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    Intel’de dev tsunami: Yeni CEO’dan radikal tasfiye hamlesi

    Ortaya çıkan özel bir rapora göre Intel, bu hafta personelinin yüzde 20'sinden fazlasıyla yollarını ayırma planlarını açıklayacak. Bu, 20 binden fazla çalışanı doğrudan etkileyecek.

    Intel’de dev tsunami: 20 bin kişilik işten çıkarma yolda Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının dev isimlerinden Intel, bu hafta içerisinde 20 binden fazla (yüzde 20) çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, bu hamle şirketin iç yapısını sadeleştirmek ve mühendislik odaklı bir kültürü yeniden inşa etmek amacıyla yapılıyor. Kararın, geçtiğimiz ay göreve başlayan yeni CEO Lip-Bu Tan liderliğinde alınması, Intel’de büyük bir dönüşüm sürecinin başladığını işaret ediyor.

    Büyük yapısal değişimin ilk adımı

    Intel, 2024 sonu itibarıyla 108.900 kişilik çalışan sayısıyla dikkat çekerken, bu rakam 2023’te 124.800’dü. Geçtiğimiz yıl da 15 bin kişilik bir işten çıkarma dalgası yaşanmıştı. Bu son hamle, şirkette son iki yılda çalışan sayısında yüzde 30’a yakın bir küçülme anlamına geliyor. Intel cephesinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, sessizlik bu iddiaların ciddiyetini artırıyor.

    Intel’in yeni CEO’su Lip-Bu Tan, daha önce Cadence Design Systems’ta başarılı işlere imza atmış bir isim olarak tanınıyor. Göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalarda şirketin yapısal dönüşüm ihtiyacına dikkat çeken Tan, Intel’in misyonuyla doğrudan örtüşmeyen varlıkların elden çıkarılacağını ve ürün portföyünün daha rekabetçi hale getirileceğini vurgulamıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta, Intel’in programlanabilir çip birimi Altera’daki yüzde 51’lik hissenin Silver Lake Management’a satılması kararlaştırılmıştı.

    Intel, son üç yıldır üst üste satış düşüşleri yaşarken, bir yandan da yapısal sorunlarla boğuşuyor. Nvidia’nın yapay zeka çiplerinde yakaladığı ivmeye karşılık veremeyen şirket, kişisel bilgisayar ve veri merkezi pazarındaki eski hakimiyetini büyük ölçüde kaybetti. Eski CEO Pat Gelsinger döneminde başlatılan fabrika genişleme projeleri – özellikle Ohio’daki dünyanın en büyük çip üretim tesisi planı – ya ertelendi ya da askıya alındı.

    Intel’in ABD merkezli çip üretimini canlandırma planları da devlet teşviklerine bağlıydı. Ancak Başkan Donald Trump yönetiminde teşvik için kullanılan CHIPS programının geleceği artık belirsiz. TSMC ile yapılması planlanan stratejik üretim ortaklığı da rafa kalkmış gibi görünüyor; TSMC CEO’su C. C. Wei geçen hafta yaptığı açıklamada, şirketin kendi işine odaklanacağını belirtti. Intel’in 24 Nisan Perşembe günü açıklayacağı ilk çeyrek sonuçları, Tan’ın yol haritasına dair daha net ipuçları barındıracak.

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    simyacı35 5 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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