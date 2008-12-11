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Apple görmesin; Çinliler iPhone Mini'ye de el attı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple görmesin; Çinliler iPhone Mini'ye de el attı
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iPhone ve iPhone 3G modelleriyle akıllı telefon pazarında dengeleri değiştiren ve dokunmatik ekranlı telefonların yaygınlaşmasında yeni bir dönemin kapısını aralayan Apple, iPhone Mini modelini hazırlayacak mı? Bu soruya cevap verebilmek şimdilik zor olsa da zaman zaman gündeme gelen spekülasyonlar Apple'ın kompakt boyutlu yeni bir iPhone modeli hazırlayabileceğini iddia ediyor.

Apple görmesin; Çinliler iPhone Mini'ye de el attı
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Apple için yapılan tartışmalar devam edersun Çinliler iPhone'dan sonra iPhone Mini'ye de el attı. Detayları görüntüleri ortaya çıkan iPhone Mini isimli yeni bir telefon, tasarımı ve boyutuyla şaşırtıyor. Sadece kredi kartı büyüklüğünde olan ve 82$'lık etiket fiyatına sahip olduğu belirtilen telefon, hem dokunmatik ekranı hem de ön-arka tasarımıyla Apple iPhone'dan izler taşıyor.

Apple görmesin; Çinliler iPhone Mini'ye de el attı
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Tüm bunlara ek olarak değiştirilebilir pil tasarımı ve Pembe gibi renk alternatifleri de Çin yapımı iPhone Mini'nin dikkat çeken diğer detayları arasında yer alıyor.

Detaylı görseller için buraya tıklayabilirsiniz!


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Sands 7 yıl
2008 in konusu ...
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E_Aydin35 7 yıl
Allahım bu çinliler yerinde durmuyor ya adamlar apple'a da el attı :)
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gduman 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Allahım bu çinliler yerinde durmuyor ya adamlar apple'a da el attı :)

bravo 3 senelik hort yaptınız!!


hatta haber ilk 2008 de girildiği için 4 bile denebilir

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sendemail 10 yıl
yahu çinli,japon neyse asyalı diyelim adamların elinde teknoloji ya dablueprint diyelim var...taklit etmelerinin sebebi ,asyanın kaymaklı müşterisini batı nın beğenisine uygun şeyleri aşırmak...çünkü asyalı batılı neden bu zımbırtıyı beğernir anlamaz,onun yeni beğeneceği mal cıkarmak yerine olandan klonlamak zaman para kaynak açısından daha makul...asyalı da iphone dan daha iyi mal yok mu var Meizu M8 diye bir cihaz var ,sanki iphone M8 i taklit etmiş,iphone x4 daha öte iyi cihaz...Adamlarda teknoloji de var bilmemne de ,uzaya çıkmışlar daha ne olsun...
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daysleeperxp 10 yıl
Ben bu tür çin malı denen ürünleri destekliyorum. Piyasada olmayan malı yapmış adamlar daha ne istiyorsunuz, marka kaygısı yok işlevsellik koyarlarsa ürünlerine çatır çatır satarlar. Markalar gelecekte çıkacak yeni modellerini satabilmek için hep bazı özellikleri kısarlar. Herkes cebindekine bir baksın bakalım çinde üretilmeyen telefonu olan buraya yazsın.
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upgradetr 10 yıl
Çinlilerde sadece dolar ve insan var bunu üretimle birleştiriyorlar. Böyle ürünlerin teknolojisini malezya tayvan gibi teknoloji üreten ülkelerden alıyorlar.
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marikanwap 10 yıl
içinde çin geçiyorsa en az 10 kez düşünmek lazım. bunun gibi kopya tel çok.. haber niteliği bile taşımıyor bana göre...
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tbektur 10 yıl
hay maşallah çinliler kudurdu kardeşim şimdi birde sperm bankalarınada el atarlarsa off bak sen o zaman şu işe sakat abi yaklaşmamak lazım.
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Sylargray 10 yıl
Görünüş iPhone, menüler samsung
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nirvanha 10 yıl
Aman hocam , kurtar bizi bu fillerden!
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sinuhe.s 10 yıl
bu çinlilerde alem

ulen ne kopyalıyorsun

elinde teknoloji var yap işte adam gibi bişiler

caponlarda aynı

araba fuarlarına gidin ellerinde kalın mercekli foto makineleri

evropa arabalarının ayrıntılarını çekerler sonra gidip nerede ise birebir kopye ederler

inek arabaları
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
01mrt bu gidişle dünya 2050 yi zor görecek hala yaşayan insan kalırsa artık buzul çağında kutup ayısı durdururz
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01Mrt 10 yıl
bu adamları sadece biz durdurabiliriz başka kimse durduramaz... ama bizim yaprığımız tek şey tv izlemek saçma sapan programlar ve diziler başka yaptığımız bişey yok... herkesin amacı türk kası yapmak olmuş artık... :D
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sertacaygun 10 yıl
Apple = Moda ürünleri. Yaşasın Creative ve Samsung...
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