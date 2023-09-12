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    Titanyum tasarımıyla İPHONE 15 PRO MAX tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Beklenen iPhone 15 Pro serisi tanıtıldı. Titanyum tasarımı ve periskop kamerasıyla iPhone 15 Pro Max özellikleri ve fiyatı karşınızda!                          

    iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro, 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Apple Wonderlust etkinliğinde tanıtıldı. İşte gecenin yıldızı iPhone 15 Pro Max tasarımı, özellikleri, fiyatı ve tüm detaylarıyla karşınızda:

    iPhone 15 Pro & iPhone 15 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor ❓

    iPhone 15 Pro Max, 2023 Eylül ayı itibarıyla Apple’ın en pahalı, en üst modeli telefonu. iPhone 15 Ultra modelinin de geleceği söylense de bu, gerçekleşmedi. iPhone 15 Pro serisi, tasarımsal olarak ufak ancak dikkat çekici tasarım değişiklikleri sunuyor. 15 Pro modelleri, daha ince, kavisli çerçeve ve titanyum tasarımı benimsiyor. Ayrıca Apple Watch Ultra’nın eylem tuşuna benzer işlevi taşıyan yeniden tasarlanmış sessize alma düğmesi bulunuyor. Action button olarak adlandırlan bu düğme, 14 Pro ve önceki nesillerdeki kırmızı sessize alma düğmesinin yerine getirildi ancak çeşitli kısayolların atanmasıyla çok daha işlevsel.

    6.7 inç iPhone 15 Pro Max ve 6.1 inç iPhone 15 Pro, 3nm Apple A17 işlemciden güç alıyor. Önceki nesille gelen yeni çentik modeli dinamik ada yerini korurken, Lightning yerini USB-C’ye bıraktı. Apple, 15 Pro serisinde de Qualcomm’un 5G modem çipi teknolojisini kullanıyor. 15 Pro’lar üçlü kamera dizilimiyle geliyor ancak 15 Pro Max, 5x - 6x optik yakınlaştırmaya izin veren yeni periskop lense sahip. Dilerseniz, titanyum grisi renk seçeneğiyle dikkat çeken Apple iPhone 15 Pro serisine daha yakından bakalım.

    Titanyum çerçeve: Daha dayanıklı, güçlü ve hafif tasarım 📱

    iphone 15 pro titanyum tasarım Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve Pro Max, 14 Pro serisi gibi 6.1 inç ve 6.7 inç OLED ekran, Face ID donanımı ve kamera için dinamik ada çentiği sunuyor. iPhone 15 Pro modelleri önceki nesle kıyasla oldukça ince çerçevelere sahip. Apple Watch Series 7 ve 8 gibi daha ince, kavisli kenarlara sahip düz ekran sunuyor. Daha da önemlisi, çerçeveler 1.5mm kalınlığında. Bu da 15 Pro Max’i şimdiye kadarki en ince çerçevelere sahip iPhone yapıyor.

    Apple, beklendiği üzere bu yıl Pro serisinde paslanmaz çelik yerine titanyum tasarım kullanıyor. Titanyum, paslanmaz çelikle karşılaştırıldığında daha hafif ve daha dayanıklı ancak bu tasarımı uygulamak daha zor. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, şimdiye kadar çıkan Pro modeller arasında en hafifi. Aslında bu tasarım önceden Apple Watch serisine uygulandı ve doğal titanyum renk ile daha koyu uzay siyahına benzer iki ton gördük. Dolayısıyla derin mor veya sierra mavisi gibi hiç karşılaşılamayan yepyeni bir renk değil. Titanyum, paslanmaz çelikten daha hafif olmasının yanında parmak izi bıraktırmayacak daha mat bir dokuya sahip.

