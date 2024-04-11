Starlink rakibi Astranis, 5 kat daha fazla kapasiteye sahip uydusunu tanıttı

Starlink rakibinden önemli adım
Astranis kurucu ortağı ve CEO'su John Gedmark, halihazırda 400 kg ağırlığındaki bulaşık makinesi büyüklüğündeki MicroGEO uydularından biraz daha büyük ve ağır olan 600 kg'lık Astranis Omega uydularının veri hızlarını yaklaşık 10Gbps'den 50Gbps'ye çıkaracağını belirtti. Bağlam açısından, Starlink V2 uyduları kabaca 7 metre uzunluğa, 3,5 metre genişliğe ve yaklaşık 1200 kg kütleye sahip.
Astranis, MicroGEO uydularını kullanarak ABD, Meksika, Arjantin, Filipinler, Tayland ve diğer ülkelere uydu iletişim hizmetleri sağlıyor. Firma, Alaska'daki kullanıcılara 25Mbps civarında indirme hızları sunabiliyor, yeni uydunun ne kadar hız sunacağı ise açıklanmadı. Bununla birlikte Starlink ise konum ve yoğunluğa bağlı olarak 200Mbps veya daha yüksek indirme hızları sağlayabiliyor. Astranis Omega uyduları ise İSS'lerden işletmelere ve hükümetlere kadar uzanan geniş yelpazedeki müşterilere SpaceX'in uydu internet sistemine düşük maliyetli bir alternatif olacak.
Astranis, SpaceX’in Starlink uydularına uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor olsa da ölçek olarak daha fazla büyümesi gerekiyor. Firma, ilk Omega uydusunu önümüzdeki yıl tamamlamayı ve 2026 yılında altı adet uyduyu fırlatmayı hedefliyor. 2026 sonrasında ise Astranis, her yıl 24 Omega uydusu fırlatmayı planlıyor. SpaceX’in sadece tek bir fırlatmada 21 adet Starlink uydusunu yörüngeye çıkardığını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...