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Apple, iPad için çıkardığı yazılım geliştirme kitinin yeni sürümünü yayınladı

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Apple, iPad için çıkardığı yazılım geliştirme kitinin yeni sürümünü yayınladı
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Cupertino merkezli Apple, 4.Beta sürümünü yayınlamasından 8 gün geçmeden iPhone OS SDK 3.2'nin 5.beta sürümünü iPhone Dev Center üzerinden geliştiricilere sundu. Kısa aralıklarla sürekli güncellenmeye başlayan iPhone OS SDK 3.2'nin sürüm değişikliğine neden olan yenilikleri yada iyileştirmeleri şimdilik bilinmiyor.

İlk olarak 27 Ocak'ta yayınlanan iPhone OS SDK 3.2, geliştiricilerin 3 Nisan'da satışa sunulacak olan iPad'e özel uygulama hazırlamasına imkan veriyor.


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DSGNRY 9 yıl
Güzel haber ama su iphone os 4 gelse artık :((
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