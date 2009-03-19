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Albatron PCIe x1 destekli GeForce 9500GT modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Albatron PCIe x1 destekli GeForce 9500GT modelini duyurdu
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Geçtiğimiz günlerde Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ELSA firmasının, çoklu ortam bilgisayarları başta olmak üzere spesifik bazı segmentler için GeForce 9500GT modelinin PCIe x1 arabirimiyle uyumlu yeni bir versiyonunu hazırladığını belirtmiştik. ELSA'yı takiben anakart ve ekran kartlarıyla tanınan Albatron firması da benzer şekilde PCIe x1 arabirimini kullanan 9500GT modelini duyurdu. PCIe x16 slotunun bulunmadığı sistemler için hazırlanan kart 256MB GDDR3 bellekle geliyor.

PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı, düşük profilli tasarıma sahip yani HTPC'ler veya benzeri diğer mini-bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Aktif soğutma ile desteklenen çözüm, 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip ve 32x parlael işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 550MHz'de, bellekleri ise 1400MHz'de görev yapan kartın üzerinde DVI ve VGA konnektörleri bulunuyor.

Albatron'un özellikle sistem üreticilerine sağlaması beklenilen yeni ekran kartı için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Vuze 10 yıl
bu ekran kartlarını ülkemizde de nerde bulabilirim acaba bilen varmı varsa bilgilendirirse sevinirim teşekkürler
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sadtneverdie 10 yıl
bi güzellik yapıp şunları ikinci ekran kartı olarak kullanabilsek fizik hesaplasa vs
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cyraxus 10 yıl
arkadaşların dediği gibi fizk muhabbeti olr inşallahda alırız
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OverClocK1ng 10 yıl
Sadece o değil. Bazı HTPC lerde PCI slotların arka tarafındaki 1X yuvasına takarak slottan da kazanılabilir...
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MMX 166 10 yıl
pekı bır p35 yongasına sahıp anakarta bu vga yı sadece fızık hesaplamaları ıcın kullanabılırmıyız?

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Tolgá 10 yıl
yanlış bios yüklemelerde ekran kartını kurtarmak için işe yarıyor:D
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N-0NE 10 yıl
Waaay eski kullandığım fx5500 de albatrondu :) Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz gereksiz zaten x1'e olmaz ama x16 desteklemeyen anakartlara takılabilir :) Güzel bi düşünce bence :)
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