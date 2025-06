Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) incelemesi: Hafif, konforlu ve kullanışlı!

Tam Boyutta Gör Huawei’in üretkenlik ve eğlence odaklı tablet bilgisayarı Huawei MatePad Pro 12.2 yenilendi. Bu içeriğimizde Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) tableti inceliyoruz ve rakipleri ile kıyaslıyoruz.

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) önceki versiyona göre ufak geliştirmelerle geliyor. Kullanılan işlemci yenilendi, HarmonyOS 4.3 işletim sistemine geçiş yapıldı, Huawei Notlar ve GoPaint uygulamaları yeni yeteneklere kavuştu, yeni Canlı Çoklu Görev özelliği eklendi. Bu içeriğimizde önceki versiyonla kıyaslamak yerine daha çok Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) tabletin gerçek hayatta neler sunduğuna odaklanacağız.

Tabletin fiyatı ve satın almak için: HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025)

Ekran

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025), ekran özellikleriyle rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Tablet dediğimiz şey esasında taşınabilir büyük bir ekran olduğu için MatePad Pro 12.2 2025’in ekran konusundaki başarısı bu cihazı çok daha cazip hale getiriyor. MatePad Pro 12.2 (2025)’in Tandem OLED paneli büyüleyici görüntü kalitesi sunuyor ve PaperMatte teknolojisi ile gelen e-kitap modu sayesinde göz konforu sağlıyor.

Cihazda 12,2 inç boyutunda Tandem OLED PaperMatte ekran teknolojisi kullanılıyor. 2800x1840 piksel çözünürlüğündeki bu ekran 144 Hz yenileme hızı sunuyor. 2.000.000:1 ultra yüksek kontrast ve 2.000 nite kadar parlaklık değerleri görüyoruz. Tabletin ekranı 3:2 en boy oranına ve yüzde 92,2 ekran-kasa oranına sahip. Bu fiyata satın alacağınız en iyi ekranlı tablet olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

3:2 ekran formatının tabletler için en ideal format olduğunu düşünüyorum. Bu tabletin rakibi diyebileceğimiz iPad Pro 13 inç modelinde 4:3 formatında ekran mevcut. iPad Pro 13 inçte dizi, film izlemek istediğinizde ekranın altında ve üstünde büyük siyah şeritler oluyor. 13 inç boyutundaki tablette elde ettiğimiz görüntü çok daha küçük oluyor. MatePad Pro 12.2’de ise dizi film izlerken siyah şeritler daha az yer kapladığı için daha büyük görüntü elde ediyoruz. 12,2 inç büyüklüğündeki ekranın tüm nimetlerinden yararlanabiliyoruz.

E-Kitap Modu

Huawei MatePad Pro 12.2’nin PaperMatte ekran teknolojisi bu tableti rakiplerinden farklı kılıyor. Ekranda özel yansıma ve ışık önleyici katman kullanılıyor. Bu da evde dışarıda her yer yerde ışık altında pürüzsüz görüntü elde etmemizi sağlıyor. Ayrıca tablete eklenen e-kitap modu etkinleştirildiğinde ekrandaki görüntü optimize ediliyor ve tıpkı e-kitap okuyucularındaki gibi bir görüntü elde ediliyor. Tableti bir şeyler okumak için kullanıyorsanız bu özelliğe hayran kalacaksınız.

Tam Boyutta Gör

Tablet ekranlarının büyüklüğünden kaynaklı olarak diğer tabletler gözü rahatsız ediyor ve kullanıcıyı yoruyor. Huawei MatePad Pro 12.2 (2025)’te ise PaperMatte teknolojisi ve ekrandaki titreşimleri engellemesi sayesinde asla böyle bir rahatsızlık durumu yaşanmıyor. E-kitap modunu siyah-beyaz veya renkli olarak seçebiliyorsunuz. Siyah-beyaz modu ise kitap sayfasından farksız oluyor. Renkli modda da görüntü ve konfor deneyimi gayet başarılı. PaperMatte ekran teknolojisi ile kağıda yazma hissiyatı da sunuyor. Bu özelliğe Huawei M-Pencil kalem bölümünde detaylı değineceğiz.

Tasarım

Tam Boyutta Gör

Önceki versiyona göre tasarımdaki tek fark arka kameranın görünümü olmuş. Arkadaki iki kameranın yer aldığı daire artık siyah renkte geliyor. Bu fark ile 2024 ve 2025 modeller ayırt edilebilir.

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) büyük ekranına rağmen çok hafif ve çok ince. 508 gr ağırlık değeri ile piyasadaki en hafif 12 inç tabletlerden biri. Benzer boyutlardaki Samsung Galaxy Tab S10+ ve iPad Pro 13’e kıyasla yaklaşık 70 gr daha hafif yapıya sahip. Uzun saatler oyun oynarken veya içerik tüketirken kullanıcıyı yormuyor.

Tam Boyutta Gör

Küçük pet şişe su kadar bir ağırlığı var. Elinizde ya da çantanızda ağırlık yapmıyor ve dilediğiniz yere kolaylıkla taşımanıza imkan tanıyor.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç 2025’te HUAWEI SOUND teknolojisiyle uyumlu çalışan özel tasarlanmış 8 sürücülü 4 hoparlör ve 3,5 cc arka ses odası bulunuyor. Berrak, net ve güçlü ses elde ediliyor. İçerik tüketirken sesin etrafınızı sardığını hissediyorsunuz.

Performans

Huawei MatePad Pro 12.2 2025’in işlemcisinde geliştirme yapılmış ve Kirin T92A yonga setine yer verilmiş. Önceki versiyona kıyasla daha yüksek performans veren bu işlemcide 12 çekirdek bulunuyor. 2’si 2.4 Ghz, 4’ü 1.60 Ghz, 6’sı 2.00 Ghz hızında çalışıyor. GPU olarak Maleoon 920’den güç alıyor. 12 GB RAM'in standart olarak sunulduğu tablette 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri mevcut.

Performans modu etkinken yaptığımız testlerde Geekbench 6’dan tek çekirdekte 1.493 puan, çoklu çekirdekte 4.579 puan, 3D Mark Wildlife testinde ise 5.777 puan elde ettik. Huawei bu yonga setini zorlu ambargo şartları altında geliştirdi. Ortaya çıkan sonucun 2023 ve 2024 yıllarındaki amiral gemisi telefonlarla benzer seviyelerde olduğunu görüyoruz. Cihazın performansı daha yüksek olabilirdi.

Bu değerler MatePad Pro 12.2 2025’in önceki versiyondan daha yüksek performans sunduğuna işaret ediyor fakat 2023-2024 yıllarının amiral gemisi sınıfındaki telefonlarla benzer performans elde ediliyor. Kullandığım uygulamalarda performans konusunda bir sorun yaşamadım fakat gelecek yılları düşünerek bu cihazın daha yüksek performans vermesini isterdim.

HUAWEI Glide Klavye

Tam Boyutta Gör

Bu tabletin ekrandan sonra en beğendiğim kısmı klavyesi oldu. HUAWEI Glide adındaki klavye bizlere eksiksiz bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunuyor. Malzeme kalitesi, tuşların boyutu, basış derinliği ve dokunmatik yüzeyi çok çok iyi. Bugüne kadar kullandığım tablet klavyelerinin kalitesi dizüstü bilgisayarların bir tık gerisinde kalıyordu. Basış hissi, tuşların boyutu gibi konularda bir tablet klavyesi olduğunu hissettiriyordu. Fakat Huawei MatePad Pro 12.2 2025’in klavyesi kusursuz diyebileceğim seviyede deneyim sağlıyor. Tableti test ettiğim günlerde sitede yayınlanan haberleri bu klavyeyi kullanarak yazdım ve çok memnun kaldım.

Klavyede Türkçe tuşların yanı sıra ses açıp kapama, uygulamalar arası geçiş yapma, ekran görüntüsü alma gibi kısayollar mevcut.

