Google'dan Türkiye’deki tüm reklamlara zam!

Google’dan müşterilere iletilen e-postaya göre Türkiye’deki ek ücretlerde güncellemeye gidildi. Google Ads’in 1 Kasım 2020’den günümüze kadar yüzde 5 oranında uyguladığı Yasal İşlem Maliyeti, 1 Temmuz 2024’ten itibaren yüzde 7 oranında uygulanacak. Örneğin kullanıcıların 100 TL'lik bir reklam harcaması için kartından 107 TL çekilecek.
Google Ads’in ek kesinti miktarı neden arttı?
Türkiye’de 2020 yılında yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi ile Google, Apple, Facebook gibi küresel teknoloji şirketlerinin ücretli dijital hizmetlerinden yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi alıyor. Google, müşterilerine yansıttığı Yasal İşlem Maliyeti ile Dijital Hizmet Vergisi gibi yükümlü olduğu vergileri ödüyor.
Google konuyla ilgili olarak “Yasal İşletim Maliyetleri, Türkiye'deki düzenlemelere uyumla ilgili karmaşıklığın ve maliyetin önemli ölçüde artması nedeniyle eklenmektedir.” diyor. Türkiye’de dijital reklamcılık veya dijital hizmetler hakkında yeni bir yasal değişiklik yapılmadı. Bu nedenle Yasal İşlem Maliyeti’ndeki artışın, Google’ın açıklamasının ikinci kısmında belirtildiği gibi “Maliyetin önemli ölüde artması nedeniyle” yapıldığını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.