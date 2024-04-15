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    ODTÜ gezegenler arası uçtan uca internet teknolojisi geliştiriyor

    ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Uysal, uzaydaki internet problemini çözmek için kolları sıvadı. Gezegenler arası uçtan uca veri iletilebilecek.                  
    ODTÜ gezegenler arası uçtan uca internet teknolojisi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    ODTÜ, gezegenler arası haberleşme altyapısı kurmak için çalışmalara başladı. Yürütülen proje, bilim dünyası tarafından “Nobel öncesi ödül” olarak görülen Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından Advanced Grant desteği kazandı. Bu çalışma ile uzayda Türkiye adresli haberleşme protokolleri kullanılacak.

    GO Space (Goal Oriented Networking for Space) isimli proje, uzaydaki iletişim ihtiyacını karşılayacak. Uzayda toplanan veriler Dünya’ya büyük çanak antenler ve uydularla iletiliyor. Uzaydaki çalışmaların artmasıyla birlikte unsurlar arasında doğrudan iletişim ihtiyacı doğdu. 

    Uzay ortamındaki yörüngesel hareket gerçekleştiği için bağlantılar zamana göre değişkenlik gösteriyor. Verilerin ara noktalarda depolanması ve sonra geri iletilmesi zorunluluğu doğuyor. Dilediğiniz zaman uçtan uca veri iletemiyorsunuz.

    GO SPACE ile uzaydaki koşullara uyum sağlayabilen semantik ve hedef odaklı haberleşme ağ geliştirilecek. Uzayda gerekli olan hem spektrum ve enerji yükünü en aza indireceğiz ve uzay araçlarının daha etkin haberleşmesi sağlanacak. Gerçek uydular üzerinde prototip uygulamalar ve gezegenler arasında uygulanacak yeni haberleşme protokolleri geliştirilecek.

    Almanya kullanacak

    ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Uysal, yeni protokollerin Dünya ile Ay arasında hızla artması beklenen veri trafiğini taşımaya yönelik olarak Alman Uzay ve Havacılık Merkezi ile iş birliği halinde uygulanacağını belirterek, "Dolayısıyla proje ile ülkemiz uzay teknolojilerine büyük bir katkı sunacak. Türkiye, 5 yıl içerisinde gezegenler arası internetin yapı taşlarının oluşturulmasında öncü ülkelerden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    6G standartlarına girecek

    Elif Uysal, proje çıktılarının derin uzay haberleşmesi standartlarının yanı sıra 6G standardına da girmesini hedeflediklerini bildirdi. Uydu haberleşmesi için araştırma grubuyla birlikte son bir yılda Türkiye adına pek çok patent başvurusuna katkı verdiklerini belirten Uysal, "Bu konuda patent portföyü oluşturarak Türkiye'nin standartlara katkı yapmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin 6G'de de söz sahibi olmasına yönelik çalışıyoruz." dedi.

    Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından fon alan araştırmacılardan 14’ü Nobel ödülü kazandı. Bu nedenle ERC’den destek alan projeler büyük ilgi görüyor. ODTÜ'de, toplam bütçeleri 10 milyon Euro’dan fazla, 1'i yakın zamanda tamamlanan 4'ü devam eden toplamda 5 ERC projesi bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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