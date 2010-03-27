Apple, iPad stoklarında sıkıntı mı yaşıyor ?

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12 Mart'ta iPad'in ön satışına başlayan ve resmi satış tarihi olarak 3 Nisan'ı açıklayan Apple, iPad'in stoklarında sıkıntı yaşamaya başlamış olabilir. 12 Mart'ta ön satışına başlanılan iPad'lerin dağıtım tarihi olarak 3 Nisan'ı duyuran firma, bugünden itibaren satın alınacak olan iPad'lerin dağıtım tarihini 12 Nisan olarak değiştirdi. Wi-Fi+3G'li modellerin dağıtım tarihiyse hala Nisan sonu olarak gözüküyor.

İki hafta boyunca 240,000 iPad sattığı ön görülen Apple'ın tarih değişikliği yapmasının nedeni olarak stoklar gösteriliyor. Birçok analist iPad'in üretiminde sorunlarla karşılaşıldığını ve üretim bantından ilk ay için yeterli sayıda iPad çıkışı yapılamayacağından Apple'ın stoklarda sıkıntı yaşamasının muhtemel olacağını belirtmişti.