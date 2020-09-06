RTX 3080 OpenCL testinde 2080 Super’den %68 hızlı

RTX 3000 kartlar donanım dünyasının gündeminde yerini üst sıralarda korumaya devam ediyor. İnceleme ekiplerine gönderilen ilk modellerle birlikte net sonuçlar da gün yüzüne çıkmaya başladı.
İlginizi Çekebilir RX 6000 kartının mühendislik örneği sızdırıldı
Son paylaşılan testler CUDA ve OpenCL testleri. Dolayısıyla aradaki performans farkına bakarak oyunlardaki gelişmeyi kestirmek güç. Bunun üzerine ışın izleme ve derin öğrenme destekli DLSS’in duruma göre etkisini de ekleyecek olursak yalnızca donanımsal kas gücünü söylemek mümkün.
Buna karşın sonuçlar bir hayli etkileyici. Stok frekanslarda görev yapan RTX 3080 CUDA testinde RTX 2080 Super’e ortalama %68 fark atarken 2080 Ti’a ise %38’lik üstünlük kurmuş.
Ayrıca Bkz. "RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı"
Tablo OpenCL başlığında da benzer. RTX 3080’in 2080 Super’e farkı yine %68 seviyesinde kalırken, model 1200 dolarlık çıkış fiyatına sahip RTX 2080 Ti’ın %41 önüne geçebilmeyi başarmış. İlerleyen haftalarda oyun testlerinin de paylaşılmasıyla net bir yorumda bulunmak mümkün olacaktır.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-168-of-rtx-2080-performance-in-cuda-and-opencl-benchmarks Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bir firma düşünün kendini rakibin eskine rakip görüyor
Bu testlere bakarsak 499 dolarlık 3070'ün en azından 2080 süper veya 2080ti arasında olması lazım.
3060 da 2080 ayarında bir kart olabilir. Fiyatı ne olacak acaba. Son dönemde eski nesil alanlar üzülebilir. Bu kadar performans artışı beklemiyordum.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
4005 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
rtx 3080 opencl, rtx 3080 cuda ve