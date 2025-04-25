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    Intel’de dönüşüm başladı: İşten çıkarmalar, yeniden yapılanma ve dahası

    Intel’ın yeni CEO’su Lip Bu-Tan, oldukça kötü çeyrek sonuçlarını açıklarken işten çıkarmalar yapılacağını duyurdu. Ayrıca yeniden yapılanma, maliyet azaltımı ve ofise dönüş hedefleri paylaşıldı.

    Intel’de dönüşüm: İşten çıkarmalar, yeniden yapılanma ve dahası Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli teknoloji devi Intel, yeni CEO’su Lip Bu-Tan yönetiminde radikal bir dönüşüm sürecine giriyor. Şirketin 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasıyla eş zamanlı olarak yapılan açıklamada, Intel’in kapsamlı bir yeniden yapılanma programı başlattığı duyuruldu. Planın odağında maliyet azaltımı, hantal yönetim yapılarının sadeleştirilmesi, bazı ürünlerin sonlandırılması ve ofise dönüş kurallarının sıkılaştırılması yer alıyor.

    Intel, ilk çeyrekte 12,67 milyar dolar gelir elde ederken yüksek satış maliyetleri nedeniyle 800 milyon dolar zarar bildirdi. Intel’in veri merkezi grubu, bir yıl öncesine göre yüzde 8 artışla 4,1 milyar dolarlık gelir açıklarken PC işlemcilerinden elde edilen gelir yüzde 8 düşerek 7,6 milyar dolara geriledi.

    İşten çıkarmalar onaylandı

    Tan, Intel’in mevcut yapısının inovasyonu ve çevikliği engelleyen yoğun bürokrasiyle boğulduğunu vurgulayarak, bu kültürel yapının köklü şekilde değiştirileceğini açıkladı. Bu doğrultuda kaç kişiyi etkileyeceği henüz belirtilmeyen büyük çaplı işten çıkarmaların ikinci çeyrekten itibaren başlayacağı ve birkaç ay boyunca kademeli olarak uygulanacağı bildirildi. Geçtiğimiz gün işten çıkarmaların 20 bin kişiyi etkileyeceği bildirilmişti. Intel geçtiğimiz yıl da 15 bin çalışanını işten çıkarmıştı. Intel, 2024 sonu itibarıyla 108.900 personele sahipti.

    1,5 milyar dolarlık tasarruf planı

    Intel’de dönüşüm: İşten çıkarmalar, yeniden yapılanma ve dahası Tam Boyutta Gör
    Intel, 2025 yılı için operasyonel giderlerini 17 milyar dolara indirmeyi hedefliyor. Bu rakam, mevcut harcamalara kıyasla 500 milyon dolarlık bir kesintiyi işaret ediyor. 2026 yılı için hedeflenen harcama ise 16 milyar dolar. Toplamda iki yılda 1,5 milyar dolarlık bir maliyet azaltımı planlanıyor.

    CEO Tan, geçtiğimiz hafta üst yönetimde bazı değişiklikler yaptı ancak bu yalnızca başlangıç. Intel'in bazı ekiplerinin sekiz ya da daha fazla yönetim katmanına sahip olduğunu belirten Tan, bu yapının “gereksiz bürokrasi” yarattığını ve hız kaybına neden olduğunu ifade etti. Tan, Intel’i açıkça daha mühendislik ve icraat odaklı daha yalın bir yapıya sokmak istiyor.

    Bu arada Intel’de mevcut durumda haftada üç gün ofise gelme zorunluluğu bulunuyordu. Ancak CEO Tan, bu politikanın çalışanlar tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmadığını belirtti. 1 Eylül 2025 itibarıyla tüm çalışanlar için haftada dört gün ofise gelme zorunluluğu getirilecek.

    Tarihi geri dönüş hedefi

    Tan’ın planları Intel’in içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında bütünüyle radikal. Yeni CEO, şirkette bir paradigma değişimi istiyor ve bunun zor olacağını da söylüyor: “Bir endüstri ikonunu temelden yeniden keşfetme fırsatından bahsediyorum. Gelecek nesiller boyunca işletme okullarında okutulacak bir geri dönüş gerçekleştirmek. Zor olacak. Acı verici kararlar gerektirecek. Ancak gelecek için yeni bir Intel inşa ederken müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için yapmamız gerekenin bu olduğunu bilerek bu kararları alacağız”

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