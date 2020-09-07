Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD bisikletler satışa sunuldu

    RTX Ampere’nin konuşulduğu şu günlerde kırmızı ekibin hamlesi beklenirken firma bisikletleriyle şaşırttı. Buna karşın MTB seçeneği uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    15,8b
    2
    87
    Donanım Haber
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD bisikletler satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin fan mağazasında satışa sunduğu yeni ürünler donanım dünyasının firmadan beklediği hamleden bir hayli uzak olsa da donanımseverler tarafından mizahi bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Tek vitesli frensiz AMD bisiklet

    Yeni modellerin her ikisi de 299 dolarlık fiyat etiketine sahipken birisi MTB klasmanında diğer ise şehir bisikleti sınıfına konumlandırılmış. Şehir bisikletiyle başlayacak olursak 26’’ alüminyum jantlara sahip modelde sabit vites tercih edilmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar En hızlı RTX 3080 EVGA’dan geldi: 1.8 GHz’de çalışıyor

    AMD bisikletler satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Frenleme işleminin alışılmışın dışında bir şekilde geriye pedallanarak gerçekleştirildiği model siyah ve beyaz kasa seçenekleriyle gelirken direksiyonun kauçuk tutunma bölümlerinde turuncu rengin tercih edilerek Ryzen’a vurgu yapıldığı düşünülüyor.

    AMD dağ bisikleti

    MTB seçeneğine bakacak olursak model fiyatı itibariyle çok fazla seçeneğin olmadığı bir aralığa konumlandırılmış. Bu açıdan bazı eksiklikleri görmezden gelinebilir. 26’’ jant tercih edilen MTB’de shimano imzasını taşıyan 3x7 vites tercih edilmiş. Çift süspansiyonlu çözümün freni ise pek güven vermiyor.

    AMD bisikletler satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 OpenCL testinde 2080 Super’den %68 hızlı"

    Zira V frenler MTB’nin kullanılacağı tozlu ortamlarda performansından ödün vermesiyle biliniyor. Yine siyah ve beyaz kasa seçenekleriyle gelen modelin lastiklerinde ise siyah, beyaz ve turuncu renkleri tercih edebiliyorsunuz. Son olarak sadece ABD içerisine kargolanan AMD bisikletlerin 50 dolarlık kargo ücretiyle gönderildiğini ekleyelim.



    https://www.forbes.com/sites/jasonevangelho/2020/09/06/forget-the-nvidia-rtx-3000-series-amd-is-selling-bikes-now/#4a3da8f638e5 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 gün en beğenilen
    Oyun moyun boş işler bisiklet sürün sağlıklı yaşayın demek istiyor galiba amd 😂
    Yanıtla +81
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ezicioyuncu (Bora ) 4 gün
    Nvidia'nın son hamlesinden sonra grafik biriminden eli eteği çekip bu işlere giriştiler herhalde
    Yanıtla +40
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 4 gün
    Çok basit tasarımlar, çok basit sistemler. V fren nedir, orta süspansiyon nedir.. Verdiğiniz gücün yarısını kaybettiniz bile. Verimli İşlemcileriyle tanınan AMD'nin verimsiz bisiklet yapmasını beklemezdim..
    Çok basit tasarımlar, çok basit sistemler. V fren nedir, orta süspansiyon nedir.. Verdiğiniz gücün yarısını kaybettiniz bile. Verimli İşlemcileriyle tanınan AMD...
    Devamını Gör
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (71) Yorum Yaz Forumda Gör
    Alqu 1 gün
    Şirketin işlemcisi sıcaktan yanmış galiba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tonodias 1 gün
    Amd piyasadan çekildi bisiklet işine girdi :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Epirus 1 gün
    - Velesbitleri beğenmeyenler için dükkana eklenen son ürün:



    AMD/Mercedes-AMG Petronas Logo T-shirt



    https://amdfanstore.com/amd-mercedes-amg-petronas-logo-t-shirt/



    - Bu da çöp diyenler için tüm ürünler:



