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Apple 4.Nesil iPhone’da RFID (Objeleri Tanıma) desteği mi sunacak ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,6b
1
21
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple 4.Nesil iPhone’da RFID (Objeleri Tanıma) desteği mi sunacak ?
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Chinaontrade.com adlı elektronik parça satışı yapan sitenin 4.Nesil iPhone'a ait olduğunu iddia ettiği midboard ve sim kart yuvasını satışa sunmasından sonra Amerikan kaynaklarında da gelecek nesil iPhone ile ilgili bilgiler-dedikodular gelmeye başladı. “Güvenilir” kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Apple, 2008 yılında aldığı patentleri 4.Nesil iPhone'la hayata geçirebilir.

Near Field Communications Group'dan Einar Rosenberg'in sağlam kaynaklardan aldığı bilgiye göre Apple, RFID yani Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisiyle uyumlu birkaç tane 4.Nesil iPhone prototipi hazırlayarak bu yöndeki çalışmalarına hızla devam ediyormuş. Apple'ın üzerinde çalıştığı RFID'den kısaca bahsetmek gerekirse, adından da anlaşılacağı gibi bu teknoloji radyo frekansları üzerinden objeleri tanıyabiliyor.

Apple'ın 17 Haziran 2008'de aldığı patente göre iPhone ve iPod Touch gibi mobil cihazlar kamera veya RFID sensörleri aracılığıyla objeleri tanıyarak kullanıcıya ilgili objeler hakkında bilgi verebilecek. Kısacası patentin hayata geçmesiyle-iddiaların doğru çıkmasıyla RFID teknolojisi sayesinde iPhone/iPod Touch seyahatlerde kullanıcının gezi rehberi olabilir!

Not: Yukarıdaki resim iPhone'un arka tarafına yerleştirilmiş bir RFID okuyucusuyla birlikte yapılmış bir çalışmadandır. Bu konuyla ilgili hazırlanan videoya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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greenk 10 yıl
Arkasına takılan aparat çok büyük apple bu şekilde yapmaz yaparsa.
Gereksiz bir özellik.
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Revenque 10 yıl

greenk

Arkasına takılan aparat çok büyük apple bu şekilde yapmaz yaparsa.

Gereksiz bir özellik.


arkasına takılan aparatı nasıl gördün?
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hakan-şimşek 10 yıl
Arkasına yerleştirdilerse içine kolaylıkla yerleştirirler
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marikanwap 10 yıl
Apple'in bu ilginç pateneleri çok ilgimi çekiyor. Geçen gün forumda başka bi konu vardı. Adını hatırlayamadım:( Kamerayı açıp herhangi bir caddeye veya manzaraya tuttuğunuzda size orasıyla ilgili bilgi veriyor... Bu patentlerden biri de şuan kullandığımız multitouch mesela... Yaratıcı olmak başka, tek düze olmak başka...
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TELESCOPE 10 yıl
gezi rehberi olarak kullanmak , günümüzde gereği olabilir
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