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    RTX 3080 OpenCL testinde 2080 Super’den %68 hızlı

    İnceleme ekiplerinin eline ilk RTX 3080 örneklerinin ulaşmasıyla kartların test sonuçları paylaşılmaya başlandı. Görünüşe göre yeşil ekip Ampere üzerinde bir hayli yoğun mesai harcamış.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Metehan Göktaş
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    RTX 3080 OpenCL testinde 2080 Super’den %68 hızlı
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    RTX 3000 kartlar donanım dünyasının gündeminde yerini üst sıralarda korumaya devam ediyor. İnceleme ekiplerine gönderilen ilk modellerle birlikte net sonuçlar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

     

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    Son paylaşılan testler CUDA ve OpenCL testleri. Dolayısıyla aradaki performans farkına bakarak oyunlardaki gelişmeyi kestirmek güç. Bunun üzerine ışın izleme ve derin öğrenme destekli DLSS’in duruma göre etkisini de ekleyecek olursak yalnızca donanımsal kas gücünü söylemek mümkün.

     

    Buna karşın sonuçlar bir hayli etkileyici. Stok frekanslarda görev yapan RTX 3080 CUDA testinde RTX 2080 Super’e ortalama %68 fark atarken 2080 Ti’a ise %38’lik üstünlük kurmuş.

    RTX 3080 OpenCL testinde 2080 Super’den %68 hızlı
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı"

    Tablo OpenCL başlığında da benzer. RTX 3080’in 2080 Super’e farkı yine %68 seviyesinde kalırken, model 1200 dolarlık çıkış fiyatına sahip RTX 2080 Ti’ın %41 önüne geçebilmeyi başarmış. İlerleyen haftalarda oyun testlerinin de paylaşılmasıyla net bir yorumda bulunmak mümkün olacaktır.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-168-of-rtx-2080-performance-in-cuda-and-opencl-benchmarks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 gün en beğenilen
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    Al PaC (Eray Baydar) 4 gün
    %68 daha hızlı / %41 daha hızlı. %168 veya %141 değil. Rakamlar orada, lütfen hızlıca bir oranlayıp kontrol edin yazmadan.
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    ilker burak (ilker burak) 4 gün
    kaynağınızın ve de sizin matematik hocalarınızı görevden almak lazım acilen
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    huseyincarnege (huseyin murteza) 4 gün
    bir firma düşünün kendiyle rekabet ediyor
    bir firma düşünün kendini rakibin eskine rakip görüyor
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    Tolgá (Tolgahan Akyüz) 4 gün
    2080 ti resmen çarmıha gerilmiş
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    akif_gamer (akif ozgun) 4 gün
    699 dolarlık 3080 eski nesil 1.200 dolarlık 2080ti'ı geçiyor. Birkaç gündür bunun haberleri yapılıyor.



    Bu testlere bakarsak 499 dolarlık 3070'ün en azından 2080 süper veya 2080ti arasında olması lazım.



    3060 da 2080 ayarında bir kart olabilir. Fiyatı ne olacak acaba. Son dönemde eski nesil alanlar üzülebilir. Bu kadar performans artışı beklemiyordum.
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    eatmc7 4 gün akif_gamer
    3080 ile 3070 arasında %50 fark mı var
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    akilsizadam (Selim Berkay Koş) 4 gün
    Haber yanlış, 2080TI'dan 2 kat 2080S'den 5 kat 1080'den de tam 100 kat daha güçlü. Hem de 3000 dolardan 500 liraya düştü fiyat
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    startedatfx5200 4 gün
    Yine aynı hata %168
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    Portraitclub 4 gün
    Nvidia nasıl bir kart çıkarma şekli? 1 yıl önce 2060 alanların kartı hiç oldu gitti. Daha alt sınıflar ise kırıntı muamelesi görüyor, amd en azından kullanıcısını bu denli öpmüyor. Şahsen 3000 serisini 4000 bin çıkarken alırdım böyle mağdur olmamak için absürt işler.
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    eAkman (hic yok) 4 gün
    %168 daha hizli degil, %68 daha hizli. Matematikle araniz biraz limoni gibi.
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    ilker burak (ilker burak) 4 gün
    kaynağınızın ve de sizin matematik hocalarınızı görevden almak lazım acilen
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    bilgehankalkan (Bilgehan KALKAN) 4 gün ilker burak
    Kaynakta bir hata yok. Haberin birebir çeviri başlığı "NVIDIA GeForce RTX 3080: RTX 2080'in %168'i Kadar Performanslı" şeklinde.Bu kullanım alışık olduğumuzun dışında olduğu için böyle sunmamak lazım tabii ki.
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    Al PaC (Eray Baydar) 4 gün
    %68 daha hızlı / %41 daha hızlı. %168 veya %141 değil. Rakamlar orada, lütfen hızlıca bir oranlayıp kontrol edin yazmadan.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 gün en beğenilen
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