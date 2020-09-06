RTX 3080 OpenCL testinde 2080 Super’den %68 hızlı

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RTX 3000 kartlar donanım dünyasının gündeminde yerini üst sıralarda korumaya devam ediyor. İnceleme ekiplerine gönderilen ilk modellerle birlikte net sonuçlar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Son paylaşılan testler CUDA ve OpenCL testleri. Dolayısıyla aradaki performans farkına bakarak oyunlardaki gelişmeyi kestirmek güç. Bunun üzerine ışın izleme ve derin öğrenme destekli DLSS’in duruma göre etkisini de ekleyecek olursak yalnızca donanımsal kas gücünü söylemek mümkün.

Buna karşın sonuçlar bir hayli etkileyici. Stok frekanslarda görev yapan RTX 3080 CUDA testinde RTX 2080 Super’e ortalama %68 fark atarken 2080 Ti’a ise %38’lik üstünlük kurmuş.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı"

Tablo OpenCL başlığında da benzer. RTX 3080’in 2080 Super’e farkı yine %68 seviyesinde kalırken, model 1200 dolarlık çıkış fiyatına sahip RTX 2080 Ti’ın %41 önüne geçebilmeyi başarmış. İlerleyen haftalarda oyun testlerinin de paylaşılmasıyla net bir yorumda bulunmak mümkün olacaktır.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-168-of-rtx-2080-performance-in-cuda-and-opencl-benchmarks

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