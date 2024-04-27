Alphabet'in piyasa değeri bir kez daha 2 trilyon doları aştı

Tam Boyutta Gör Alphabet'in piyasa değeri Kasım 2021'den bu yana ilk kez 2 trilyon dolar sınırını aşarken, Google'ın ana şirketi Microsoft, Apple ve Nvidia'nın ardından dünyanın en büyük dördüncü şirketi olma konumunu pekiştirdi.

Eski Volkswagen ve BMW tasarımcısı SAIC'e geçti 23 sa. önce eklendi

Google, Nvidia (2,2 trilyon dolar), Apple (2,6 trilyon dolar) ve Microsoft'un (3,0 trilyon dolar) ardından dünyanın en değerli dördüncü halka açık şirketi konumunda. Amazon şu anda 1,8 trilyon dolar, Meta ise 1,1 trilyon dolar seviyesinde.

Geçtiğimiz yıl Google için zordu

Google geçtiğimiz yılı 25 yıllık tarihinin en büyük iki tehdidiyle uğraşarak geçirdi: Üretken yapay zekanın yükselişi ve giderek artan yasal düzenlemeler. Özellikle yapay zeka, şirketi temelinden sarstı ve Google arama motorunda büyük değişiklikler yaptı. Android işletim sistemi ve diğer hizmetlerini yapay zeka etrafında yeniden düzenledi ve fırsattan yararlanmak için kendi yapay zeka modeli Gemini AI projesini başlattı.

Tam Boyutta Gör Google'ın mevcut işleri de gayet iyi gidiyor gibi görünüyor: Şirket geçtiğimiz gün yayınladığı 2024 birinci çeyrek kazanç raporuna göre 80,5 milyar dolar gelirden 23,7 milyar dolar kâr elde etti.

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