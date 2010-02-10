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Apple, iPad için hazırlanan iPhone SDK 3.2'nin yeni sürümünü yayınladı

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Apple, iPad için hazırlanan iPhone SDK 3.2'nin yeni sürümünü yayınladı
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Ocak sonunda iPad'i gün yüzüne çıkartarak geliştiriciler için iPhone SDK 3.2'nin ilk betasını yayınlayan Apple, SDK 3.2'nin 2.beta sürümünü iPhone Dev Center sayfasından yayınladı.

Mevcut geliştiricilerin iPhone için yaptıkları uygulamaları iPad'in 1024x768 piksel çözünürlüğüne uygun hale getirmeye yardımcı olan SDK 3.2'nin bu iki sürümü arasındaki fark önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. iPad için yayınlanan SDK 3.2'i herkesten önce kısa süre kullanma fırsatı yakalayan Gameloft iPad'e özel hazırladıkları oyunları 27 Ocak'taki etkinlikte sergilemişti.


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DH Misafiri 9 yıl
Spotlight tan safari veya mail yazın. Simulator üzerinden aleti kullanın :)
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deniz_sea 9 yıl
iphone daki oyunların ipad ekran çözünnürlüğüne uygun olsun diye yapılan bir tür emülatör
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(dark) 9 yıl
bilmeyenler için ne için kullanıldıgı hakkında bilgi verseydiniz iyi olur. ne işe yarar yani?
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Shady 9 yıl

darklike

bilmeyenler için ne için kullanıldıgı hakkında bilgi verseydiniz iyi olur. ne işe yarar yani?


Software Development Kit, yani Yazılım geliştirme kiti. Adından da anlaşılacağı gibi ilgili işletim sistemine 3.parti yazılımlar yazılmasını sağlayan bir paket.
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drony 9 yıl
Süper Haber. Hemen indiriyorum.



Güncelleme:
Beklediğim şeyler çıkmadı. İşte Release Notları



Introduction

iPhone SDK 3.2 provides support for developing iPad applications. This beta of iPhone SDK 3.2 includes the complete set of Xcode 3.2.2 tools, compilers, and frameworks for creating applications for iPhone OS and Mac OS X. These tools include the Xcode IDE and the Instruments analysis tool among many others.

With this software you can develop applications that run on iPad using the included iPhone Simulator, which runs iPhone OS 3.2. Additionally, you can develop applications for iPhone and iPod touch, which run on iPhone OS 3.1.3. (This software does not include all of the iPhone OS 2.x SDKs.) Installing the iPhone SDK 3.2 beta requires a Macintosh computer running Mac OS X 10.6.2 (Snow Leopard) or later.

We encourage developers to apply to the iPhone Developer Program for access to additional support resources, including provisioning resources to enable development directly on an iPhone or iPod touch. For more information visit:

developer.apple.com/...
New in iPhone SDK 3.2

*

Xcode simplifies the process of sharing code between your iPhone and iPad applications by helping you update your existing iPhone projects to include the necessary files to support the new device. The Transition command (in the Project menu) in beta 2 now allows you to choose one of the following options:
o

Upgrade your existing iPhone target to a Universal application that supports both iPhone and iPad
o

Create a separate iPad application target based on your existing iPhone target (same as in beta 1)

It also creates copies of your projectʼs nib files and updates them to support iPad's larger screen size.
*

Xcode simplifies the validation and submission process of your applications by allowing you to debug signed applications.
*

You can now easily transfer your iPhone developer identity to a new computer. The new Developer Profile source in the Organizer allows you to export your provisioning profiles and identities (code signing certificates) as a secure single file. To begin developing on a new computer, import that file into Xcode using the Organizer or by double-clicking it in Finder.
*

Interface Builder supports the new view controllers and window sizes available for the iPad platform.

For the latest security information visit: support.apple.com/... For more detailed information about new tools features, see the complete Xcode 3.2.2 release notes.
Bug Reporting

Please report any bugs not mentioned in the "Known Issues" section using the Apple Bug Reporter on the Developer Connection website at: developer.apple.com/...

