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Apple, iPad için dokunmatik destekli iWork hazırladı

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Apple, iPad için dokunmatik destekli iWork hazırladı
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Sizlere Apple'ın tam dokunmatik destekli iWork üzerinde çalıştığı haberini yaklaşık 3 hafta önce vermiştik. Apple, bugün düzenlenen etkinlikte kendi işlemcisinden gücünü alan iPad için özel olarak hazırlanan yazılımlardan birinin firmanın yazılım alanındaki ofis çözümlerinden olan iWork olduğunu duyurdu.

Steve Jobs'un iPhone ve Mac'ler arasındaki boşluğu dolduracağını söylediği iPad, eğlence ve iletişim alanlarının yanı sıra ofis yazılımlarıyla da kullanıcılarına metinlerini düzenlemelerini, sunumlar yapmalarına imkan verecek.

iPad için hazırlanan iWork'ün her bir yazılımı (Keynotes, Pages, Numbers) 9.99 dolardan AppStore aracılığıyla satılacak.


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talh4wk 9 yıl
iPad için hazırlanan iWork'ün her bir yazılımı (Keynotes, Pages, Numbers) 9.99 dolardan AppStore aracılığıyla satılacak.
yazılımlar içine koyup cihazla birlikte satsalardı yada chizı alanlara bedava indirme şansı olsaydı daha güzel olurdu bence.Haber İçin Teşekkürler
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