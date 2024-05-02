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    Google'dan Türkiye’deki tüm reklamlara zam!

    Google'ın Türkiye'de yayınlanan reklamlar için uyguladığı Yasal İşlem Maliyeti oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseldi. Artık reklamverenlerden daha fazla ek ücret alınacak.
    Google'dan Türkiye’deki tüm reklamlara zam! Tam Boyutta Gör
    Google’ın dijital reklam platformu Google Ads, Türkiye’de yayınlanan reklamlar için yapılan ödemelerden otomatik olarak ek kesinti yapıyor. Yapılan ek kesinti miktarına zam geldi. 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’de yayınlanan reklamlardan yüzde 5 yerine yüzde 7 oranında Yasal İşlem Maliyeti (ROC) ücreti alınacak.

    Google’dan müşterilere iletilen e-postaya göre Türkiye’deki ek ücretlerde güncellemeye gidildi. Google Ads’in 1 Kasım 2020’den günümüze kadar yüzde 5 oranında uyguladığı Yasal İşlem Maliyeti, 1 Temmuz 2024’ten itibaren yüzde 7 oranında uygulanacak. Örneğin kullanıcıların 100 TL'lik bir reklam harcaması için kartından 107 TL çekilecek.

    Google'dan Türkiye’deki tüm reklamlara zam!

    Türkiye’de 2020 yılında yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi ile Google, Apple, Facebook gibi küresel teknoloji şirketlerinin ücretli dijital hizmetlerinden yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi alıyor. Google, müşterilerine yansıttığı Yasal İşlem Maliyeti ile Dijital Hizmet Vergisi gibi yükümlü olduğu vergileri ödüyor.

    Google konuyla ilgili olarak “Yasal İşletim Maliyetleri, Türkiye'deki düzenlemelere uyumla ilgili karmaşıklığın ve maliyetin önemli ölçüde artması nedeniyle eklenmektedir.” diyor. Türkiye’de dijital reklamcılık veya dijital hizmetler hakkında yeni bir yasal değişiklik yapılmadı. Bu nedenle Yasal İşlem Maliyeti’ndeki artışın, Google’ın açıklamasının ikinci kısmında belirtildiği gibi “Maliyetin önemli ölüde artması nedeniyle” yapıldığını söyleyebiliriz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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