Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anakart üreticisi J&W de netbook pazarına adım atıyor

10 yıl
3,9b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Anakart üreticisi J&W de netbook pazarına adım atıyor
Tam Boyutta Gör

Özellikle AMD işlemciler için hazırladığı anakartlarla tanınan Hong Kong merkezli donanım üreticisi J&W, netbook dünyasına adım atıyor. Geçtiğimiz sene yüksek satış rakamlarına ulaşarak dikkatleri üzerine çeken, devam eden ekonomik krize rağmen bu sene de yüksek satış rakamlarına ulaşması öngörülen netbook pazarının çekiciliği yeni isimlerin de pazara dahil olmasına aracılık ediyor.

J&W firmasının hazırladığı Minix serisi yeni netbook modelinin kendi üretimleri olduğu dolayısıyla pazardaki pek çok modelden daha ucuza satışa sunulabileceği ifade ediliyor. Beyaz renkli kasaya sahip olan sistem, Intel'in Atom platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisini kullanıyor.

Genel özellikleri itibariyle piyasadaki rakiplerine benzer bir çizgide olan ve 945 yonga setini kullanan netbook, 1GB sistem belleğine sahip. İşletim sistemi olarak Windows XP'nin eşlik ettiği netbook bilgisayarın Linux tabanlı Ubuntu ile gelmesi de firmanın düşündüğü seçenekler arasında yer alıyor.

Seri dahilinde HSDPA destekli versiyonlar d hazırlaayı planlayan J&W'nin yeni modellerinde WiFi bağlantısına ek olarak Bluetooth desteği de sunulacak. 1.3MP entegre kamera gibi detaylara da sahip olan netbook serisine ait ilk modelin yakın zamanda belirlenen pazarlarda satışa sunulması beklenirken rekabetçi bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vuze 10 yıl
bu işte rekabet oldukça biz kullanıcılara yarayacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicool 10 yıl
bu pazara adım atmayan uretici kalmadı bu kadar yuksek rekabet sayesişnede sanırım fiyatlar hızla geriliyip netbooklarda hızla gelişmeye başlıyacak bunların hepside dogal olarak son kullanıcıya yarıyacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bu işte para olduğunu mu? gördüler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony'den 3D Video konferans Kiti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim