Analiz: Apple, 2 saatte 50,000'den fazla iPad satışı yaptı

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iPad'in ön satışı Apple'ın yeni rekorlara imza atacağını gösteriyor. Silicon Alley Insider'da yayınlanan habere göre bazı analistlerin 3 ayda 5 milyon iPad satışı yapacak dedikleri Apple, 6 saatte 100,000'e yakın iPad satmayı başardı.

Valcent Financial Group'dan Victor Castroll'un çevrimiçi satış sırasında tüketicilere verilen kimlik numaralarından yola çıkarak yaptığı hesaba göre Apple, 2 saat içersinde 50,000 iPad satışı gerçekleştirdi. Bu sayıyı 4,5 saatte 74,000'e yükselten firma 6 saat içersinde de 91,000 adet iPad satışı yapmayı başardı. Grubun hesapları yaparken, Apple'ın çevrimiçi mağazasından yapılan diğer satışları göz önünde bulundurmadığını belirtelim.

Benzer bir iddia da Amerika yerel saatine göre 8:30'da 2 adet iPad satın alan bir kullanıcı tarafından dile getirildi. Kendisine verilen kimlik numarasının 10000'lerde olduğunu belirten iPad sahibi, bundan yola çıkarak Apple'ın yaklaşık 1 saatte 20.000 iPad satmış olabileceğini belirtti.

Birbirleriyle örtüşen bu hesaplamalar doğruysa Apple, yakın zamanda resmi basın açıklamasıyla iPad'in satış sayısını duyurabilir.