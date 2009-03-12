Anakart üreticisi J&W de netbook pazarına adım atıyor

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Özellikle AMD işlemciler için hazırladığı anakartlarla tanınan Hong Kong merkezli donanım üreticisi J&W, netbook dünyasına adım atıyor. Geçtiğimiz sene yüksek satış rakamlarına ulaşarak dikkatleri üzerine çeken, devam eden ekonomik krize rağmen bu sene de yüksek satış rakamlarına ulaşması öngörülen netbook pazarının çekiciliği yeni isimlerin de pazara dahil olmasına aracılık ediyor.

J&W firmasının hazırladığı Minix serisi yeni netbook modelinin kendi üretimleri olduğu dolayısıyla pazardaki pek çok modelden daha ucuza satışa sunulabileceği ifade ediliyor. Beyaz renkli kasaya sahip olan sistem, Intel'in Atom platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisini kullanıyor.

Genel özellikleri itibariyle piyasadaki rakiplerine benzer bir çizgide olan ve 945 yonga setini kullanan netbook, 1GB sistem belleğine sahip. İşletim sistemi olarak Windows XP'nin eşlik ettiği netbook bilgisayarın Linux tabanlı Ubuntu ile gelmesi de firmanın düşündüğü seçenekler arasında yer alıyor.

Seri dahilinde HSDPA destekli versiyonlar d hazırlaayı planlayan J&W'nin yeni modellerinde WiFi bağlantısına ek olarak Bluetooth desteği de sunulacak. 1.3MP entegre kamera gibi detaylara da sahip olan netbook serisine ait ilk modelin yakın zamanda belirlenen pazarlarda satışa sunulması beklenirken rekabetçi bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı belirtiliyor.