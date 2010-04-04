Apple, ilk gün 600,000-700,000 iPad satmış olabilir

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Dün itibariyle Amerika'da satışa sunulan iPad, ilk gün satışlarında Apple tarihine geçmiş olabilir. Bu öngörünün sahibi Piper Jaffray'in analistlerinden Gene Munster.

Gene Munster'ın The Loop'da yayınlanan öngörüsüne göre Apple, 12 Mart'tan bu yana yapmış olduğu ön satışlarla birlikte 3 Nisan'da yaklaşık 600,000-700,000 iPad satışı yapmayı başardı. Öngörünün temelindeyse Apple Store'lardaki ilk gün ilgisi yatıyor. Çünkü Munster'ın ekibi New York 5.Caddedeki ünlü Apple Store önünde dün 730 kişinin iPad almak için sırada beklediğini, bu sayının iPhone 3Gs'in satışa sunulduğu ilk gün 340, iPhone 3G'deyse 540 olduğunu belirtiyor.

Ön satışa sunulduğu ilk hafta içersinde yaklaşık 250,000 sattığı hesaplanan iPad, dün itibariyle Amerika'daki 221 Apple Store'da ve birçok Best Buy mağazasında satışa sunulmuştu.

Munster'ın bir önceki öngörüsü Apple'ın ilk günden 200,000-300,000 kadar iPad satışı yapacağı yönündeydi. Ancak bunların belli kabullerden yola çıkılarak yapılmış öngörüler olduğunu tekrardan belirtelim.