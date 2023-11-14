Tam Boyutta Gör İngiltere’de bir kişi, doğrudan Apple’ın resmî sitesinden sipariş ettiği iPhone 15 Pro Max’i teslim aldığında şaşkınlığa uğradı. Kendisine gönderilen telefon, iPhone görünümünde orijinal modelden katbekat ucuza satılan bir Android telefondu. Kişi, Apple’dan gelen tüm teslimat onayı e-postalarını, teslimatı gerçekleştiren şirket olan DPD’den takip detaylarını sosyal medya platformunda paylaştı.

Apple bir adama yanlışlıkla 60 adet iPhone 15 Pro Max gönderdi 1 hf. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Alıcı, sözde iPhone’un kutusunu açtığında bir şeylerin ters gittiğini hemen anladı. İlk fark ettiği şey, telefonun ekran koruyucusunun takılı olmasıydı. Ekranın düzgün olmaması, siyah alanın OLED olmayacak şekilde aydınlatılması, alttaki kalın çerçeve gibi detayları da fark eden kişi, telefonu açıp kurulum işlemine geçtiğinde de Apple’ın cihazı olmadığını net bir şekilde anladı. Neyse ki kullanıcı, Apple kimliğiyle giriş yapmadı.

Alıcı, bir kayıt oluşturmuş ve şu anda Apple’dan bir geri dönüş bekliyor. Doğrudan Apple’dan sipariş verilen bir iPhone’un sahte çıkması son derece anormal bir durum. Bu tür olaylar bilindiği üzere e-ticaret platformlarında yaşanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple'dan aldığı iPhone 15 Pro Max, Android telefon çıktı!