Üstelik bu HUAWEI Glide klavye, tabletle birlikte geliyor. Klavyeyi satın almak için ekstra ödeme yapmak gerekmiyor. Bu durum MatePad Pro 12.2 2025’in fiyatını avantajlı kılıyor.

Tam Boyutta Gör

Glide klavye yalnızca 420 gram ağırlığında ve 5,15 mm inceliğinde. HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç 2025 tablet ile birlikte toplam ağırlığı sadece 928 gram. Klavye boyut olarak iPad’in Magic Keyboard klavyesinden daha büyük olmasına rağmen yüzde 28 daha hafif ve yüzde 12 daha ince yapısıyla öne çıkıyor. iPad’i klavyesiyle kullanmak istediğinizde sırtınızda dizüstü bilgisayar kadar ağırlık yaparken Huawei Pro 12.2 2025 rahatlıkla taşınabiliyor.

Son olarak klavyenin malzeme kalitesine bakalım. Klavyede özel malzeme kullandığına vurgu yapan Huawei bu malzemenin PU reçinesi ile silikon bazlı malzemelerin kimyasal bağlama yöntemiyle birleştirildiği özel formülle hazırlandığını söylüyor. Günlük hayatta karşılaşılan leke, dökülme ve kazalara karşı dayanıklı, çevre dostu ve ciltle uyumlu yapısıyla öne çıkıyor. Kirlerin kolay temizlenmesine imkan tanıyan yapısı aynı zamanda dokunulduğunda yumuşak ve konforlu bir his sunuyor. Yemek yerken, mürekkepli kalemle yazı yazarken vs. klavyeniz kirlenecek diye korkamanıza gerek yok!

Tam Boyutta Gör Klavye NearLink üzerinden kablosuz iletişim kuruyor ve kablosuz olarak şarj oluyor. Klavyeyi eşleştirmek veya şarj etmek için ekstra bir şey yapmak gerekmiyor. Sadece takın ve kullanın. Klavyenin menteşeleri çok güçlü yapıda. Tabletin eğimini ayarlamak mümkün. Siz istemediğiniz sürece tablet öne arkaya hareket etmiyor, gayet sağlam bir şekilde duruyor. Klavyenin dokunmatik yüzeyi çoklu parmak hareketlerini algılıyor. Ana ekrana dönme, uygulamalar arası geçiş yapma, zoom yapma gibi işlemleri parmak hareketleriyle yapabilirsiniz.

Glide klavyede M-Pencil kalem için özel bir yuva mevcut. Ekranı kapattığınızda M-Pencil kalem bu yuvada saklanıyor ve taşıma esnasında düşmüyor. iPad Pro kullandığım dönemlerde kalemi koyacak bir yer olmaması sorun yaşatıyordu. Huawei bu sorunu ortadan kaldırmış. Klavyenin bana göre tek eksisinin tuşlarında ışık olmaması diyebilirim.

M-Pencil kalem

Tam Boyutta Gör

Huawei Pro 12.2 2025’te M-Pencil 3. Nesil kalem desteği mevcut. Bu kalem normalde ayrı satılıyor ancak Huawei’in sitesinden satın aldığınızda M-Pencil hediye fırsatından yararlanabiliyorsunuz.

Tükenmez kalem boyutlarındaki bu kalem ele konforlu bir şekilde oturuyor ve tıpkı bir kalemle yazıyormuş gibi his veriyor. PaperMatte ekran teknolojisinin bir artısı olarak ekran pürüzlü bir yapıya sahip. Bu da yazı yazmayı ve çizim yapmayı kolaylaştırıyor. Diğer tabletlerde kalem çok hızlı kaydığı için zor kontrol ediliyor, bu tablette ise kalemle yazı yazmaktan farksız bir deneyim elde ediyoruz.

M-Pencil, ekranın sağ üst köşesine manyetik olarak tutunuyor. Nearlink destekliyor. Klavyede olduğu gibi kalemde de eşleştirme yapmanıza veya şarja takmanıza gerek yok. Manyetik alana oturduğu zaman kablosuz şekilde şarj oluyor.

