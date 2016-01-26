Rehberinizdeki silinen kişileri kolayca geri yükleyin

Gmail otomatik ekleme özelliği herkesin adres defteri temizliği yapmasını neredeyse gereklilik haline getirmiş durumda. Eğer yanlışlıkla bir kişiyi silerseniz Google size bunu kolaylıkla geri getirebilecek bir özellik sunuyor.

Adım 1: Öncelikle web tarayıcınızdan Google Rehber sayfasını açın.

Adım 2: Sol menüde yer alan "Daha fazla" linkine tıklayın ve "Kişileri geri yükle" seçeneği ile devam edin.

Bu işlemle birlikte kişi listenizi, geçmiş 30 gün içinde herhangi bir andaki durumuna geri getirebilirsiniz. Google'ın bu hizmeti özellikle silinen kişileri kurtarma konusunda son derece faydalı olabiliyor. Ayrıca Son içe aktarma işlemini ya da son birleştirme işlemini geri almak için de bu seçenekten yardım alabilirsiniz.

Google Rehber, dostlarınız ve iş arkadaşlarınızın tüm bilgilerini depolamak için bol miktarda alana sahip. Ancak bazen bu kişilerin hepsi gerekli olmuyor. Eğer bir hata yapıp yanlış bir kaydı silerseniz korkmayın, bu bilgiyi sonsuza kadar kaybetmiş değilsiniz. Google Rehber menüsünde yer alan "Kişileri geri yükle" seçeneğiyle bu kişinin tüm bilgilerini geri getirebilirsiniz.