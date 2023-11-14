Apple'dan aldığı iPhone 15 Pro Max, Android telefon çıktı!

Teknoloji Editörü
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İngiltere’de bir kişi, doğrudan Apple’ın resmî sitesinden sipariş ettiği
iPhone 15 Pro Max’i teslim aldığında şaşkınlığa uğradı. Kendisine gönderilen telefon, iPhone görünümünde orijinal modelden katbekat ucuza satılan bir Android telefondu. Kişi, Apple’dan gelen tüm teslimat onayı e-postalarını, teslimatı gerçekleştiren şirket olan DPD’den takip detaylarını sosyal medya platformunda paylaştı.
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Alıcı, sözde iPhone’un kutusunu açtığında bir şeylerin ters gittiğini hemen anladı. İlk fark ettiği şey, telefonun ekran koruyucusunun takılı olmasıydı. Ekranın düzgün olmaması, siyah alanın OLED olmayacak şekilde aydınlatılması, alttaki kalın çerçeve gibi detayları da fark eden kişi, telefonu açıp kurulum işlemine geçtiğinde de Apple’ın cihazı olmadığını net bir şekilde anladı. Neyse ki kullanıcı, Apple kimliğiyle giriş yapmadı.
Alıcı, bir kayıt oluşturmuş ve şu anda Apple’dan bir geri dönüş bekliyor. Doğrudan Apple’dan sipariş verilen bir iPhone’un sahte çıkması son derece anormal bir durum. Bu tür olaylar bilindiği üzere e-ticaret platformlarında yaşanıyor.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.