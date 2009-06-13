Albatron GeForce 9500GT PCIe x1 modelini satışa sundu

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Anakart ve ekran kartlarıyla tanınan Albatron, PCIe x1 ara birimini destekleyen GeForce 9500GT tabanlı yeni ekran kartını Japonya pazarında satışa sundu. Firmanın AL9500GT-512D3X1 kod adını taşıyan düşük profilli yeni ekran kartı, 550MHz çekirdek, 1375MHz paralel işlemci ve 1400MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 512MB GDDR3 bellekle donatılan ekran kartı, DirectX 10, CUDA ve PhysX desteğinin yanı sıra PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Üzerinde DVI, D-Sub ve S-Video konnektörlerine yer verilen ekran kartı özellikle ECS gibi üreticiler tarafından hazırlanan PCIe x1 slotuna sahip Atom işlemcili anakartlarda kullanılmak üzere tercih edilecek gibi görünüyor. Japonya fiyatının 148$ olduğu belirtilen kartın pek çok donanımda olduğu gibi Avrupa ve Amerika fiyatı bir miktar daha ucuz olabilir ama PCIe x1 desteği ile türünün az sayıdaki örneklerinden birisi olmasından ötürü fiyatı muhtemelen PCIe x16 uyumlu GeForce 9500GT modellerinin üzerinde alacak gibi görünüyor.