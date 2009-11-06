Apple 4.Nesil iPhone’da RFID (Objeleri Tanıma) desteği mi sunacak ?

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Chinaontrade.com adlı elektronik parça satışı yapan sitenin 4.Nesil iPhone'a ait olduğunu iddia ettiği midboard ve sim kart yuvasını satışa sunmasından sonra Amerikan kaynaklarında da gelecek nesil iPhone ile ilgili bilgiler-dedikodular gelmeye başladı. “Güvenilir” kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Apple, 2008 yılında aldığı patentleri 4.Nesil iPhone'la hayata geçirebilir.

Near Field Communications Group'dan Einar Rosenberg'in sağlam kaynaklardan aldığı bilgiye göre Apple, RFID yani Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisiyle uyumlu birkaç tane 4.Nesil iPhone prototipi hazırlayarak bu yöndeki çalışmalarına hızla devam ediyormuş. Apple'ın üzerinde çalıştığı RFID'den kısaca bahsetmek gerekirse, adından da anlaşılacağı gibi bu teknoloji radyo frekansları üzerinden objeleri tanıyabiliyor.

Apple'ın 17 Haziran 2008'de aldığı patente göre iPhone ve iPod Touch gibi mobil cihazlar kamera veya RFID sensörleri aracılığıyla objeleri tanıyarak kullanıcıya ilgili objeler hakkında bilgi verebilecek. Kısacası patentin hayata geçmesiyle-iddiaların doğru çıkmasıyla RFID teknolojisi sayesinde iPhone/iPod Touch seyahatlerde kullanıcının gezi rehberi olabilir!

Not: Yukarıdaki resim iPhone'un arka tarafına yerleştirilmiş bir RFID okuyucusuyla birlikte yapılmış bir çalışmadandır. Bu konuyla ilgili hazırlanan videoya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.