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    Anlık Bildirim

    Starlink, dünyanın ilk ticari uzay istasyonuna yüksek hızlı internet verecek

    SpaceX'in yörüngedeki ilk Starlink lazer terminali, uzay şirketi Vast tarafından geliştirilen dünyanın ilk ticari uzay istasyonu olan Haven-1 için yüksek hızlı internet sağlayacak.
    Starlink, dünyanın ilk ticari uzay istasyonuna internet verecek Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, sadece yeryüzüne internet sağlamıyor, aynı zamanda yörüngede bulunan uydu ve istasyonlara da internet hizmeti veriyor. Bu bağlamda SpaceX ile güçlü bir ilişkisi olan uzay şirketi Vast, geliştirdiği dünyanın ilk ticari uzay istasyonu olan Haven-1 özelinde Elon Musk’ın şirketinden yüksek hızlı internet temin edecek.

    Vast, Haven-1'in ilk operasyonel özel uzay istasyonu olacağını iddia ediyor. Yapılan anlaşma kapsamında istasyonun SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle 2025 yılında fırlatılması hedefleniyor. Bununla birlikte Haven-1'in aynı zamanda Starlink lazer terminaliyle donatılmış ilk ticari uzay istasyonu olacağı duyuruldu. Anlaşma sayesinde istasyonda yer alacak mürettebat, düşük gecikmeli ve Gigabit seviyesinde yüksek hızlı internete erişim sağlayabilecek. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) şu anda yaklaşık 600 Mbps hızında geniş bant internete sahip, bu da Haven-1'in bağlantı konusunda dünyanın en büyük uzay istasyonunu geride bırakacağı anlamına geliyor.

    Öte yandan Vast ile SpaceX halihazırda oldukça yakın bir ilişkiye sahip. Şirketin çalışanları arasında, kısa bir süre önce SpaceX'te aviyoniklerden sorumlu başkan yardımcısı olan CTO Alex Hudson da dâhil olmak üzere çok sayıda eski SpaceX çalışanı bulunuyor. SpaceX’in Starlink özelinde elde ettiği başarılar ve yeteneklere de ayrıca değinmek gerekiyor. Firma, bir süre önce gerçekleştirdiği Starship test (IFT-3) uçuşunda yörünge ve atmosfere giriş aşamalarındaki tüm görüntüleri Starlink’in lazer terminalleri sayesinde yayınladı. Yörünge ve atmosfere giriş daha önce hiç bu netlikte ve stabilitede aktarılamamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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