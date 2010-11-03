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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 4.2'nin Golden Master versiyonunu yayınladı

8 yıl
14,5b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, iOS 4.2'nin Golden Master versiyonunu yayınladı
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1 Eylül'de düzenlediği iPod etkinliğinde; iOS 4.2'i detaylandırarak; güncellemeyi Kasım ayında son kullanıcılara sunacağına duyuran Apple; güncellemenin Golden Master diğer bir deyişle RTM yani kullanıcıyla buluşacak son versiyonunu geliştirmecileri sundu. Daha çok iPad kullanıcılarını yakından ilgilendiren güncelleme ile; iPad'ler iPhone kullanıcıların Haziran'da tanıştığı Multi-Tasking, klasörleme gibi yeniliklerle tanışacak. Güncelleme, iOS 4'ün özelliklerinin yanı sıra kablosuz yazıcı ve AirPlay desteğini de bünyesinde barındırıyor.

Güncelleme: Apple, iOS 4.2'nin Golden Master versiyonunda bir kaç arayüz değişikliğine gitmeyi tercih etmiş. Bunlardan en dikkat çekeni Multi-Tasking menüsünde yapılarak; aydınlık seviyesi kontrol çubuğu, tıpkı ses seviyesini belirleme çubuğu gibi, Multi-Tasking menüsüne yerleştirilmiş. Diğer bir dikkat çekici değişiklik ise Mobile Me hesabına giriş ekranında yapılmış. Önceki iOS sürümlerinde bulunan "İsim, Adres, Şifre, Tanımlama" ifadeleri, iOS 4.2 GM ile yerini "Apple ID, Şifre" ifadelerine bırakırken; ekranın hemen alt kısmına Apple ID hesabı olmayan kullanıcılar için "Apple ID hesabı yarat" seçeneğine yer verilmiş.

Apple, iOS 4.2'nin Golden Master versiyonunu yayınladı
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Apple, iOS 4.2'nin Golden Master versiyonunu yayınladı
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Batuist 8 yıl
işte appleın en güçlü olduğu yanı bu.. eminim google çok kıskanıyordur.. adamlar froyoyu çıkardılar ama kaç tanesi telegonuna adapte edebildi??? şimdi yenisi çıkacak daha froyoyu göremeyenler var.. google telefonları hem vezir etti hem rezil..
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ahmetzia 8 yıl
Nerden indirecez bunu?
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knight elf 8 yıl
proximity sorununuda umarım çözmüşlerdir bu sürümle.
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Takao 8 yıl

knight elf

proximity sorununuda umarım çözmüşlerdir bu sürümle.

proximity zaten 4.1 le çözülmedimi?

bu arada yeni zil sesleri falanda var 4.2 de multitaskingin animasyonu değişmişti izlediğim videolardan aklımda kalanlar bunlar
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