Starlink, dünyanın ilk ticari uzay istasyonuna yüksek hızlı internet verecek

Tam Boyutta Gör SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, sadece yeryüzüne internet sağlamıyor, aynı zamanda yörüngede bulunan uydu ve istasyonlara da internet hizmeti veriyor. Bu bağlamda SpaceX ile güçlü bir ilişkisi olan uzay şirketi Vast, geliştirdiği dünyanın ilk ticari uzay istasyonu olan Haven-1 özelinde Elon Musk’ın şirketinden yüksek hızlı internet temin edecek.

Starlink, ticari uzay istasyonuna internet verecek

Vast, Haven-1'in ilk operasyonel özel uzay istasyonu olacağını iddia ediyor. Yapılan anlaşma kapsamında istasyonun SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle 2025 yılında fırlatılması hedefleniyor. Bununla birlikte Haven-1'in aynı zamanda Starlink lazer terminaliyle donatılmış ilk ticari uzay istasyonu olacağı duyuruldu. Anlaşma sayesinde istasyonda yer alacak mürettebat, düşük gecikmeli ve Gigabit seviyesinde yüksek hızlı internete erişim sağlayabilecek. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) şu anda yaklaşık 600 Mbps hızında geniş bant internete sahip, bu da Haven-1'in bağlantı konusunda dünyanın en büyük uzay istasyonunu geride bırakacağı anlamına geliyor.

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Öte yandan Vast ile SpaceX halihazırda oldukça yakın bir ilişkiye sahip. Şirketin çalışanları arasında, kısa bir süre önce SpaceX'te aviyoniklerden sorumlu başkan yardımcısı olan CTO Alex Hudson da dâhil olmak üzere çok sayıda eski SpaceX çalışanı bulunuyor. SpaceX’in Starlink özelinde elde ettiği başarılar ve yeteneklere de ayrıca değinmek gerekiyor. Firma, bir süre önce gerçekleştirdiği Starship test (IFT-3) uçuşunda yörünge ve atmosfere giriş aşamalarındaki tüm görüntüleri Starlink’in lazer terminalleri sayesinde yayınladı. Yörünge ve atmosfere giriş daha önce hiç bu netlikte ve stabilitede aktarılamamıştı.

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Starlink, dünyanın ilk ticari uzay istasyonuna internet verecek