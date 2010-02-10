Apple, iPad için hazırlanan iPhone SDK 3.2'nin yeni sürümünü yayınladı

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Ocak sonunda iPad'i gün yüzüne çıkartarak geliştiriciler için iPhone SDK 3.2'nin ilk betasını yayınlayan Apple, SDK 3.2'nin 2.beta sürümünü iPhone Dev Center sayfasından yayınladı.

Mevcut geliştiricilerin iPhone için yaptıkları uygulamaları iPad'in 1024x768 piksel çözünürlüğüne uygun hale getirmeye yardımcı olan SDK 3.2'nin bu iki sürümü arasındaki fark önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. iPad için yayınlanan SDK 3.2'i herkesten önce kısa süre kullanma fırsatı yakalayan Gameloft iPad'e özel hazırladıkları oyunları 27 Ocak'taki etkinlikte sergilemişti.