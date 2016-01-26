Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rehberinizdeki silinen kişileri kolayca geri yükleyin

Gmail'in herkesi otomatik olarak adres defterine eklemesi kullanıcıları kişi listesi için temizliğe zorluyor. Bu işlem sırasında yanlışlıkla sildiğiniz kişileri kolayca geri getirebilirsiniz.
3 yıl
25b
1
9
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rehberinizdeki silinen kişileri kolayca geri yükleyin
Gmail otomatik ekleme özelliği herkesin adres defteri temizliği yapmasını neredeyse gereklilik haline getirmiş durumda. Eğer yanlışlıkla bir kişiyi silerseniz Google size bunu kolaylıkla geri getirebilecek bir özellik sunuyor.

Google Rehber, dostlarınız ve iş arkadaşlarınızın tüm bilgilerini depolamak için bol miktarda alana sahip. Ancak bazen bu kişilerin hepsi gerekli olmuyor. Eğer bir hata yapıp yanlış bir kaydı silerseniz korkmayın, bu bilgiyi sonsuza kadar kaybetmiş değilsiniz. Google Rehber menüsünde yer alan "Kişileri geri yükle" seçeneğiyle bu kişinin tüm bilgilerini geri getirebilirsiniz.

Adım 1: Öncelikle web tarayıcınızdan Google Rehber sayfasını açın.
Rehberinizdeki silinen kişileri kolayca geri yükleyin
 

Adım 2: Sol menüde yer alan "Daha fazla" linkine tıklayın ve "Kişileri geri yükle" seçeneği ile devam edin.
Rehberinizdeki silinen kişileri kolayca geri yükleyin
 

Adım 3: Silinen kişiyi geri getirmek için uygun zaman aralığını seçerek "GERİ YÜKLE" butonuna tıklayın.

Bu işlemle birlikte kişi listenizi, geçmiş 30 gün içinde herhangi bir andaki durumuna geri getirebilirsiniz. Google'ın bu hizmeti özellikle silinen kişileri kurtarma konusunda son derece faydalı olabiliyor. Ayrıca Son içe aktarma işlemini ya da son birleştirme işlemini geri almak için de bu seçenekten yardım alabilirsiniz.

http://www.cnet.com/how-to/how-to-restore-deleted-gmail-contacts/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 2 ay
3 gündür uğraşıyordum sayenizde rehberimi geri getirdim, yoksa pupa ya para bayılacaktık, teşekkür ederim arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
teşekkür ederim bu paylaşım için . silinmiş kişilerime ulaştım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
android cihaz rehberinde yanlışlıkla değil,nasilsa isimler kendiliginden siliniyor.
telefon gmail ile surekli iletisimde.
haliyle gmail'in rehberindeki paralel kayitta siliniyor.
bu durumda nooluyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 yıl
Başlıktaki cümle düşüklüğü gözlerimi yaşartıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bender B. Rodriquez 3 yıl
Dün hayatımı kurtardı bu özellik ama haber olacak kadar karısık değil gene de rehberi silip panikle google da arama yapanların yardımına yetişir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl
Google Play üzerinden nasıl uygulama indirebileceğimiz konusunda da bir rehber hazırlayabilir misiniz sevgili editör(ler)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
benim bir samsung telefonum vardı rehberdeki numaraları bozuyordu aklıma o geldi şimdi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 3 yıl
iOS haberleri çok tepki aldı sanırım. Sıra androide geçmiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650 ön siparişe başladı 3 yıl Genetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildi 3 yıl Sony'den yeni bir satın almayla nesnelerin interneti atağı 3 yıl Xiaomi yeni amiral gemisi Mi 5'i resmi olarak 24 Şubat'ta tanıtacak 3 yıl "Ses dalgaları cımbızı" sayesinde 3D doku üretimi daha kolay hale gelecek 3 yıl Apple'dan tarihi rekor: 74.7 milyon iPhone satışı, 18.4 milyar dolar faaliyet karı 3 yıl LG 2015 yılını 60 Milyon akıllı telefon satışıyla tamamladı 3 yıl Windows Phone'un başındaki isim iPhone kullanırken yakalandı 3 yıl Kök hücreler bilgisayar kodları yardımıyla programlanabilir! 3 yıl Yapay Zeka'nın öncülerinden Marvin Minsky hayatını kaybetti 3 yıl Google'dan mültecilere Chromebook yardımı 3 yıl Çin'de internet kullanıcı sayısı 688 milyona ulaştı 3 yıl MSI oyuncular için tasarladığı Interceptor DS300 Lazer Mouse'unu tanıttı 3 yıl ABD'de hizmet veren "Boost Mobile" reklam izleyen kullanıcılarına indirim yapacak 3 yıl Tesla Motors otonom özellikleri ön plana çıkaran reklam filmini yayınladı 3 yıl iPhone’un ve iPad’in yeniden başlamasına neden olan ilginç açık 3 yıl iPad Air 3 sızıntıları, iPad Pro izlerini taşıyor 3 yıl Sony, PlayStation birimlerini ABD merkezli tek şirket çatısı altında birleştiriyor 3 yıl Bulunan en büyük Güneş Sistemi 3 yıl Amazon, Android'teki Google mecburiyetini bitirmek istiyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rehberinizdeki silinen kişileri kolayca geri yükleyin Sonraki Twitter bazı VIP kullanıcıları için reklam gösterimini durdurdu 3 yıl iPad'i bilgisayar monitörü olarak kullanın Duet ve Splashtop inceleme videosu 3 yıl Apple, "Project Titan" için çalışan alımını durdurdu 3 yıl Snapchat'in yeni sohbet arayüzü ortaya çıktı 3 yıl Video üretimini kolaylaştıran yeni iPhone uygulaması: KnowMe 3 yıl Avea ve TTNET artık Türk Telekom oluyor 3 yıl Foursquare'den tatil keşfini kolaylaştıran yeni site 3 yıl Dropbox, 500 milyon indirme rakamını geride bıraktı 3 yıl Nvidia, ışık alanı teknolojisini kullandığı sanal gerçeklik başlığını tanıttı 3 yıl Yatırımcılar, Apple'ın düşüş yaşamasından endişe ediyor 3 yıl Hubble, galaksinin en parlak yıldızlarını görüntüledi 3 yıl Qualcomm Snapdragon 830 iddiaları güçleniyor 3 yıl Samsung uygulamaları iOS'a geliyor 3 yıl Bentley'in amiral gemisi Mulsanne Speed, 4G bağlantı ve masaj koltukları sunuyor 3 yıl Kablosuz Şarj Teknolojisi nedir? Nasıl çalışır? inceleme videosu 3 yıl Muhtemel LG G5 prototipi sızdırıldı 3 yıl Lenovo'dan bu kez K5 Note 3 yıl Bu yıl farklı monitör çözünürlükleri bizi bekliyor 3 yıl Google Play Oyunlar için Google+ zorunluluğu kalkıyor 3 yıl Samsung, VR içerikler üretecek stüdyosunu açıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim