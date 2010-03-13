Analiz: Apple, 2 saatte 50,000'den fazla iPad satışı yaptı

iPad'in ön satışı Apple'ın yeni rekorlara imza atacağını gösteriyor. Silicon Alley Insider'da yayınlanan habere göre bazı analistlerin 3 ayda 5 milyon iPad satışı yapacak dedikleri Apple, 6 saatte 100,000'e yakın iPad satmayı başardı.
Valcent Financial Group'dan Victor Castroll'un çevrimiçi satış sırasında tüketicilere verilen kimlik numaralarından yola çıkarak yaptığı hesaba göre Apple, 2 saat içersinde 50,000 iPad satışı gerçekleştirdi. Bu sayıyı 4,5 saatte 74,000'e yükselten firma 6 saat içersinde de 91,000 adet iPad satışı yapmayı başardı. Grubun hesapları yaparken, Apple'ın çevrimiçi mağazasından yapılan diğer satışları göz önünde bulundurmadığını belirtelim.
Benzer bir iddia da Amerika yerel saatine göre 8:30'da 2 adet iPad satın alan bir kullanıcı tarafından dile getirildi. Kendisine verilen kimlik numarasının 10000'lerde olduğunu belirten iPad sahibi, bundan yola çıkarak Apple'ın yaklaşık 1 saatte 20.000 iPad satmış olabileceğini belirtti.
Birbirleriyle örtüşen bu hesaplamalar doğruysa Apple, yakın zamanda resmi basın açıklamasıyla iPad'in satış sayısını duyurabilir.
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Yazın deniyor.
Apple'in ust duzey yoneticisi Tim Cook, iPad birlikte calismakta olduklari mevcut satis birimleriyle satisa sunacaklarini soyledi. Bu da Bilkom'u isaret ediyor. Zaten Bilkom'da iPad icin bir suredir on talep (sayim amacli) topluyor.
iPhone'u Genpa getirdi maalesef... Turkcell değil. İnşallah yine Genpa getirmez!
Hayır getirtmeniz ancak tanıdık vasıtasıyla olabilir. Onun dışında Apple.com'dan direk olarak satın alamazsınız.
Bu konunun en komik yorumu bu herhalde. İnsanların internet üzerinden vermiş olduğu ön sipariş rakamları bunlar.
1- Bir bayi internet üzerinden ön sipariş talebinde bulunur mu?
2- Apple bayi mantığıyla çalışan bir firma mı?
Cevap: Hayır.
Bu arada iPad'le dalga geçen ve Apple'ın elinde patlayacağını iddia eden bütün yorumlara güzel bir cevap olmuştur bu satış rakamları.
Apple olması nedeniyle satılıyor yorumu nasıl bir yorumdur anlamadım. Evet doğru. Apple'ın diğer ürünleride Apple olduğu için satıyo zaten. Dünyadaki hiçbir teknolojik ürün Apple ürünlerine benzeyemediği için satıyor. İnsanların kolay ve kullanışlı olanı tercih etmesinden dolayı Apple ürünleri satıyor. Piyasadaki diğer ürünlere göre çok daha stabil çalıştığı, dayanıklı olduğu ve daha az sorun çıkardığı için satıyor.
Bu kadar nedeni geçip afaki ve abuk subuk bir satın alma nedeni söylemeniz bilgisiz olduğunuzu gösterir başka birşey değil.
Nasıl olsa atış serbest, sallamaya devam...
kimse bunların aynısını yapamaz.
Hala dünyada hiçkimse Iphone OS kadar hızlı bir mobil işletim sistemi de geliştiremedi, Apple kadar iyi multitouch ekran da geliştiremedi.
3 yıldır.
2007 yılındaki Iphone kadar iyi ekran yok kimsede!
Nasıl olsun da bunun aynısını yapsınlar.. imkansız