Tam Boyutta Gör

Huawei Pro 12.2 2025’te tarafından geliştirilen GoPaint uygulaması yüklü olarak geliyor. Tabletinizi bir resim tuvaline dönüştüren bu uygulama çizim için gerekli tüm araçlara ve tüm ince ayarlara sahip. Çizim için ücretli bir uygulama satın almanıza gerek yok. GoPaint 2025 yılında büyük bir güncelleme aldı. 3D yağlı boya fırçası ve Animasyon özelliği eklendi. 3D yağlı boya fırçası, kağıt üzerindeki yağlı boya, sulu boya ve akrilik boyaların katmanlı yapısını gerçeğe çok yakın şekilde taklit ediyor. Fırça darbelerinde ışık, gölge, ikincil renk, pigment dağılması ve boya ıslaklığı gibi detayları manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Sonuç olarak yağlı boya tablolarını aratmayan bir resim elde ediyoruz. Animasyon özelliği, katmanları sıralı karelere dönüştürerek onları animasyona dönüştürmeye yarıyor. GoPaint ile kendi animasyonunuzu çizebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

MatePad Pro 12.2 2025'te kullanabileceğiniz en iyi not uygulamaları

Huawei Notlar

Jnotes

Noteshelf 3

Microsoft Whiteboard

Play Store ve Huawei AppGallery’deki popüler not uygulamalarını indirdim. Ücretsiz olarak en iyi uygulamanın Huawei Notlar, ücretli olarak işe en iyisinin Noteshelf 3 uygulamasının olduğunu düşünüyorum. Açıkçası yukarıda ismini verdiklerim haricindekilerin bu tabletle pek uyumlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Diğer uygulamalar genellikle M-Pencil hareketlerini yanlış yorumluyor veya uygulama çöküyor.

Huawei Notlar

Tam Boyutta Gör

Kalemle not tutmak isteyenlere Huawei Notlar uygulamasını kesinlikle tavsiye ederim. Bu uygulama tabletinizi bir deftere dönüştürüyor. Not alırken ihtiyaç duyabileceğiniz tüm araçlar düşünülmüş. Huawei Notlar, kalemle yazı yazdığınızı algılayarak ona göre çizim yapıyor. Harfler doğru bir şekilde ekrana yansıyor. Tükenmez kalemle kağıda yazmak kadar kolay bir şekilde not alınabiliyor. Yazıyı metne dönüştürmeyi destekliyor. Türkçe olarak yazdığınız bir notu otomatik olarak metne dönüştürebilirsiniz.

Uygulamada ayrıca otomatik şekil tanıma, sticker ekleme, kaleme iki kere dokunarak silgiyle otomatik geçme ve sesli not ekleme özellikleri var. El yazısını otomatik olarak metne dönüştürmeye destekliyor. Sekmeli görünümü sayesinde birden fazla sayfada not alma kolaylığı sunuyor. Sayfanın görünümü için çizgisiz, çizgili, kareli, noktalı sayfalar seçilebiliyor. Notların kapak görünümleri özelleştirilebiliyor. Bu da önemli notları gruplamanıza ve önemli notları kolaylıkla bulmanıza imkan tanıyor. Böylesine kapsamlı özelliklere sahip bir not uygulaması için başka tabletlerde paralı uygulamalardan birini satın almanız gerekirken Huawei kullanıcıları bu uygulamayı ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Canlı Çoklu Görev

Tam Boyutta Gör

HarmonyOS 4.3 işletim sistemi ile birlikte Canlı Çoklu Görev adında bir özellik geliyor. Bu özellik aynı anda üç uygulamayı çalıştırmanıza, pencereleri yan yana açmaya yarıyor. Birden fazla uygulamayı kullanarak içerik üretirken büyük kolaylık sağlıyor.