    Ti-6Al-4V olarak da bilinen Grade 5 Titanium, titanyumun yanı sıra az miktarda alüminyum ve vanadyumdan oluşan bir titanyum alaşımı. Mükemmel korozyon direnciyle bilinen Grade 5 Titanyum, yaygın olarak havacılık, yarış ve protez üretimi dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilerde kullanılıyor.

    iphone 15 pro action button Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro modellerinin fiziksel düğme yerine katı hal düğmelere sahip olması bekleniyordu. Apple’ın dokunsal geri bildirimli uzun, tek düğme tasarımı kullanması beklense de olmadı. Geleneksel ses ve güç düğmeleri yerini koruyor. Ses düğmelerinde kayda değer bir değişiklik olmadı ancak mevcut sessize alma anahtarı değişti. Action button olarak adlandırılan bu tuşa kamera, el feneri, odak modu gibi farklı işlevler atanıyor.

    Lightning’den USB-C’ye geçiş: Yüksek hızlarda şarj ve veri aktarımı ⚡️

    iphone 15 pro max usb-c Tam Boyutta Gör
    Apple, 2023 iPhone’larında Lightning bağlantısını bırakıp USB-C’ye geçti. Tüm iPhone 15 modelleri USB-C bağlantı noktasına sahip ancak beklendiği üzere Pro modeller daha yüksek hızlarda veri aktarımı sağlıyor. 15 Pro’lar USB 3.2 / Thunderbolt 3 aktarım hızlarını destekliyor. Bu, minimum 20 Gb/s’e kadar, Thunderbolt desteğiyle 40 Gb/s’e kadar veri aktarımı anlamına geliyor. Ancak, iPhone 15 Pro kutusundan çıkacak kablo USB 2.0 aktarım hızlarıyla sınırlı. Yüksek hızda veri aktarımına ihtiyaç duyan kullanıcıların ayrıca Thunderbolt kablosu alması gerekiyor. Şarj hızı açısından Apple standardının biraz üstünde, rakiplerinin altında hızlı şarjı desteği mevcut. Öte yandan daha hızlı şarj ve yüksek hızlı veri aktarımı için MFi sertifikalı USB-C kablolarının kullanılması gerekiyor.

    iPhone 15 Pro Max kamera özellikleri: Periskop lens ve fazlası 📷

    iphone 15 pro max periskop kamera Tam Boyutta Gör
    Periskop lens teknolojisi, ilginç olarak yalnızca iPhone 15 Pro Max modelinde mevcut. 15 Pro Max’te telefoto kamera için kullanılan periskop lens sistemi, 5x - 6x optik yakınlaştırmaya izin veriyor. 15 Pro, iPhone 14 Pro Max gibi 3x optik zoom sağlıyor. 15 Pro Max’e özel Periskop lens dışında her iki Pro modelde de 48MP ana kamera bulunuyor. F/1.78 diyafram, Sony IMX-803 görüntü sensörünü kullanan ana kameraya f/2.2 diyaframlı 13.4MP ultra geniş kamera, f/2.8 diyafram aralığına sahip 12.7MP telefoto kamera eşlik ediyor. Apple’ın alan kısıtlamaları nedeniyle periskop lensi 15 Pro Max’e özel yaptığı tahmin ediliyor. iPhone 15 Pro’lar ayrıca Sony’nin gelişmiş arka kamera LiDAR tarayıcısını kullanıyor. LiDAR tarayıcı için kullanılan Sony VCSEL, önceki modele göre daha düşük güç tüketimine sahip.

    A17 Bionic çip, 8GB RAM, WiFi 6E 📲

    iphone 15 pro max işlemcisi Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yıl da Pro modellerde en iyi işlemcisini kullanıyor. iPhone 15 Pro Max ve 15 Pro, 3 nanometre üretim sürecinden geçen ilk A serisi çip olan yeni nesil A17 Bionic çip ile geliyor. A17 işlemci, 6 çekirdek GPU, 6 çekirdek CPU’ya sahip. İşlem performansı %10 - 15 oranında artarken güç tüketimi %30 oranında azaltılmış. Artan verimlilikle birlikte pil ömründe de iyileştirme olacaktır.

