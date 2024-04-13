YouTube'un yeni tasarımı test ediliyor: İşte görüntüleri

Tam Boyutta Gör YouTube web sitesinin tasarımı yıllar içinde güncellenmiş olsa da, uzun süredir köklü bir değişiklik yapılmadı. Ancak popüler video paylaşım platformu son günlerde, birçok öğeyi kenar çubuğuna taşıyan radikal bir değişikliği test etmeye başladı. Şimdilik sadece belirli kullanıcılar görebiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni tasarımda video oynatıcısının altında yer alan video başlığı, açıklaması, kanal ismi, beğeni sayısı, paylaşım ve yorumlar gibi öğeler ekranın sağ tarafına taşındı. Daha önce video açıklamasının olduğu yere ise eskisinden çok daha büyük ve belirgin şekilde önerilen videolar yerleştirildi.

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Kullanıcılardan ilginç benzetme

Daha önce önerilen videolar yan kısımda görüntülenirken başlık, açıklama ve yorumlar videonun altında yer alıyordu. Yeni tasarım kullanıcılar tarafından pek olumlu karşılanmadı. Hatta bazı kullanıcılar, yeni yerleşim düzenini uygunsuz içerik barındıran sitelere benzetti.

Tam Boyutta Gör Birçok kullanıcı, yeni arayüzün dağınık ve kullanışsız olduğunu, videonun kendisine odaklanmayı zorlaştırdığını ve platformun genel estetiğini bozduğunu savunuyor. YouTube bunun şimdilik yalnızca bir test olduğunu doğruladı. Kullanıcılar beğenmediği için genel kullanıma sunulmayabilir. Bekleyip göreceğiz.

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