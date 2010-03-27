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Apple, iPad stoklarında sıkıntı mı yaşıyor ?

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Apple, iPad stoklarında sıkıntı mı yaşıyor ?
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12 Mart'ta iPad'in ön satışına başlayan ve resmi satış tarihi olarak 3 Nisan'ı açıklayan Apple, iPad'in stoklarında sıkıntı yaşamaya başlamış olabilir. 12 Mart'ta ön satışına başlanılan iPad'lerin dağıtım tarihi olarak 3 Nisan'ı duyuran firma, bugünden itibaren satın alınacak olan iPad'lerin dağıtım tarihini 12 Nisan olarak değiştirdi. Wi-Fi+3G'li modellerin dağıtım tarihiyse hala Nisan sonu olarak gözüküyor.

İki hafta boyunca 240,000 iPad sattığı ön görülen Apple'ın tarih değişikliği yapmasının nedeni olarak stoklar gösteriliyor. Birçok analist iPad'in üretiminde sorunlarla karşılaşıldığını ve üretim bantından ilk ay için yeterli sayıda iPad çıkışı yapılamayacağından Apple'ın stoklarda sıkıntı yaşamasının muhtemel olacağını belirtmişti.


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deepestlove 9 yıl
UXKN
28.03.2010 Saat: 00:53
neyi varda alıyolar anlamıyorum, flash yok, usb yok, gps yok, hiçbirşey yok ama satıyor işte. hitlerin ipad a cevabı diye bir video var, gerçekten iyi altyazı uydurmuş yapan kişi.
usb gps vesair güzelliği neden ilk üründe versin ki. ipad 3g de verir usb özelliğini sonra ipda 3glx gps olur. flash özelliğini belki aylık abonelikle verebilir
kapitalizm böyle bir şey işte.
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UXKN 9 yıl
neyi varda alıyolar anlamıyorum, flash yok, usb yok, gps yok, hiçbirşey yok ama satıyor işte. hitlerin ipad a cevabı diye bir video var, gerçekten iyi altyazı uydurmuş yapan kişi.
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BurakAykac 9 yıl
Bende acikcasi cok kullanisli oldugunu dusunmuyorum.
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sertacaygun 9 yıl
Adamlar büyü mü yaptı da bu kadar satıyor arkadaş her yaptıklarını ?
Anlamış değilim. Büyü haramdır Apple, dikkat et kendine :D...
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buckethead® 9 yıl
Cidden onlar da beklemiyordu herhalde
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..Knight.. 9 yıl
2 haftada 240.000... Hiç de azımsanacak bir miktar değil.
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Kuray 9 yıl
Bu kadar beklemiyolardu cunku:D

Ayrica ekranda mi ne biyerde sikinti olmustu o yuzden baya bi teslim sikintisi olmustu konusu var burda.
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TELESCOPE 9 yıl
piyasa işte, tutturdunmu sonuç böğle gelişiyor
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