Telefonlara hücresel bağlantı sunacak Starlink DTC için ilk adım tamamlandı

Starlink akıllı telefonlara geliyor
[twitteR=https://x.com/elonmusk/status/1864571206004838425]
Fırlatılan uydulardan 13’ü, doğrudan cep telefonlarına hizmet verebilme kapasitesine Starlink DTC uydularından oluştu. Böylece, SpaceX’in bu alandaki ilk takımyıldızı tamamlanmış oldu. Şirketin CEO’su Elon Musk, fırlatma sonrası X platformunda yaptığı açıklamada, "İlk Starlink DTC takımyıldızı artık tamamlandı. Bu, modifiye edilmemiş cep telefonlarının uzak bölgelerde internet bağlantısına sahip olmasını sağlayacak." Musk, şu anki bant genişliğinin yaklaşık 10 Mb/sn olduğunu ancak gelecekteki takımyıldızların çok daha yüksek kapasiteye sahip olacağını da ekledi.
Şu anda alçak yörüngede bulunan 2.600'den fazla Gen2 Starlink uydusundan yaklaşık 330 tanesi ilk etapta metin mesajları gibi temel hizmetleri sağlayacak donanıma sahip Starlink DTC uydularından oluşuyor. Toplam Starlink uydu sayısı neredeyse ise 6.800’e ulaştı. SpaceX, 2024 yılı boyunca 80’den fazla Starlink görevi gerçekleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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