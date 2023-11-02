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Apple'ın ABD'li bir adama yanlışlıkla 96 bin dolar değerinde 60 adet iPhone 15 Pro Max gönderdiğine dair oldukça ilginç bir hikaye ortaya çıktı.

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Habere konu olan ilginç iddia, @legends_gio takma adlı bir TikTok kullanıcısı tarafından bildirildi. Genç adam şirket arkadaşları için üç adet iPhone 15 Pro Max 256GB ve kendisi için de 1TB depolama alanına sahip bir adet iPhone 15 Pro Max sipariş verdiğini belirtiyor. Siparişi Eylül ayında doğrudan Apple'ın web sitesinden verdiğini belirten adamın siparişleri teslim edilmiş. Ancak dört iPhone değil, 60 adet iPhone şeklinde.

Geri göndermek zorunda değil

Üstelik gelen tüm iPhone 15 Pro Max'ler maksimum konfigürasyonda, yani 1TB depolama kapasitesine sahipti. Haberin kahramanının cebinden 3.600 dolar çıkmış olsa da, gönderilen 60 adet iPhone 15 Pro Max'in piyasa değerinin ise 96 bin dolar olduğu belirtiliyor.

ABD yasalarına göre, bir kişi bu şekilde yanlışlıkla aldığı ürünleri geri göndermek zorunda değil ve böyle bir yasal zorunluluk yok. Ancak Apple bu akıl almaz olayın sosyal medyaya düşmüş olmasının ardından, yanlışlıkla gönderilen iPhone'ları kolaylıkla devre dışı bırabilir.

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Apple bir adama yanlışlıkla 60 adet iPhone 15 Pro Max gönderdi