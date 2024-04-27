Alphabet'in piyasa değeri bir kez daha 2 trilyon doları aştı

Google, Nvidia (2,2 trilyon dolar), Apple (2,6 trilyon dolar) ve Microsoft'un (3,0 trilyon dolar) ardından dünyanın en değerli dördüncü halka açık şirketi konumunda. Amazon şu anda 1,8 trilyon dolar, Meta ise 1,1 trilyon dolar seviyesinde.
Geçtiğimiz yıl Google için zordu
Google geçtiğimiz yılı 25 yıllık tarihinin en büyük iki tehdidiyle uğraşarak geçirdi: Üretken yapay zekanın yükselişi ve giderek artan yasal düzenlemeler. Özellikle yapay zeka, şirketi temelinden sarstı ve Google arama motorunda büyük değişiklikler yaptı. Android işletim sistemi ve diğer hizmetlerini yapay zeka etrafında yeniden düzenledi ve fırsattan yararlanmak için kendi yapay zeka modeli Gemini AI projesini başlattı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.