitteR=https://x.com/elonmusk/status/1864571206004838425]

    Fırlatılan uydulardan 13’ü, doğrudan cep telefonlarına hizmet verebilme kapasitesine Starlink DTC uydularından oluştu. Böylece, SpaceX’in bu alandaki ilk takımyıldızı tamamlanmış oldu. Şirketin CEO’su Elon Musk, fırlatma sonrası X platformunda yaptığı açıklamada, "İlk Starlink DTC takımyıldızı artık tamamlandı. Bu, modifiye edilmemiş cep telefonlarının uzak bölgelerde internet bağlantısına sahip olmasını sağlayacak." Musk, şu anki bant genişliğinin yaklaşık 10 Mb/sn olduğunu ancak gelecekteki takımyıldızların çok daha yüksek kapasiteye sahip olacağını da ekledi.

    Şu anda alçak yörüngede bulunan 2.600'den fazla Gen2 Starlink uydusundan yaklaşık 330 tanesi ilk etapta metin mesajları gibi temel hizmetleri sağlayacak donanıma sahip Starlink DTC uydularından oluşuyor. Toplam Starlink uydu sayısı neredeyse ise 6.800’e ulaştı. SpaceX, 2024 yılı boyunca 80’den fazla Starlink görevi gerçekleştirdi.

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