Starlink rakibi Astranis, 5 kat daha fazla kapasiteye sahip uydusunu tanıttı

Tam Boyutta Gör ABD'li uydu iletişim şirketi Astranis, 2026'da 50 Gbps'nin üzerinde ya da şirketin mevcut uydularından yaklaşık beş kat daha fazla internet kapasitesi sağlayacak uygun fiyatlı uydu tabanlı geniş bant internet sağlayacak yeni nesil Astranis Omega uydularını fırlatmayı planladığını duyurdu. Astranis, yaptığı açıklamada Omega uydularının tipik bir Starlink uydusundan 60 kat daha uzakta, gezegenin yaklaşık 35 bin kilometre yukarısında, daha yüksek yörüngelerde görev yapacağını ve kilosuna göre en güçlü iletişim uydusu olacaklarını söyledi.

Starlink rakibinden önemli adım

Astranis kurucu ortağı ve CEO'su John Gedmark, halihazırda 400 kg ağırlığındaki bulaşık makinesi büyüklüğündeki MicroGEO uydularından biraz daha büyük ve ağır olan 600 kg'lık Astranis Omega uydularının veri hızlarını yaklaşık 10Gbps'den 50Gbps'ye çıkaracağını belirtti. Bağlam açısından, Starlink V2 uyduları kabaca 7 metre uzunluğa, 3,5 metre genişliğe ve yaklaşık 1200 kg kütleye sahip.

Astranis, MicroGEO uydularını kullanarak ABD, Meksika, Arjantin, Filipinler, Tayland ve diğer ülkelere uydu iletişim hizmetleri sağlıyor. Firma, Alaska'daki kullanıcılara 25Mbps civarında indirme hızları sunabiliyor, yeni uydunun ne kadar hız sunacağı ise açıklanmadı. Bununla birlikte Starlink ise konum ve yoğunluğa bağlı olarak 200Mbps veya daha yüksek indirme hızları sağlayabiliyor. Astranis Omega uyduları ise İSS'lerden işletmelere ve hükümetlere kadar uzanan geniş yelpazedeki müşterilere SpaceX'in uydu internet sistemine düşük maliyetli bir alternatif olacak.

Tam Boyutta Gör Tek bir orta sınıf roketle 12 adede kadar Omega uydusunun fırlatılabileceğini söyleyen Astranis, tasarım ömrünü yaklaşık 10 yıla uzatacak ve yörüngedeki manevra kabiliyetini artıracak olan elektrikli itki gücünü kullanıyor. Astranis aynı zamanda müşteriye göre uydularını uyarlama yeteneğiyle de öne çıkıyor. Örneğin Astranis, bir uyduyu tamamen ya da kısmen tek bir müşteriye peşin ya da aylık bir ücret karşılığında tahsis edebiliyor. Bu esneklik, uyduların hem sivil hem de askeri kullanımda önemli bir avantaj sağlamasını sağlıyor.

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Astranis, SpaceX’in Starlink uydularına uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor olsa da ölçek olarak daha fazla büyümesi gerekiyor. Firma, ilk Omega uydusunu önümüzdeki yıl tamamlamayı ve 2026 yılında altı adet uyduyu fırlatmayı hedefliyor. 2026 sonrasında ise Astranis, her yıl 24 Omega uydusu fırlatmayı planlıyor. SpaceX’in sadece tek bir fırlatmada 21 adet Starlink uydusunu yörüngeye çıkardığını da belirtelim.

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