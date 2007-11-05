AMD 790FX yonga seti ile iddialı overclock potansiyeli

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AMD'nin hazırladığı yeni yonga seti ailesinin "reis" ünvanlı modeli olacak 790FX çip seti için AMD tarafında bugüne kadar hazırlanmış en iddialı yonga seti olduğuna dair iddialar var. Üstelik bu iddialar hem özellik hemde overclock yeteneği açısından dile getirilmekte. Özellikler açısından değerlendirdiğimizde bilindiği gibi yeni yonga seti başta 4 adet ekran kartının eş zamanlı olarak kullanımına olanak tanıyan ve bu sayede uygulama bazlı değişmekle birlikte tek karta göre 3.6 kat performans artışı sağladığı ifade edilen Quad-Crossfire teknolojisinin yanı sıra PCIe 2.0 spesifikasyonu gibi önemli teknolojik adımlara da tam destek sağlamakta. Yeni yonga setinin detayları ile ilgili olarak aradığını tüm bilgilere forumlarımızda arama yaparak ulaşabilirsiniz. 790FX yonga seti ile ilgili gelen son bilgilere ise yeni yonga seti overclock potansiyeli ile ilgili. Zira 790FX yonga setinin ciddi bir overclock yeteneğine sahip olduğu dile getirilmekte. Daha önce verdiğimiz bir haberimizde 790FX yonga setini kullanan ilk revizyon anakartların 500FSB'yi görebildiğini bildirmiştik. Son gelen bilgilerse 790FX temelli bir anakart üzerinde 2.4GHz'lik bir Phenom işlemcisinin rahatlıkla 3GHz'i görebileceğin altı çizilmekte. Ayrıca anakart üreticilerinin de 790FX yonga setinden son derece memnun olduğu ifade ediliyor. Tek başına bir yonga seti olmanın da ötesinde AMD'nin yeni Spider platformuna da yataklık edecek olan 790FX temelli anakartları 4 adet ekran kartının kullanımına olnak tanıyacak. Phenom işlemcileri ile birlikte resmi olarak 15 veya 19 Kasım'da anons edilmesi beklenen 790FX temelli yeni anakartlar da ülkemizde piyasaya girmeye başladı bile. Yine hızlı davranan ve ilk olan Gigabyte, 790FX temelli yeni modeli 790FX-DQ6'nın ülkemiz satış fiyatı 330$ civarında.