Alcatel-Lucent'tan Yeni Akıllı Masa Telefonu

Alcatel-Lucent, masa telefonunu mobil akıllı telefonlarla sağlanan deneyimin ötesinde zengin bir iletişim deneyimine dönüştüren yenilikçi “Akıllı Masa Telefonu” (“Smart DeskPhones”) serisini tanıttı. Yeni telefon, kişiselleştirilmiş melez uygulamalar ya da sektöre özel uygulamalar yaratmak üzere kurumsal güvenilirliğin yanı sıra çokluortam iletişim yeteneklerine ve web uygulamalarına hızlı ve kolay erişimi bir arada sunuyor.

Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone, daha önce bir masaüstü telefonunda görülmemiş düzeyde yazılım erişimi ve gelişmişlik özelliği sunuyor, kullanıcıların masalarından yapabileceklerini yeniden tanımlıyor. Geleneksel masa telefonlarının aksine, yeni cihaz, büyük bir çoklu-dokunmatik ekrana dayalı açık bir platform ve tamamen yeni bir kullanıcı arayüzü barındırıyor. Yeni bir yazılım ve açık bir arayüzle çalışan cihaz, LED aydınlatmalı 7 inçlik geniş dokunmatik ekran içeriyor. Ayrıca, Bluetooth ve USB cihazlarına bağlanabilirliğin yanı sıra içeriğe duyarlı duyusal geribildirim sağlıyor. Çevreci tasarımı, daha düşük güç tüketimi, uzun ömür ve online kılavuz gibi AB çevre standartlarına uyumluluk gösteriyor.

Yeni arayüz, kurumların, anında mesajlaşma, mevcudiyet, bağlamsal uygulamalar, entegre e-posta ve MP3 müzik gibi yeni ve mevcut uygulama ve yeteneklerden yararlanmasını mümkün kılıyor. Alcatel-Lucent’ın Etkin Uygulama Açılımı yaklaşımına güçlü bir örnek oluşturan yeni telefon, açık API geliştirme platformu içeren bir uygulama pod’u gibi işlev görüyor. Bu yaklaşım, mobil alandaki uygulama patlamasında benimsenen yaklaşımı andırıyor. Cihaz, Alcatel-Lucent’ın yeni nesil Birleşik İletişim uygulamalarıyla entegre edilecek.

Alcatel-Lucent, yeni telefon ve platformun desteklenmesi açısından kritik olan ve sınıfının en iyisi uygulamaları bir araya getiren Geliştirici Uygulama portalinden de yararlanıyor. Portal, başarılı Alcatel-Lucent Uygulama Ortakları Programı’nın (AAPP) bir uzantısı olup, şimdiden 10.000’in üzerinde aktif geliştiricinin ve iş ortağının oluşturduğu canlı bir topluluğu destekliyor. Programa katılmak için http://developer-enterprise.alcatel-lucent.com adresi ziyaret edilebiliyor.

Geliştiriciler, konaklama ve finansal hizmetler gibi, benzersiz özelliklerin çok etkili olduğu belli sektörler için halihazırda uygulamaları özelleştiriyorlar. Örneğin, finansal hizmetler ortamına yönelik bir özelleştirilmiş uygulama seti, borsa üyelerinin gerçek zamanlı video ve twitter girişleri gibi özel uygulamaları içerebiliyor. Böylece, bir masaüstü PC’nin yeteneklerini artıran zengin bir deneyim sunuyor.

Alcatel-Lucent Satış Yöneticisi Alper Soyak, konu hakkında şunları söylüyor: “Bu yeni cihaz, masaüstü telefonun rolünü dönüştürme potansiyeli taşıyor. Kesinlikle kısıtlı ve statik bir yapı sergilemeyen bu cihaz, daha hızlı, uygun ve güvenilir bir alternatif sunuyor; akıllı telefonları ve masaüstü bilgisayarları tamamlıyor. Cihaz, üçüncü taraf geliştiricilerin yaratıcılığını çalışır duruma getirebiliyor ve kurumsal kullanıcılar ile masa telefonları arasında duygusal bir bağ yaratıyor. Pazara çıkışı görülmeye değer olacak.” My IC Phone, 2010’un sonlarına doğru piyasaya çıkacak.

Geliştirici portali, geliştiricilere anında uygulama yaratmaya başlama imkanı veriyor. Açık uygulama geliştirmeye yönelik araçlar, kullanıma sunulmuş bulunuyor ve Java Script, HTML 5.0, Ajax gibi standartların yanı sıra açık API özelliğini de kullanıyor. Ayrıca, Bluetooth cihazlarına, yerel alan şebekelerine ya da PC’lere bağlantı özelliği içeriyor.

Kurumsal bir ortam için tasarlanan cihazın uygulamalarına yönelik güvenli bir yönetim çerçevesi sunmak kritik önem taşıyor. Akıllı Masa Telefonu uygulaması ve güncellemesi, kurumsal bir yönetici aracılığıyla merkezileştirilebiliyor ve kontrol edilebiliyor. Akıllı Masa Telefonu, uygulama imzalama ve sertifikasyon desteği de verecek. Böylece, sistem yöneticilerinin bir yandan kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunarken bir yandan da güvenilirliği garantilemeleri mümkün olacak.

Alcatel-Lucent'ın Etkin Uygulama Açılımı stratejisi hakkında

Etkin Uygulama Açılımı, sektörel bir vizyon ve bir şebeke yaklaşımı olup, şebeke operatörlerinin güvenilir yeteneklerini webin hız ve yenilik özellikleriyle birleştirerek son kullanıcıların ve kurumların taleplerini (daha zengin ve güvenilir web deneyimi ve ötesi) karşılamayı hedefliyor. Alcatel-Lucent, Etkin Uygulama Açılımı ile telekom şebekelerinin kontrollü şekilde yönetilebileceği bir ortam sunarak müşterilerinin yeni değerler yaratmasına yardımcı oluyor. Böylece, yeni iş modellerinin oluşturulması kolaylaşıyor ve yatırımın geri dönüşü artıyor. Ayrıntılı bilgi için http://www.alcatel-lucent.com/application_enablement adresi ziyaret edilebilir.

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