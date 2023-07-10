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    Amazon CodeWhisperer nedir? GitHub Copilot'tan farkı ne?

    Amazon, AI destekli kodlama asistanını bireysel geliştiriciler için ücretsiz hale getirerek Microsoft yapımı rakibi olan Copilot'un aylık 10 ABD doları fiyatını düşürüyor.

    Amazon, CodeWhisperer'ı geçen yıl bir ön izleme olarak piyasaya sürdü. Başlangıçta yalnızca Amazon Web Services müşterilerine sunulmuş olsa da, duyurulan ücretsiz katman, AWS kullanmayan geliştiriciler için çok daha erişilebilir hale gelecek.

    CodeWhisperer'ın bazı şeyleri Copilot'tan farklı yaptığını belirtmekte fayda var. Birincisi, sistemin ürettiği kodun çoğu yeni olsa da, eğitim verilerinde mevcut bir snippet'e yakın bir kod oluşturduğunda, bunu not ediyor ve orijinal işlevin lisansını vurgulayor. Daha sonra kullanıp kullanmamaya karar vermek geliştiriciye kalmıştır. Bu, belki de böyle bir araç kullanmanın getirdiği telif hakkı endişelerinin bir kısmını (belki hepsini değil) hafifletecektir.

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