Batarya

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç 2025, 10.100 mAh ultra yüksek kapasiteli bir bataryadan besleniyor. Bu batarya 14 saate kadar kesintisiz video oynatma süresi vaat ediyor. Yaptığım testlerde tam şarjla bir günlük mesaimi tamamlamayı başarabildim. Bu sürede bol bol internette gezindim, video seyrettim ve klavyeden yazı yazdım.

SuperCharge Turbo 100W hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 40 dakikada yüzde 85’e kadar, 55 dakikada ise yüzde 100’e kadar şarj oluyor. Kutudan çıkan adaptör 100W şarj gücünü destekliyor.

Kamera

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç 2025 modeli ile kamerada gelişmeler yapıldı. Geniş açılı ana kamera 13 MP’den 50 MP’ye yükseltildi. İkinci kamera ise ultra geniş açıya ve 8 MP çözünürlüğe sahip. Önde ise 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Wi-Fi 7

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç 2025 ile artık Wi-Fi 7 protokolü destekleniyor. Wi-Fi 7 ile daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süreleri ve gelişmiş parazit engelleme avantajı elde ediliyor.

Evinizde uygun fiyata Wi-Fi 7'li ağ oluşturmak isterseniz piyasadaki en ucuz Wi-Fi 7 destekli modemlerden biri olan HUAWEI WiFi BE3 Yönlendiriciyi tercih edebilirsiniz. HUAWEI WiFi BE3 ile yaptığım hız testlerinde 1.400 Mbps'e varan hızlar elde etmeyi başardım. Bu da 1 Gbps gibi yüksek hızlı internete sahip evlerde dahi kablosuz olarak internetin tüm hızını elde edebileceğiniz anlamına geliyor.

Wi-Fi 7'nin avantajı online oyunlarda karşımıza çıkıyor. PUBG Mobile, LOL: Wild Rift gibi rekabetçi mobil oyunları oynarken çok düşük gecikme hızları sunarak internetle ilgili problemleri ortadan kaldırıyor. Başşka cihazlarla yaptığım testlerde internetteki dalgalanmalar nedeniyle zaman zaman oyunu kaybettiğim oldu. HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç 2025'te ise böyle bir sorun yaşamadım.

Wi-Fi 7 destekli HUAWEI WiFi BE3 Router hediye

Tam Boyutta Gör

Huawei ışık hızında ve düşük gecikmeli internet isteyenler için güzel bir kampanya başlattı. Temmuz ayının sonuna kadar bu tableti satın alan müşterilere Wi-Fi 7 destekli Huawei WiFi BE3 Router hediye edilecek. En yeni Wi-Fi teknolojisine geçiş için ekstra harcama yapmanız gerekmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayın: HUAWEI WiFi BE3 Router

Kampanyadan yararlanmak için tıklayın: HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025)

Huawei WiFi BE3 Router'ı daha önce YouTube kanalımızda incelemiştik. İnceleme videomuzu aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz.

HarmonyOS 4.3 ve Google uygulamaları

ABD’nin uyguladığı ambargolar nedeniyle bu tablette Android işletim sistemi yerine HarmonyOS 4.3 işletim sistemine yer veriliyor. HarmonyOS 4.3 esasında Android işletim sistemli herhangi bir tabletle aynı fonksiyonları sunuyor. Android uygulamalar yüklenebiliyor. Google Play Store, YouTube, Gmail gibi Google uygulamaları kolaylıkla eklenebiliyor. Eskiden Google’ı bu cihaza entegre etmek uğraş gerektirirken şimdi tek dokunuşla Play Store’u ve Google servislerini ekleyebiliyoruz.

Huawei cihazlar ile uyum içinde çalışan bu tablet, Huawei ekosisteminizin önemli parçalarından biri olabilir. Huawei notebooklar, kulaklıklar ve aksesuarlar ile tam uyumlu şekilde çalışıyor.

Google Play Store nasıl yüklenir?

Huawei App Gallery’i açın.

Arama yerine GBOX yazın ve Yükle’ye dokunun.

Kurulum için gerekli izinleri verin.

GBox’u açın ve Play Store’u yükleyin.

