Apple bir adama yanlışlıkla 60 adet iPhone 15 Pro Max gönderdi

Apple'ın ABD'li bir adama yanlışlıkla 96 bin dolar değerinde 60 adet iPhone 15 Pro Max gönderdiğine dair oldukça ilginç bir hikaye ortaya çıktı.
Habere konu olan ilginç iddia, @legends_gio takma adlı bir TikTok kullanıcısı tarafından bildirildi. Genç adam şirket arkadaşları için üç adet iPhone 15 Pro Max 256GB ve kendisi için de 1TB depolama alanına sahip bir adet iPhone 15 Pro Max sipariş verdiğini belirtiyor. Siparişi Eylül ayında doğrudan Apple'ın web sitesinden verdiğini belirten adamın siparişleri teslim edilmiş. Ancak dört iPhone değil, 60 adet iPhone şeklinde.
Geri göndermek zorunda değil
Üstelik gelen tüm iPhone 15 Pro Max'ler maksimum konfigürasyonda, yani 1TB depolama kapasitesine sahipti. Haberin kahramanının cebinden 3.600 dolar çıkmış olsa da, gönderilen 60 adet iPhone 15 Pro Max'in piyasa değerinin ise 96 bin dolar olduğu belirtiliyor.
ABD yasalarına göre, bir kişi bu şekilde yanlışlıkla aldığı ürünleri geri göndermek zorunda değil ve böyle bir yasal zorunluluk yok. Ancak Apple bu akıl almaz olayın sosyal medyaya düşmüş olmasının ardından, yanlışlıkla gönderilen iPhone'ları kolaylıkla devre dışı bırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.