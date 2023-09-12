Titanyum tasarımıyla İPHONE 15 PRO MAX tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

- iPhone 15 Pro & iPhone 15 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor ❓
- Titanyum çerçeve: Daha dayanıklı, güçlü ve hafif tasarım 📱
- Lightning’den USB-C’ye geçiş: Yüksek hızlarda şarj ve veri aktarımı ⚡️
- iPhone 15 Pro Max kamera özellikleri: Periskop lens ve fazlası 📷
- A17 Bionic çip, 8GB RAM, WiFi 6E 📲
- iPhone 15 Pro renkleri: Bu senenin rengi gri 🔘
- iPhone 15 Pro Max özellikleri 📱
- iPhone 15 Pro özellikleri 📱
- iPhone 15 Pro Max fiyat listesi 💲
- iPhone 15 Pro Max ne zaman çıkacak 📅
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iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro, 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Apple Wonderlust etkinliğinde tanıtıldı. İşte gecenin yıldızı iPhone 15 Pro Max tasarımı, özellikleri, fiyatı ve tüm detaylarıyla karşınızda:
iPhone 15 Pro & iPhone 15 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor ❓
iPhone 15 Pro Max, 2023 Eylül ayı itibarıyla Apple’ın en pahalı, en üst modeli telefonu. iPhone 15 Ultra modelinin de geleceği söylense de bu, gerçekleşmedi. iPhone 15 Pro serisi, tasarımsal olarak ufak ancak dikkat çekici tasarım değişiklikleri sunuyor. 15 Pro modelleri, daha ince, kavisli çerçeve ve titanyum tasarımı benimsiyor. Ayrıca Apple Watch Ultra’nın eylem tuşuna benzer işlevi taşıyan yeniden tasarlanmış sessize alma düğmesi bulunuyor. Action button olarak adlandırlan bu düğme, 14 Pro ve önceki nesillerdeki kırmızı sessize alma düğmesinin yerine getirildi ancak çeşitli kısayolların atanmasıyla çok daha işlevsel.
6.7 inç iPhone 15 Pro Max ve 6.1 inç iPhone 15 Pro, 3nm Apple A17 işlemciden güç alıyor. Önceki nesille gelen yeni çentik modeli dinamik ada yerini korurken, Lightning yerini USB-C’ye bıraktı. Apple, 15 Pro serisinde de Qualcomm’un 5G modem çipi teknolojisini kullanıyor. 15 Pro’lar üçlü kamera dizilimiyle geliyor ancak 15 Pro Max, 5x - 6x optik yakınlaştırmaya izin veren yeni periskop lense sahip. Dilerseniz, titanyum grisi renk seçeneğiyle dikkat çeken Apple iPhone 15 Pro serisine daha yakından bakalım.
Titanyum çerçeve: Daha dayanıklı, güçlü ve hafif tasarım 📱
Apple, beklendiği üzere bu yıl Pro serisinde paslanmaz çelik yerine titanyum tasarım kullanıyor. Titanyum, paslanmaz çelikle karşılaştırıldığında daha hafif ve daha dayanıklı ancak bu tasarımı uygulamak daha zor. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, şimdiye kadar çıkan Pro modeller arasında en hafifi. Aslında bu tasarım önceden Apple Watch serisine uygulandı ve doğal titanyum renk ile daha koyu uzay siyahına benzer iki ton gördük. Dolayısıyla derin mor veya sierra mavisi gibi hiç karşılaşılamayan yepyeni bir renk değil. Titanyum, paslanmaz çelikten daha hafif olmasının yanında parmak izi bıraktırmayacak daha mat bir dokuya sahip.
Ti-6Al-4V olarak da bilinen Grade 5 Titanium, titanyumun yanı sıra az miktarda alüminyum ve vanadyumdan oluşan bir titanyum alaşımı. Mükemmel korozyon direnciyle bilinen Grade 5 Titanyum, yaygın olarak havacılık, yarış ve protez üretimi dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilerde kullanılıyor.
Lightning’den USB-C’ye geçiş: Yüksek hızlarda şarj ve veri aktarımı ⚡️
iPhone 15 Pro Max kamera özellikleri: Periskop lens ve fazlası 📷
A17 Bionic çip, 8GB RAM, WiFi 6E 📲
iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, daha fazla bellek ve depolama alanı ile geliyor. iPhone 14 Pro modellerde 6GB RAM mevcuttu, 15 Pro’larda 8GB RAM olduğu düşünülüyor. Apple, her zaman olduğu gibi lansman günü iPhone 15 Pro kaç gb RAM ile geliyor? sorusunun yanıtını vermedi. Ancak, etkinlikten birkaç gün sonra iPhone 15 Pro Max RAM miktarı ortaya çıkacaktır. Depolama tarafında, iPhone 14 Pro’lar maksimum 1TB depolama alanı ile gelmişti. iPhone 15 Pro 2TB depolama seçeneği ile geleceği söylenmişti ancak bu seçenek yok. iPhone 15 Pro / Pro Max, 128GB depolama alanıyla başlıyor.
iPhone 15 Pro’lar, daha hızlı işlem hızları, daha iyi kapsama alanı, artırılmış güç verimliliği ve daha düşük gecikme süresi sunan Qualcomm’un gelişmiş yapay zekaya sahip yeni nesli X70 çiplerini kullanıyor. WiFi 6E bağlantısını destekleyen telefon, Vision Pro başlıkla entegre olacak yeni nesil ultra geniş bant (UWB) çipini içeriyor. Çip için kullanılan işlemci 7nm.
iPhone 15 Pro renkleri: Bu senenin rengi gri 🔘
iPhone 15 Pro Max özellikleri 📱
- Ekran: 6.7 inç, 1290x2796 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED
- İşlemci: Apple A17 Bionic (3nm)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 48MP ana kamera, 12.7MP periscope telefoto, 13.4MP ultra geniş
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 4852 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Siyah, gri, titanyum, mavi
- Boyut ve ağırlık: 8.25 x 159.9 x 76.7 mm, 221 gr
iPhone 15 Pro özellikleri 📱
- Ekran: 6.1 inç, 1170x2532 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED
- İşlemci: Apple A17 Bionic (3nm)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 48MP ana kamera, 12.7MP periscope telefoto, 13.4MP ultra geniş
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 3650 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Siyah, gri, titanyum, mavi
- Boyut ve ağırlık: 8.25 x 146.6 x 70.6 mm, 188 gr
|iPhone modeli
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|iPhone 15 Pro
|999 dolar
|1099 dolar
|1299 dolar
|1499 dolar
|iPhone 15 Pro Max
|-
|1199 dolar
|1399 dolar
|1599 dolar
Peki, iPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar? diye soranlar için; iPhone 15 Pro Max fiyatı 1199 dolar. iPhone 15 Pro fiyatı 1099 dolardan başlıyor.
iPhone 15 Pro Max ne zaman çıkacak 📅
iPhone 15 Pro Max ne zaman çıkacak? diye merak edenler için; iPhone 15 ön siparişe 15 Eylül’de açılacak. Yeni modeller 22 Eylül’de de Apple Store üzerinden satın alınabilecek.
iPhone 15 tanıtım etkinliği devam ediyor. Açıklanan detaylar çerçevesinde içerik güncelleniyor...Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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