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    Anlık Bildirim

    Alphabet'in piyasa değeri bir kez daha 2 trilyon doları aştı

    Google'ın ana şirketi Alphabet, 27 Nisan 2024 tarihinde 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak dünyanın en değerli dördüncü şirketi unvanını geri aldı.       
    Alphabet'in piyasa değeri bir kez daha 2 trilyon doları aştı Tam Boyutta Gör
    Alphabet'in piyasa değeri Kasım 2021'den bu yana ilk kez 2 trilyon dolar sınırını aşarken, Google'ın ana şirketi Microsoft, Apple ve Nvidia'nın ardından dünyanın en büyük dördüncü şirketi olma konumunu pekiştirdi.

    Google, Nvidia (2,2 trilyon dolar), Apple (2,6 trilyon dolar) ve Microsoft'un (3,0 trilyon dolar) ardından dünyanın en değerli dördüncü halka açık şirketi konumunda. Amazon şu anda 1,8 trilyon dolar, Meta ise 1,1 trilyon dolar seviyesinde.

    Geçtiğimiz yıl Google için zordu

    Google geçtiğimiz yılı 25 yıllık tarihinin en büyük iki tehdidiyle uğraşarak geçirdi: Üretken yapay zekanın yükselişi ve giderek artan yasal düzenlemeler. Özellikle yapay zeka, şirketi temelinden sarstı ve Google arama motorunda büyük değişiklikler yaptı. Android işletim sistemi ve diğer hizmetlerini yapay zeka etrafında yeniden düzenledi ve fırsattan yararlanmak için kendi yapay zeka modeli Gemini AI projesini başlattı.

    Alphabet'in piyasa değeri bir kez daha 2 trilyon doları aştı Tam Boyutta Gör
    Google'ın mevcut işleri de gayet iyi gidiyor gibi görünüyor: Şirket geçtiğimiz gün yayınladığı 2024 birinci çeyrek kazanç raporuna göre 80,5 milyar dolar gelirden 23,7 milyar dolar kâr elde etti.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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