Sarsılmaz robotik savunma teknolojisi: Araçlarda görünmez kule silah sistemi!

Sarsılmaz'dan filmlerde görmeye alıştığımız bir yenilik: Normal SUV görünümündeki araçların içine gizlenmiş robotik kule sistemi! Yapay zeka ile güçlendirilmiş savunma teknolojisini inceliyoruz.

IDEF 2025 Savunma Sanayi Fuarı'nda Sarsılmaz firmasının standını ziyaret ettik ve devrimsel bir teknolojiyle tanıştık. Best Savunma AŞ Genel Müdürü Aziz Karaş ile yaptığımız özel röportajda, sivil görünümlü araçlara entegre edilen robotik silah sistemlerini detaylarıyla öğrendik.

Sarsılmaz'ın geliştirdiği bu sistem, dışarıdan bakıldığında normal bir SUV görünümündeki araçların içerisine gizlenmiş retractable (çıkabilir-inebilir) kule teknolojisi sunuyor. İhtiyaç halinde araç içerisinden asansör sistemi gibi çalışan mekanizmayla kule aktif hale geliyor.

Yapay zeka destekli bu sistemde operatör, araç içerisinden kameralar vasıtasıyla etrafı gözetleyebiliyor. Sistem insan, hayvan ve drone'ları ayırt edebilme kabiliyetine sahip. Özel eğitim verilerek farklı objeleri tanıyacak şekilde geliştirilebiliyor.

Şu anda sistemde 7.62mm ve 5.50 kalibre silahlar kullanılıyor. Aracın boyutları uygun olduğu sürece 12.7mm gibi daha büyük kalibre silahların entegrasyonu da mümkün. Sistem müşteri talebine göre farklı araç modellerine adapte edilebiliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zeka artık küçük bilgisayarlarda çalışabiliyor. Bu da robotik silah sistemlerinin daha kompakt ve etkili hale gelmesini sağlıyor. İnsan hayatının korunması önceliğiyle geliştirilen sistemler, operasyonel etkinliği artırıyor.

Özellikle meskûn mahal operasyonlarında büyük avantaj sağlayan bu teknoloji, gizli operasyonlarda da kullanılabilecek nitelikte. Normal görünümlü araçla operasyon bölgesine ulaşım sağlanırken, ihtiyaç halinde güçlü savunma kabiliyeti devreye giriyor.

Sarsılmaz'ın robotik silah sistemleri, Türk savunma sanayisinin teknolojik gelişim düzeyini gösteren önemli örneklerden. Yapay zeka entegrasyonuyla geleceğin savunma teknolojilerini bugünden kullanıma sunuyor.