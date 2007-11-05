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AMD 790FX yonga seti ile iddialı overclock potansiyeli

11 yıl
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin hazırladığı yeni yonga seti ailesinin "reis" ünvanlı modeli olacak 790FX çip seti için AMD tarafında bugüne kadar hazırlanmış en iddialı yonga seti olduğuna dair iddialar var. Üstelik bu iddialar hem özellik hemde overclock yeteneği açısından dile getirilmekte. Özellikler açısından değerlendirdiğimizde bilindiği gibi yeni yonga seti başta 4 adet ekran kartının eş zamanlı olarak kullanımına olanak tanıyan ve bu sayede uygulama bazlı değişmekle birlikte tek karta göre 3.6 kat performans artışı sağladığı ifade edilen Quad-Crossfire teknolojisinin yanı sıra PCIe 2.0 spesifikasyonu gibi önemli teknolojik adımlara da tam destek sağlamakta. Yeni yonga setinin detayları ile ilgili olarak aradığını tüm bilgilere forumlarımızda arama yaparak ulaşabilirsiniz. 790FX yonga seti ile ilgili gelen son bilgilere ise yeni yonga seti overclock potansiyeli ile ilgili. Zira 790FX yonga setinin ciddi bir overclock yeteneğine sahip olduğu dile getirilmekte. Daha önce verdiğimiz bir haberimizde 790FX yonga setini kullanan ilk revizyon anakartların 500FSB'yi görebildiğini bildirmiştik. Son gelen bilgilerse 790FX temelli bir anakart üzerinde 2.4GHz'lik bir Phenom işlemcisinin rahatlıkla 3GHz'i görebileceğin altı çizilmekte. Ayrıca anakart üreticilerinin de 790FX yonga setinden son derece memnun olduğu ifade ediliyor. Tek başına bir yonga seti olmanın da ötesinde AMD'nin yeni Spider platformuna da yataklık edecek olan 790FX temelli anakartları 4 adet ekran kartının kullanımına olnak tanıyacak. Phenom işlemcileri ile birlikte resmi olarak 15 veya 19 Kasım'da anons edilmesi beklenen 790FX temelli yeni anakartlar da ülkemizde piyasaya girmeye başladı bile. Yine hızlı davranan ve ilk olan Gigabyte, 790FX temelli yeni modeli 790FX-DQ6'nın ülkemiz satış fiyatı 330$ civarında.
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Atlas06 11 yıl
330$ AMD anakart.f/p açısından hayal kırıklığı
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Albatros83 11 yıl
Açıkcası işlemci örneği gelince donanımhaber den yine dünyada bir ilk olarak hem yeni nesil AMD işlemcilerin performansını hem de çipset performansı içeren bir video inceleme bekliyorum
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OverClocK1ng 11 yıl
Orjinalden alıntı: -IceMan-

330$ AMD anakart.f/p açısından hayal kırıklığı



Hayır hiç de değil. Bu anakartın en üst model extreme bir anakart olduğunu unutmayın. İntel X48 çıkartıp 400 $ a satınca birşey olmuyor da AMD yapınca neden hayal kırıklığı olsun?
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Orjinalden alıntı: WinteR

2.4 ghz'i 3 ghz yapmak çokda zor olmasa gerek. 330$ ise hayalkırıklığı oldu.

Hayır hiç de değil. Zira ben onu beklemiyordum bile. Bildiğiniz gibi AMD Phenomlarda FSB sorunu vardı ve 2.6 Ghz den yukarıya çıkamayacak dedilerdi. 3.0 Ghz olacak olması bence iyi bir haber. Üstelik doğal 4 çekirdeğe sahip bir 3.0 Ghz işlemci bence Core2Duo 3.5 Ghz gibi bir sonuç verecektir. HT3.0 ve PCI Express 2.0 ı da unutmamak lazım.

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Orjinalden alıntı: rec

Amd işlemciler FSB kavramı varmı? Fx57


Olmaz mı. Normalde X2 lerde 200 Mhz FSB var. Onu HTT ile 5 ile çarparak 1000 yapıyor. Bu yüzden CPU_Z de 1000 olarak görünüyor. Ama yenilerinde yine FSB 200 olacak sanırım. Ama HTT 1600 ve 2000 olacak. Onu da sanırım HTT yi 8 ile çarpıp o şekilde yapacaklar.
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Orjinalden alıntı: ozturert

kim dile getiriyor, kim altini ciziyor, "bugüne kadar hazırlanmış en iddialı yonga seti olduğunu" iddia eden kim? yoksa arkadaslar arasinda iddiaya mi girdiniz


Yoo hiçbirşeye girmedik. Bugüne kadar 4 tane ekran kartı slotlu anakart yapıldımı ki. Yapılmadı.

Evet ben de onaylıyorum. Bugüne kadar yapılmış en iddialı yonga seti 790FX. O kadar güçlü özelliklere rağmen sadece 8 Watt güç tüketiyor...

Ayrıca kimse saygısızlık falan da yapmadı burada...
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JrMaster 11 yıl

Orjinalden alıntı: -IceMan-

330$ AMD anakart.f/p açısından hayal kırıklığı




intel tabanlı anakartlar cok ucuz sanki



790fx chipli anakart için normal hatta güzel bi fiyat
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