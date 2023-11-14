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    Anlık Bildirim

    Apple'dan aldığı iPhone 15 Pro Max, Android telefon çıktı!

    Apple, bir iPhone 15 Pro Max olayı ile daha karşı karşıya. Bu sefer, tüketici doğrudan Apple'dan aldığı son model iPhone'un Android telefon çıktığını iddia ediyor.
    sahte iphone 15 pro max android telefon Tam Boyutta Gör
    İngiltere’de bir kişi, doğrudan Apple’ın resmî sitesinden sipariş ettiği iPhone 15 Pro Max’i teslim aldığında şaşkınlığa uğradı. Kendisine gönderilen telefon, iPhone görünümünde orijinal modelden katbekat ucuza satılan bir Android telefondu. Kişi, Apple’dan gelen tüm teslimat onayı e-postalarını, teslimatı gerçekleştiren şirket olan DPD’den takip detaylarını sosyal medya platformunda paylaştı.

    fake iphone 15 pro max Tam Boyutta Gör
    Alıcı, sözde iPhone’un kutusunu açtığında bir şeylerin ters gittiğini hemen anladı. İlk fark ettiği şey, telefonun ekran koruyucusunun takılı olmasıydı. Ekranın düzgün olmaması, siyah alanın OLED olmayacak şekilde aydınlatılması, alttaki kalın çerçeve gibi detayları da fark eden kişi, telefonu açıp kurulum işlemine geçtiğinde de Apple’ın cihazı olmadığını net bir şekilde anladı. Neyse ki kullanıcı, Apple kimliğiyle giriş yapmadı.

    Alıcı, bir kayıt oluşturmuş ve şu anda Apple’dan bir geri dönüş bekliyor. Doğrudan Apple’dan sipariş verilen bir iPhone’un sahte çıkması son derece anormal bir durum. Bu tür olaylar bilindiği üzere e-ticaret platformlarında yaşanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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