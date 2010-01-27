Apple, iPad için dokunmatik destekli iWork hazırladı

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Sizlere Apple'ın tam dokunmatik destekli iWork üzerinde çalıştığı haberini yaklaşık 3 hafta önce vermiştik. Apple, bugün düzenlenen etkinlikte kendi işlemcisinden gücünü alan iPad için özel olarak hazırlanan yazılımlardan birinin firmanın yazılım alanındaki ofis çözümlerinden olan iWork olduğunu duyurdu.

Steve Jobs'un iPhone ve Mac'ler arasındaki boşluğu dolduracağını söylediği iPad, eğlence ve iletişim alanlarının yanı sıra ofis yazılımlarıyla da kullanıcılarına metinlerini düzenlemelerini, sunumlar yapmalarına imkan verecek.

iPad için hazırlanan iWork'ün her bir yazılımı (Keynotes, Pages, Numbers) 9.99 dolardan AppStore aracılığıyla satılacak.