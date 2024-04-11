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    Starlink rakibi Astranis, 5 kat daha fazla kapasiteye sahip uydusunu tanıttı

    Starlink rakibi Astranis, 5 kat daha fazla kapasiteye sahip Astranis Omega uydusunu duyurdu. Yeni Omega uydusu, maliyetleri düşük tutarken daha fazla internet kapasitesi sunmayı vaat ediyor.
    Starlink, Astranis Omega Tam Boyutta Gör
    ABD'li uydu iletişim şirketi Astranis, 2026'da 50 Gbps'nin üzerinde ya da şirketin mevcut uydularından yaklaşık beş kat daha fazla internet kapasitesi sağlayacak uygun fiyatlı uydu tabanlı geniş bant internet sağlayacak yeni nesil Astranis Omega uydularını fırlatmayı planladığını duyurdu. Astranis, yaptığı açıklamada Omega uydularının tipik bir Starlink uydusundan 60 kat daha uzakta, gezegenin yaklaşık 35 bin kilometre yukarısında, daha yüksek yörüngelerde görev yapacağını ve kilosuna göre en güçlü iletişim uydusu olacaklarını söyledi.

    Astranis kurucu ortağı ve CEO'su John Gedmark, halihazırda 400 kg ağırlığındaki bulaşık makinesi büyüklüğündeki MicroGEO uydularından biraz daha büyük ve ağır olan 600 kg'lık Astranis Omega uydularının veri hızlarını yaklaşık 10Gbps'den 50Gbps'ye çıkaracağını belirtti. Bağlam açısından, Starlink V2 uyduları kabaca 7 metre uzunluğa, 3,5 metre genişliğe ve yaklaşık 1200 kg kütleye sahip.

    Astranis, MicroGEO uydularını kullanarak ABD, Meksika, Arjantin, Filipinler, Tayland ve diğer ülkelere uydu iletişim hizmetleri sağlıyor. Firma, Alaska'daki kullanıcılara 25Mbps civarında indirme hızları sunabiliyor, yeni uydunun ne kadar hız sunacağı ise açıklanmadı. Bununla birlikte Starlink ise konum ve yoğunluğa bağlı olarak 200Mbps veya daha yüksek indirme hızları sağlayabiliyor. Astranis Omega uyduları ise İSS'lerden işletmelere ve hükümetlere kadar uzanan geniş yelpazedeki müşterilere SpaceX'in uydu internet sistemine düşük maliyetli bir alternatif olacak.

    Starlink rakibi Astranis, yeni nesil uydusunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tek bir orta sınıf roketle 12 adede kadar Omega uydusunun fırlatılabileceğini söyleyen Astranis, tasarım ömrünü yaklaşık 10 yıla uzatacak ve yörüngedeki manevra kabiliyetini artıracak olan elektrikli itki gücünü kullanıyor. Astranis aynı zamanda müşteriye göre uydularını uyarlama yeteneğiyle de öne çıkıyor. Örneğin Astranis, bir uyduyu tamamen ya da kısmen tek bir müşteriye peşin ya da aylık bir ücret karşılığında tahsis edebiliyor. Bu esneklik, uyduların hem sivil hem de askeri kullanımda önemli bir avantaj sağlamasını sağlıyor.

    Astranis, SpaceX’in Starlink uydularına uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor olsa da ölçek olarak daha fazla büyümesi gerekiyor. Firma, ilk Omega uydusunu önümüzdeki yıl tamamlamayı ve 2026 yılında altı adet uyduyu fırlatmayı hedefliyor. 2026 sonrasında ise Astranis, her yıl 24 Omega uydusu fırlatmayı planlıyor. SpaceX’in sadece tek bir fırlatmada 21 adet Starlink uydusunu yörüngeye çıkardığını da belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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