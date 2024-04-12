Starlink, dünyanın ilk ticari uzay istasyonuna yüksek hızlı internet verecek

Starlink, ticari uzay istasyonuna internet verecek
Vast, Haven-1'in ilk operasyonel özel uzay istasyonu olacağını iddia ediyor. Yapılan anlaşma kapsamında istasyonun SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle 2025 yılında fırlatılması hedefleniyor. Bununla birlikte Haven-1'in aynı zamanda Starlink lazer terminaliyle donatılmış ilk ticari uzay istasyonu olacağı duyuruldu. Anlaşma sayesinde istasyonda yer alacak mürettebat, düşük gecikmeli ve Gigabit seviyesinde yüksek hızlı internete erişim sağlayabilecek. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) şu anda yaklaşık 600 Mbps hızında geniş bant internete sahip, bu da Haven-1'in bağlantı konusunda dünyanın en büyük uzay istasyonunu geride bırakacağı anlamına geliyor.
Öte yandan Vast ile SpaceX halihazırda oldukça yakın bir ilişkiye sahip. Şirketin çalışanları arasında, kısa bir süre önce SpaceX'te aviyoniklerden sorumlu başkan yardımcısı olan CTO Alex Hudson da dâhil olmak üzere çok sayıda eski SpaceX çalışanı bulunuyor. SpaceX’in Starlink özelinde elde ettiği başarılar ve yeteneklere de ayrıca değinmek gerekiyor. Firma, bir süre önce gerçekleştirdiği Starship test (IFT-3) uçuşunda yörünge ve atmosfere giriş aşamalarındaki tüm görüntüleri Starlink’in lazer terminalleri sayesinde yayınladı. Yörünge ve atmosfere giriş daha önce hiç bu netlikte ve stabilitede aktarılamamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...