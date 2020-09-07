AMD bisikletler satışa sunuldu

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AMD’nin fan mağazasında satışa sunduğu yeni ürünler donanım dünyasının firmadan beklediği hamleden bir hayli uzak olsa da donanımseverler tarafından mizahi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tek vitesli frensiz AMD bisiklet

Yeni modellerin her ikisi de 299 dolarlık fiyat etiketine sahipken birisi MTB klasmanında diğer ise şehir bisikleti sınıfına konumlandırılmış. Şehir bisikletiyle başlayacak olursak 26’’ alüminyum jantlara sahip modelde sabit vites tercih edilmiş.

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Frenleme işleminin alışılmışın dışında bir şekilde geriye pedallanarak gerçekleştirildiği model siyah ve beyaz kasa seçenekleriyle gelirken direksiyonun kauçuk tutunma bölümlerinde turuncu rengin tercih edilerek Ryzen’a vurgu yapıldığı düşünülüyor.

AMD dağ bisikleti

MTB seçeneğine bakacak olursak model fiyatı itibariyle çok fazla seçeneğin olmadığı bir aralığa konumlandırılmış. Bu açıdan bazı eksiklikleri görmezden gelinebilir. 26’’ jant tercih edilen MTB’de shimano imzasını taşıyan 3x7 vites tercih edilmiş. Çift süspansiyonlu çözümün freni ise pek güven vermiyor.

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Zira V frenler MTB’nin kullanılacağı tozlu ortamlarda performansından ödün vermesiyle biliniyor. Yine siyah ve beyaz kasa seçenekleriyle gelen modelin lastiklerinde ise siyah, beyaz ve turuncu renkleri tercih edebiliyorsunuz. Son olarak sadece ABD içerisine kargolanan AMD bisikletlerin 50 dolarlık kargo ücretiyle gönderildiğini ekleyelim.

https://www.forbes.com/sites/jasonevangelho/2020/09/06/forget-the-nvidia-rtx-3000-series-amd-is-selling-bikes-now/#4a3da8f638e5

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