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Albatron GeForce 9500GT PCIe x1 modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Albatron GeForce 9500GT PCIe x1 modelini satışa sundu
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Anakart ve ekran kartlarıyla tanınan Albatron, PCIe x1 ara birimini destekleyen GeForce 9500GT tabanlı yeni ekran kartını Japonya pazarında satışa sundu. Firmanın AL9500GT-512D3X1 kod adını taşıyan düşük profilli yeni ekran kartı, 550MHz çekirdek, 1375MHz paralel işlemci ve 1400MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 512MB GDDR3 bellekle donatılan ekran kartı, DirectX 10, CUDA ve PhysX desteğinin yanı sıra PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Üzerinde DVI, D-Sub ve S-Video konnektörlerine yer verilen ekran kartı özellikle ECS gibi üreticiler tarafından hazırlanan PCIe x1 slotuna sahip Atom işlemcili anakartlarda kullanılmak üzere tercih edilecek gibi görünüyor. Japonya fiyatının 148$ olduğu belirtilen kartın pek çok donanımda olduğu gibi Avrupa ve Amerika fiyatı bir miktar daha ucuz olabilir ama PCIe x1 desteği ile türünün az sayıdaki örneklerinden birisi olmasından ötürü fiyatı muhtemelen PCIe x16 uyumlu GeForce 9500GT modellerinin üzerinde alacak gibi görünüyor.


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CaSsErDoDo 10 yıl
pc ye physx kartı olarak takılabilir
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X Files 10 yıl
Çok güzel düşünülmüş bir ürün . )))
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dante38 10 yıl
pci exp1xli agpli anakartlar için iyi haber
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ABSOLUT 10 yıl
Orjinalden alıntı: dante38

pci exp1xli agpli anakartlar için iyi haber



Pci-express 1x slotu olan bir anakart zaten xpress destekli bir çipset kullanıyordur.AGP ne alaka o halde?



Sadece 1 tane Pci-E 1x slotu bulunan ION platformlu Mini ITX anakartlar için iyi birşey.

Ama fiyatı oldukça yüksek.
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soneks 10 yıl
pci değil arkadaşlar pciexpress 1x
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EMIN3M 10 yıl
Bu kartı hemen alıp p1-166mhz lik sistemime takacam yanına da 32 MB lık edo ramleri döşedik mi CRYSIS in oyun içi videolarını izleyebilirim herhalde.
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K.Kahriman 10 yıl
eğer her bilgisayara takılabiliyorsa satış patlaması yaşar bu kart
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GuitarMania 10 yıl

Orjinalden alıntı: EMIN3M

Bu kartı hemen alıp p1-166mhz lik sistemime takacam yanına da 32 MB lık edo ramleri döşedik mi CRYSIS in oyun içi videolarını izleyebilirim herhalde.


CRYSIS yazdığın yere kadar okuduğumda dedim herhalde bu arkadaşın kafası güzel
Sonrasını okuyunca anladım
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