Dilerseniz GBox içinde PlayStore’a uzun basılı tutarak PlayStore’u ana ekranınıza ekleyebilirsiniz.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç (2025) fiyatı ve ön sipariş kampanyası

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç (2025), Türkiye'de 34.999 TL fiyatı ile ön siparişe açıldı. Türkiye'ye özel kampanya ile Temmuz sonuna kadar tablet ile birlikte Wi-Fi 7'li HUAWEI WiFi BE3 Router hediye edilecek. Ön sipariş dönemine özel olarak 1.000 TL depozito indirimi, M-Pencil kalem, Glide Klavye ve 6 ay Ekran Hasarı Garantisi hediye ediliyor. Ayrıca tableti satın aldıktan sonra yorum yayınlarsanız Huawei Band 8 hediye edilecek. Peşin fiyatına 3 taksit imkanı sunuluyor.

Ön sipariş dönemine özel yaklaşık 16 bin TL değerindeki hediyeler şöyle:

HUAWEI WiFi BE3 Router

1.000 TL depozito indirimi

M-Pencil

Glide Klavye

6 ay Ekran Hasarı Garantisi

Huawei Band 8 (Yorum paylaşanlara)

Satın almak için tıklayın: HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025)

Sonuç

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç 2025, adının hakkını veren bir “Pro” tablet olmuş. Pro seviye bir tablet için ekran, klavye ve kalem büyük önem taşıyor. Huawei bu üç konuda rakiplerinden daha iyi bir tablet hazırlamış. Canlı görüntü veriyor. PapperMatte ekranı sayesinde anında e-kitaba dönüşüyor. Göz konforu sağlıyor. Dizüstü bilgisayar seviyesinde kaliteli bir klavye ile geliyor. M-Pencil kalemi, çizim yaparken kağıda yazıyormuş gibi hissettiriyor.

Canlı Çoklu Görev özelliği sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayı kullanarak içerik üretilebiliyor. GoPaint uygulaması çizim için gerekli tüm özellikleri sunuyor. Huawei Notlar uygulaması ile kolay bir şekilde not alınabiliyor. Dizi ve film seyrederken görüntü ve ses kalitesi büyülüyor. Taşınabilirlik konusunda ise konfor sağlıyor.

Hafif, taşıması kolay, ekranı kaliteli, göz konforu sağlayan, iyi klavyeli ve iyi kalemli bir tablet bilgisayar arıyorsanız HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç 2025’i tercih edebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Tableti içerik üretirken yoğun bir şekilde kullandım. Çoklu Görev özelliği tıpkı bir Windows ve MacOS işletim sistemlerinde olduğu gibi pencereli kullanım sunuyor. Bu sayede tableti adeta bir dizüstü bilgisayar gibi kullanabildim. Huawei MatePad Pro 12.2 inç 2025 ile haber yazarken Word, Huawei Notlar, Tarayıcı ve Mail uygulamalarını Çoklu Görev görünümünde açarak kolay bir şekilde içerik oluşturabildim.

Ekranı ışık yansımaları engellediği için dışarıda bir şeyler yazarken hiçbir zorluk yaşamadım. Notebookumun ekranı güneş altında sönük kalıyor, yansımalar yapıyor, görünümü zorlaştırıyor. Bu tablet ise güneşin en yoğun olduğu saatlerde bile net görüntü almama imkan tanıyor. Sahilde, kafede, parkta vs. dışarıda çalışırken MatePad Pro 12.2 2025’i kolaylıkla kullanabildim. Tabletin şarjı uzun süre gittiği için “Acaba şarjım gider mi?” gibi endişeler duymadım. Benim kullanımına göre tam şarjla iki günlük mesaimi bu tabletle tamamlayabiliyorum. Aynı anda çok uygulama ile çalışırken herhangi bir performans sorunu yaşamadım. Huawei MatePad Pro 12.2 inç 2025 benim gibi aynı anda çok uygulama ve çok proje üzerinde içerik üretenlerin ihtiyacını rahatlıkla giderecektir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) incelemesi: Hafif ve kullanışlı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: