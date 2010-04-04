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Apple, ilk gün 600,000-700,000 iPad satmış olabilir

9 yıl
9b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, ilk gün 600,000-700,000 iPad satmış olabilir
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Dün itibariyle Amerika'da satışa sunulan iPad, ilk gün satışlarında Apple tarihine geçmiş olabilir. Bu öngörünün sahibi Piper Jaffray'in analistlerinden Gene Munster.

Gene Munster'ın The Loop'da yayınlanan öngörüsüne göre Apple, 12 Mart'tan bu yana yapmış olduğu ön satışlarla birlikte 3 Nisan'da yaklaşık 600,000-700,000 iPad satışı yapmayı başardı. Öngörünün temelindeyse Apple Store'lardaki ilk gün ilgisi yatıyor. Çünkü Munster'ın ekibi New York 5.Caddedeki ünlü Apple Store önünde dün 730 kişinin iPad almak için sırada beklediğini, bu sayının iPhone 3Gs'in satışa sunulduğu ilk gün 340, iPhone 3G'deyse 540 olduğunu belirtiyor.

Ön satışa sunulduğu ilk hafta içersinde yaklaşık 250,000 sattığı hesaplanan iPad, dün itibariyle Amerika'daki 221 Apple Store'da ve birçok Best Buy mağazasında satışa sunulmuştu.

Munster'ın bir önceki öngörüsü Apple'ın ilk günden 200,000-300,000 kadar iPad satışı yapacağı yönündeydi. Ancak bunların belli kabullerden yola çıkılarak yapılmış öngörüler olduğunu tekrardan belirtelim.


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@dministrator 9 yıl
Reklamsa reklam , ne olmuş yani , istediğini yapabilirler , diğer firmaların reklam yapmasını tutan mı var !
Karşısında Microsoft gibi bir dev varken etkisiz şeyler yaparsa işe yaramayacaktır.
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oxiabit 9 yıl
aska markalarin tablet pclerine bakigimda genelde yanlarinda kalem de oluyor. IPadi defter gibi kullanip parmak yerine ekrana zarar vermicek kalem tarzi birseyle not tutmak mumkun mudur? Bir de XCode kurulabiliyor mu bu cihaza?


iPad, iPhone OS'un biraz daha gelişmiş sürümü bardındırmaktadır. ikiside Mac OS altyapısı ile tasarlandıysada mac lerde kullandığımız standart mac os x değildir. yani XCode kurulmaz.
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tanak 9 yıl
meyve veren agacı taşlamayalım. adamlar birçok ilke imza atıyorlar. surekli digerleri taklit ediyor.
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haimow 9 yıl
klasik bi anti-apple topici olmaya doğru ilerlior burasıda , adam gibi konu hakkında yorum yapın arkadaşlar varsa bildiğiniz bişey yazın öle boşboş sallamayın
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Tolgá 9 yıl
bu kadar reklam olursa..haberlerde bile çıktı reklamı
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apollonx 9 yıl
Yaptıkları zaten sadece reklam.
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mk2kill 9 yıl
butun donanım sitelerinde gunde 3 tane apple haberi olursa, 1 miyon da satarlar.
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bravoecho 9 yıl
....
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