    https://amdfanstore.com/shop-all/?sort=newest
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CyberXTR (Ali ) 1 gün
    Gerçekten bisiklet ne alaka :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ts2000 (Taner Kutlu) 2 gün
    Şu bisiklet o kadar kötü ki bedava verseler gidip hurdaya verir parasını yerim??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 gün
    İntel Ekran Kartı Yapacağım Dediğinde de Bu Kadar Garipsemiştim. Git İşine AMD
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkercom (ilker com) 2 gün
    Kontra degil fixie. Farkli şeyler. Kontra da gobek icinde bir mekanizma olur ve pedal belli bir acida geri doner. Fixie ise rulmansiz arka dişlidir. Bisiklet dururken geri cevirince bisiklet geri gider. Hizli giderken pedali biraktiginda kendi döner. Youtube da aratin ilginç bişey.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kirk Lee (Can ) 2 gün
    Şaka falan mı bu Marketlerde satılan çin malı bisikletlerden farkı yok. Hele süspansiyonlu olan 25 kg falandır heralde Bari düzgün bir firmaya ürettirselermiş. Accell Group gibi firmalar daha güzel alüminyum kadrolu modelleri fason olarak üretebiliyor...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CaRviLLE (Kerim KOÇAK) 2 gün
    Hepsi birbirinden çöp bisikletler amd bey napıyosunuz? amd beyi dışarı alalım lütfen
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MC.CYBER_ (Serhan Şüküroğlu) 3 gün
    şaka haber felan mı bu ne? Bisiklet desen disk fren vs yok.
    Bu işlerle uğraşcağına biraz ekran kartına yönelsen e amd
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +173 0ldskool +117 TheNewAtilla +96 MaximillianFoe +91 alito +69 volkie +56 AzuLA +55 DPLALİ +55 monacomen +51 Mr. Jingles +48
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CrowMeister 2. kez +282 2 Spider_hip 5. kez +219 3 Return to Monke 3. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (1 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    15769 kez okundu.
    70 kişi, toplam 71 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, amd bisiklet ve
    4 etiket daha amd şehir bisikleti amd dağ bisikleti amd mtb Donanım
    Facebook Sayfası251,6b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı300b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Türkiye’de koronavirüs salgını şirketlerin yarısını etkiledi 3 gün Uzun zamanın ardından günlük vaka sayısı yeniden 1700'ün üzerinde (7 Eylül) 3 gün Kaynağı bilinmeyen Çin tohumları Amazon'un ABD'de yabancı bitki satışını yasaklamasına sebep oldu 3 gün En gerçekçi yapay et 3 gün Kendi kendini toplayabilen akıllı yorgan 4 gün Çok yönlü laptop ve tablet standı 4 gün Havada, karada ve denizde gidebilen araba 4 gün Oppo Reno 4 Pro'nun kamerası iyileştirildi 4 gün Sanal gerçeklik için geliştirilen VirtualLink teknolojisi rafa kalktı 4 gün Robot çoban köpeği 4 gün Çok yönlü kablosuz şarj istasyonu rekor sürede bağış topladı 4 gün Elektrikli otonom scooter 4 gün Xiaomi POCO X3 NFC tanıtıldı: İşte özellikleri 4 gün Türk yapımı simülasyon oyunu 4 gün Tom Cruise yine bildiğiniz gibi: MI7 çekimlerinde motosikletle dağdan atladı 4 gün Virgin Galactic, uzay turizminin kapılarını aralayacak son tur testlerine Ekim ayında başlıyor 4 gün Crysis Remastered, “Crysis açar mı?” grafik kalitesi ayarıyla gelecek 4 gün Turkcell’de ücretsiz GB paylaşma dönemi başladı 4 gün Dirt 5 bir kere daha ertelendi 4 gün Vivo Watch detaylandı: OLED ekran, NFC modülü ve iki farklı boyut 4 gün GÖRÜNTÜLENEN AMD bisikletler satışa sunuldu Sonraki Huawei’ye kötü haber: SMIC de kara listeye giriyor 4 gün Netflix'in Aşk 101 dizisinin çekimlerinde iki oyuncuya koronavirüs bulaştı 4 gün TCL ilk tablet modellerini duyurdu 4 gün Rollme Hero Pro ilk çerçevesiz ekranlı ve Snapdragon Wear 4100+ yongalı akıllı saat oldu 4 gün TCL MOVEAUDIO S200 tam kablosuz kulaklık modeli tanıtıldı 4 gün Dimensity 1000C yonga seti tanıtıldı 4 gün Güney Kore, 5.nesil milli savaş uçağı KF-X’in ilk prototip üretimine başladı 4 gün Vestel kullanılmış maskeleri akıllı bastona dönüştürüyor 4 gün Ekim ayında tanıtılması beklenen OnePlus 8T, 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek 4 gün Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler 4 gün Windows 10 kurulu sistemleri sonraki yapıya hazırlayacak bir yama yayınlandı 4 gün GoPro Hero 9 Black detaylandı: 5K desteği ve daha büyük bataryayla geliyor 4 gün RTX 3080 OpenCL testinde 2080 Super’den %68 hızlı 4 gün OnePlus, telefonlara yüklediği "kaldırılamayan" uygulamalarla kullanıcıları bezdiriyor 5 gün Huawei Y9a tanıtıldı: Çentiksiz ekran, 4 arka kamera, 40 watt şarj 5 gün Microsoft yıl sonuna kadar tüm tarayıcılarından Adobe Flash desteğini kaldıracak 5 gün Yeni vaka sayısı 1600'ün altında (6 Eylül) 5 gün Oyun odaklı Honor Hunter için geri sayım başladı 5 gün LG K52'nin render görüntüleri ve detayları ortaya çıktı 5 gün Tam simulatörlük istasyon "xDrive Bayraktar'ı denedik" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız