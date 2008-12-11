Apple görmesin; Çinliler iPhone Mini'ye de el attı

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iPhone ve iPhone 3G modelleriyle akıllı telefon pazarında dengeleri değiştiren ve dokunmatik ekranlı telefonların yaygınlaşmasında yeni bir dönemin kapısını aralayan Apple, iPhone Mini modelini hazırlayacak mı? Bu soruya cevap verebilmek şimdilik zor olsa da zaman zaman gündeme gelen spekülasyonlar Apple'ın kompakt boyutlu yeni bir iPhone modeli hazırlayabileceğini iddia ediyor.

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Apple için yapılan tartışmalar devam edersun Çinliler iPhone'dan sonra iPhone Mini'ye de el attı. Detayları görüntüleri ortaya çıkan iPhone Mini isimli yeni bir telefon, tasarımı ve boyutuyla şaşırtıyor. Sadece kredi kartı büyüklüğünde olan ve 82$'lık etiket fiyatına sahip olduğu belirtilen telefon, hem dokunmatik ekranı hem de ön-arka tasarımıyla Apple iPhone'dan izler taşıyor.

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Tüm bunlara ek olarak değiştirilebilir pil tasarımı ve Pembe gibi renk alternatifleri de Çin yapımı iPhone Mini'nin dikkat çeken diğer detayları arasında yer alıyor.

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