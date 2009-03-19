Albatron PCIe x1 destekli GeForce 9500GT modelini duyurdu

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Geçtiğimiz günlerde Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ELSA firmasının, çoklu ortam bilgisayarları başta olmak üzere spesifik bazı segmentler için GeForce 9500GT modelinin PCIe x1 arabirimiyle uyumlu yeni bir versiyonunu hazırladığını belirtmiştik. ELSA'yı takiben anakart ve ekran kartlarıyla tanınan Albatron firması da benzer şekilde PCIe x1 arabirimini kullanan 9500GT modelini duyurdu. PCIe x16 slotunun bulunmadığı sistemler için hazırlanan kart 256MB GDDR3 bellekle geliyor.

PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı, düşük profilli tasarıma sahip yani HTPC'ler veya benzeri diğer mini-bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Aktif soğutma ile desteklenen çözüm, 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip ve 32x parlael işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 550MHz'de, bellekleri ise 1400MHz'de görev yapan kartın üzerinde DVI ve VGA konnektörleri bulunuyor.

Albatron'un özellikle sistem üreticilerine sağlaması beklenilen yeni ekran kartı için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.