    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, daha fazla bellek ve depolama alanı ile geliyor. iPhone 14 Pro modellerde 6GB RAM mevcuttu, 15 Pro’larda 8GB RAM olduğu düşünülüyor. Apple, her zaman olduğu gibi lansman günü iPhone 15 Pro kaç gb RAM ile geliyor? sorusunun yanıtını vermedi. Ancak, etkinlikten birkaç gün sonra iPhone 15 Pro Max RAM miktarı ortaya çıkacaktır. Depolama tarafında, iPhone 14 Pro’lar maksimum 1TB depolama alanı ile gelmişti. iPhone 15 Pro 2TB depolama seçeneği ile geleceği söylenmişti ancak bu seçenek yok. iPhone 15 Pro / Pro Max, 128GB depolama alanıyla başlıyor.

    iPhone 15 Pro’lar, daha hızlı işlem hızları, daha iyi kapsama alanı, artırılmış güç verimliliği ve daha düşük gecikme süresi sunan Qualcomm’un gelişmiş yapay zekaya sahip yeni nesli X70 çiplerini kullanıyor. WiFi 6E bağlantısını destekleyen telefon, Vision Pro başlıkla entegre olacak yeni nesil ultra geniş bant (UWB) çipini içeriyor. Çip için kullanılan işlemci 7nm.

    iPhone 15 Pro renkleri: Bu senenin rengi gri 🔘

    iphone 15 pro max renkleri Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 Pro, derin mor rengiyle tanıtılmıştı. iPhone 15 Pro da titanyum tasarımla eşleşen gri rengiyle kullanıcıların dikkatini çekecek. iPhone 15 Pro Max renkleri; gümüş gri, uzay siyahı, titanyum gri ve koyu mavi. Altın renk seçeneği artık mevcut değil.

    iPhone 15 Pro Max özellikleri 📱

    • Ekran: 6.7 inç, 1290x2796 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED
    • İşlemci: Apple A17 Bionic (3nm)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 48MP ana kamera, 12.7MP periscope telefoto, 13.4MP ultra geniş
    • Ön kamera: 12MP
    • Batarya: 4852 mAh
    • Yazılım: iOS 17
    • Renkler: Siyah, gri, titanyum, mavi
    • Boyut ve ağırlık: 8.25 x 159.9 x 76.7 mm, 221 gr

    iphone 15 pro max özellikleri Tam Boyutta Gör

    iPhone 15 Pro özellikleri 📱

    • Ekran: 6.1 inç, 1170x2532 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED
    • İşlemci: Apple A17 Bionic (3nm)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 48MP ana kamera, 12.7MP periscope telefoto, 13.4MP ultra geniş
    • Ön kamera: 12MP
    • Batarya: 3650 mAh
    • Yazılım: iOS 17
    • Renkler: Siyah, gri, titanyum, mavi
    • Boyut ve ağırlık: 8.25 x 146.6 x 70.6 mm, 188 gr

    iPhone 15 Pro Max fiyat listesi 💲
    iPhone modeli 128GB 256GB 512GB 1TB
    iPhone 15 Pro 999 dolar 1099 dolar 1299 dolar 1499 dolar
    iPhone 15 Pro Max - 1199 dolar 1399 dolar 1599 dolar

    Peki, iPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar? diye soranlar için; iPhone 15 Pro Max fiyatı 1199 dolar. iPhone 15 Pro fiyatı 1099 dolardan başlıyor.

    iPhone 15 Pro Max ne zaman çıkacak 📅

    iPhone 15 Pro Max ne zaman çıkacak? diye merak edenler için; iPhone 15 ön siparişe 15 Eylül’de açılacak. Yeni modeller 22 Eylül’de de Apple Store üzerinden satın alınabilecek.

    iPhone 15 tanıtım etkinliği devam ediyor. Açıklanan detaylar çerçevesinde içerik güncelleniyor...

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    araç elektroniği arıza araçtan inmeden önce p konumuna alın ve servise başvurun az yiyorum spor yapıyorum ama kilo veremiyorum kuru fasulye kaç saat ıslatılmalı ayt ne zaman başlanmalı excalibur alınır mı

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