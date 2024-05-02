Google'dan Türkiye’deki tüm reklamlara zam!

Tam Boyutta Gör Google’ın dijital reklam platformu Google Ads, Türkiye’de yayınlanan reklamlar için yapılan ödemelerden otomatik olarak ek kesinti yapıyor. Yapılan ek kesinti miktarına zam geldi. 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’de yayınlanan reklamlardan yüzde 5 yerine yüzde 7 oranında Yasal İşlem Maliyeti (ROC) ücreti alınacak.

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Google’dan müşterilere iletilen e-postaya göre Türkiye’deki ek ücretlerde güncellemeye gidildi. Google Ads’in 1 Kasım 2020’den günümüze kadar yüzde 5 oranında uyguladığı Yasal İşlem Maliyeti, 1 Temmuz 2024’ten itibaren yüzde 7 oranında uygulanacak. Örneğin kullanıcıların 100 TL'lik bir reklam harcaması için kartından 107 TL çekilecek.

Google Ads’in ek kesinti miktarı neden arttı?

Türkiye’de 2020 yılında yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi ile Google, Apple, Facebook gibi küresel teknoloji şirketlerinin ücretli dijital hizmetlerinden yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi alıyor. Google, müşterilerine yansıttığı Yasal İşlem Maliyeti ile Dijital Hizmet Vergisi gibi yükümlü olduğu vergileri ödüyor.

Google konuyla ilgili olarak “Yasal İşletim Maliyetleri, Türkiye'deki düzenlemelere uyumla ilgili karmaşıklığın ve maliyetin önemli ölçüde artması nedeniyle eklenmektedir.” diyor. Türkiye’de dijital reklamcılık veya dijital hizmetler hakkında yeni bir yasal değişiklik yapılmadı. Bu nedenle Yasal İşlem Maliyeti’ndeki artışın, Google’ın açıklamasının ikinci kısmında belirtildiği gibi “Maliyetin önemli ölüde artması nedeniyle” yapıldığını söyleyebiliriz.

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