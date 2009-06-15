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AOpen kısa PCB'li Radeon HD 4670 modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,5b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AOpen kısa PCB'li Radeon HD 4670 modelini satışa sundu
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Donanım ve komponent üreticisi AOpen, özel tasarım Radeon HD 4670 modelini satışa sundu. Firmanın yeni ekran kartı AMD-ATi'nin referans tasarım Radeon HD 4670 modeline göre önemli farklılıklar içeriyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. 1GB GDDR3 bellekle donatılan ekran kartı aynı zamanda DirectX 10.1 desteği sunuyor ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

AOpen'in XIAi AF467-1GBXD3 kod adını taşıyan Radeon HD 4670 temelli yeni ekran kartını farklı kılan detaylar ise baskılı devresi ve soğutucusunda gizli. Zira görüldüğü üzere kartın boyu standart bir Radeon HD 4670 modeline göre daha kısa çünkü AOpen kompakt tasarımlı yeni ekran kartı standart modele göre daha kısa bir PCB kullanmayı tercih etmiş. PCB boyutu PCIe slotundan sadece 1cm daha uzun olan kart, soğutucusu ile de dikkat çekiyor ve standart modele göre daha serin çalıştığı belirtiliyor.

AOpen'in yeni kartı Japonya pazarında 73$'lık fiyatla satışa sunulmuş durumda.


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mamad 10 yıl
Nasıl bir zihniyetse artık... Kelebek konmuş gibi duruyor...
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Del Murder 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

Nasıl bir zihniyetse artık... Kelebek konmuş gibi duruyor...





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Titus Pullo 10 yıl
Tasarım çok hoş olmuş hele ki soğutucu harika gözüküyor lakin aklıma takılan fan'ın yapısı. Çok iyi bir hava sirkülasyonu sağlayamaz gibi geliyor.
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01Mrt 10 yıl
Kartın pcb sini küçültmüşler ama soğutucu karttan büyük, pek bi işe yaramamış küçülmesi yani... :))
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gezgin 10 yıl
Sanki soğutucuyu karta değilde kartı soğutucuya takmışlar gibi duruyor
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Python 10 yıl
aopen in hala kart üretmesi bir oakdarda ilginç gelse bence güzel bişey kartın performansıda fena digil küçülmesi daha iyi olmuş
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TELESCOPE 10 yıl
performansının resimdeki görüntüsü kadar iyi olacağını sanmıyorum
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