Known Issues and Fixes
Xcode/Developer Tools

*

FIXED: Changing an iPhone Executable's working directory from “Build Products directory” may cause the application not to install properly with the error message “The Info.plist for application at (null) specifies a CFBundleExecutable of (null), which does not exist.”
*

FIXED: In iPhone SDK 3.2 beta 1, Xcode's Transition feature did not work correctly if the SDK was installed in a location other than /Developer. In beta 2, the feature will work properly with the SDK installed in any location on your system.
*

FIXED: In iPhone SDK 3.2 beta 1, some users saw the message "A signed resource has been added, modified or deleted…" when rebuilding their projects. This has been fixed for beta 2.
*

You may only use .png files for application icons for the device.
*

When running and debugging on a device, be sure to turn off Passcode lock.
*

Trying to debug two applications at the same time on the same device fails with a broken pipe error in the debugger console.

Core Graphics

*

CGFontCreateWithFontName can hang in some circumstances when using the UIAppFonts key in the Info.plist.

Interface Builder

*

To support external localization tools and workflows, Interface Builder 3.2.2 supports an option to save iPhone documents in an editable NIB format. Additionally, the Xcode build settings "Flatten Compiled XIB Files" and "Strip NIB Files" now apply to iPhone Interface Builder documents in the same way they apply to Mac OS X documents. By default, NIB files will be stripped when built.
*

iPhone OS 3.2 supports loading unstripped NIB files, but iPhone OS releases prior to 3.2 do not. If you choose to build unstripped NIB files to support a localization workflow, you should either use ibtool's --strip command to strip NIB files after localizing, or temporarily revert the "Flatten Compiled XIB Files" and "Strip NIB Files" build settings to build NIBs compatible with previous iPhoneOS releases.
*

FIXED: Building an iPhone application that uses UITableViewCell objects encoded in XIB files and then running that application in the simulator or on a device with a version less than 3.2 will result in a runtime exception. To workaround this, use the simulator with the 3.2 SDK.

Launch Services

*

The Info.plist key CFBundleIconFiles is not working properly.
*

UIDocumentInteractionController is not yet fully functional.

MapKit

*

Previously, directions URLs were handed as a single point-to-point request. In iPhone OS 3.2, it is handled as 2 sets of search queries and results, which can be run concurrently. The Maps UI for spellchecking, refinements and map pan/zoom now support concurrent searches.

MediaPlayer

*

FIXED: If an MPMoviePlayerController object is set to full screen before calling presentMoviePlayerViewControllerAnimated:, the movie will not properly play fullscreen.
*

FIXED: The simulator window incorrectly rotates to portrait when an MPMoviePlayerController object enters fullscreen from landscape.
*

The MPMoviePlayerPlaybackDidFinishNotification notification is not sent from the Done button when a movie is launched non-fullscreen and switched to fullscreen. Playback is not ended when you tap the Done button -- the video is still ready to play, just paused. Refer to MPMoviePlayerWillExitFullscreenNotification/MPMoviePlayerDidExitFullscreenNotification instead.
*

FIXED: An MPMoviePlayerController object does not behave properly when content is programmatically changed.
*

FIXED: Exiting fullscreen mode of an MPMoviePlayerController object’s movie does not return the movie to its view frame.

MessageUI

*

The Message UI framework exports class names without prefixes, which can cause namespace confusion. If you are using the Message UI framework, watch for compiler warnings about duplicate symbols. To avoid namespace issues, you can add prefixes to your own class names.

Simulator

*

Running an Interface Builder-rotated window in the Simulator may result in an incorrectly simulated window orientation. Using Build & Run in Xcode works around this issue.
*

Some icons may appear squared off in the Simulator because their mask isn't being used properly.
*

FIXED: The split view template app doesn't show the 'Master List' button upon initial launch in portrait orientation. Rotating the simulator to landscape, then back to portrait, shows the button.

Status Bar

*

Making the status bar transparent is not supported on the iPad.

UIImage

*

FIXED: The drawAsPatternInRect: method of UIImage draws the image upside down.

UIPopoverController

*

A UIPopoverController object’s content size should not be smaller than 320pt or wider than 600pt.
*

The MPMediaPickerController and UIImagePickerController classes are not supported from the presentModalViewController:animated: method of UIViewController. These pickers should instead be displayed using a UIPopoverController object.

UITableView

*

The UITableViewCellStyleValue1 style now also supports images.
*

The UITableViewRowAnimationMiddle style now provides animation for row deletion.

UIWebView

*

NEW: The user agent string has been updated for the iPad.
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