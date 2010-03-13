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Analiz: Apple, 2 saatte 50,000'den fazla iPad satışı yaptı

9 yıl
13,4b
1
57
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Analiz: Apple, 2 saatte 50,000'den fazla iPad satışı yaptı
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iPad'in ön satışı Apple'ın yeni rekorlara imza atacağını gösteriyor. Silicon Alley Insider'da yayınlanan habere göre bazı analistlerin 3 ayda 5 milyon iPad satışı yapacak dedikleri Apple, 6 saatte 100,000'e yakın iPad satmayı başardı.

Valcent Financial Group'dan Victor Castroll'un çevrimiçi satış sırasında tüketicilere verilen kimlik numaralarından yola çıkarak yaptığı hesaba göre Apple, 2 saat içersinde 50,000 iPad satışı gerçekleştirdi. Bu sayıyı 4,5 saatte 74,000'e yükselten firma 6 saat içersinde de 91,000 adet iPad satışı yapmayı başardı. Grubun hesapları yaparken, Apple'ın çevrimiçi mağazasından yapılan diğer satışları göz önünde bulundurmadığını belirtelim.

Benzer bir iddia da Amerika yerel saatine göre 8:30'da 2 adet iPad satın alan bir kullanıcı tarafından dile getirildi. Kendisine verilen kimlik numarasının 10000'lerde olduğunu belirten iPad sahibi, bundan yola çıkarak Apple'ın yaklaşık 1 saatte 20.000 iPad satmış olabileceğini belirtti.

Birbirleriyle örtüşen bu hesaplamalar doğruysa Apple, yakın zamanda resmi basın açıklamasıyla iPad'in satış sayısını duyurabilir.


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broodofqueen 9 yıl
HP Slate i bir görmek lazım derim ben. Aceleye gerek yok bencede.
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oxiabit 9 yıl
donanımı ne kadar daha üstün gibi gözüksede iPhone OS kadar kullanışlı olacağını düşünmüyorum.
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mz~ 9 yıl
nisanın 3ünde çıkıyor. Peki Türkiyeye ne zaman gelir?
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Centauri 9 yıl

mz~

nisanın 3ünde çıkıyor. Peki Türkiyeye ne zaman gelir?


Yazın deniyor.
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AhmedKaymakcı 9 yıl
Bu cihazi turkiyeye kim getirecek?iphonu turkcell falan getiriyordu bunu da mi o getirecek?
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Shady 9 yıl

AhmedKaymakcı
Bu cihazi turkiyeye kim getirecek?iphonu turkcell falan getiriyordu bunu da mi o getirecek?

Apple'in ust duzey yoneticisi Tim Cook, iPad birlikte calismakta olduklari mevcut satis birimleriyle satisa sunacaklarini soyledi. Bu da Bilkom'u isaret ediyor. Zaten Bilkom'da iPad icin bir suredir on talep (sayim amacli) topluyor.
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broodofqueen 9 yıl

AhmedKaymakcı

Bu cihazi turkiyeye kim getirecek?iphonu turkcell falan getiriyordu bunu da mi o getirecek?

iPhone'u Genpa getirdi maalesef... Turkcell değil. İnşallah yine Genpa getirmez!
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uzeyirx 9 yıl
bu aleti applecomdan getirtebilirmiyiz veya turkiyeye grldimi cihaz ?
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Carnadormania 9 yıl
Valla adamlar müşterinin ihtiyacı olmayan şeyi öyle ihtiyaç haline getiriyorki .benim iphone var ama doymuyorum xD ama gerekli bir alet değil benim laptop yetiyor xD ilerde zengin olursam yada steve in kızı olursa gelin alırsam forumdaki herkese birer iphone ve birer ipad hediye etcem xD
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Shady 9 yıl

uzeyirx

bu aleti applecomdan getirtebilirmiyiz veya turkiyeye grldimi cihaz ?


Hayır getirtmeniz ancak tanıdık vasıtasıyla olabilir. Onun dışında Apple.com'dan direk olarak satın alamazsınız.
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mz~ 9 yıl
499$ ile 899$ dolar arası değişiyor diye biliyorum.
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A.E.C 9 yıl
fiyati ne bu aletin?
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mz~ 9 yıl
o değilde buraya ne zaman gelir? Türkiyeye?
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alito 9 yıl
birileri bunun aynısının daha ucuzunu yapıp piyasaya sürer bence almadan önce iki defa düşünün
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mertgraph1979 9 yıl
Bunlar bayi siparişleri. Önemli olan son tüketicinin yapacağı alımlar. Dolayısıyla ürünün satış başarısı için şimdiden hüküm vermek doğru değil.


Bu konunun en komik yorumu bu herhalde. İnsanların internet üzerinden vermiş olduğu ön sipariş rakamları bunlar.
1- Bir bayi internet üzerinden ön sipariş talebinde bulunur mu?
2- Apple bayi mantığıyla çalışan bir firma mı?

Cevap: Hayır.

Bu arada iPad'le dalga geçen ve Apple'ın elinde patlayacağını iddia eden bütün yorumlara güzel bir cevap olmuştur bu satış rakamları.
Apple olması nedeniyle satılıyor yorumu nasıl bir yorumdur anlamadım. Evet doğru. Apple'ın diğer ürünleride Apple olduğu için satıyo zaten. Dünyadaki hiçbir teknolojik ürün Apple ürünlerine benzeyemediği için satıyor. İnsanların kolay ve kullanışlı olanı tercih etmesinden dolayı Apple ürünleri satıyor. Piyasadaki diğer ürünlere göre çok daha stabil çalıştığı, dayanıklı olduğu ve daha az sorun çıkardığı için satıyor.
Bu kadar nedeni geçip afaki ve abuk subuk bir satın alma nedeni söylemeniz bilgisiz olduğunuzu gösterir başka birşey değil.

Nasıl olsa atış serbest, sallamaya devam...
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Centauri 9 yıl

alito

birileri bunun aynısının daha ucuzunu yapıp piyasaya sürer bence almadan önce iki defa düşünün



kimse bunların aynısını yapamaz.
Hala dünyada hiçkimse Iphone OS kadar hızlı bir mobil işletim sistemi de geliştiremedi, Apple kadar iyi multitouch ekran da geliştiremedi.
3 yıldır.
2007 yılındaki Iphone kadar iyi ekran yok kimsede!
Nasıl olsun da bunun aynısını yapsınlar.. imkansız
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DSGNRY 9 yıl
Milyonu ne zaman devirecek bakalım :))
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.WondercrafteR. 9 yıl
Sitiv'in cüzdanını çekmek yazım cebinden..

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xense 9 yıl
evet ipad killer lafı cok doğru olmuş. şimdi tablet formundaki herşey için bu laf gelicek yine... bu cihaza laf atan cok kişi vardı buralarda. hatta asus bile iphonun sadece buyugu demişti. ve ustune kopyasını yapmıştı. :)
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