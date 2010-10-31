Apple iPad ve Samsung Galaxy Tab'e güçlü bir rakip geliyor: RAmos W10

Çin merkezli elektronik üreticisi RAmos, iPad'e rakip olmaya hazırlanıyor. W10 adını verdiği yeni modelini pazara sunmaya hazırlanan firma, hem donanım hem de yazılım özellikleriyle iPad ile birlikte aynı segmentte yer alan Samsung Galaxy Tab'e de rakip olacak gibi görünüyor. ARM Cortex A9 mimarisini (iPad ve Galaxy Tab'de Cortex A8 mimarisi kullanılıyor!) kullanan işlemcisi Fujitsu tarafından ürtilen Neon SMID sinyal işlemcisiyle desteklenen W10, grafik işlemci olaraksa yine bir ARM çözümü olan Mali 400 GPU'sunu kullanıyor ve bu sayede OpenGL 3S 2.0 desteği ile 3D yetenekleri sunmasının yanında 1080p videoları (geniş kodek desteği) akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve Flash 10.1 desteği de sunan RAmos W10, kablosuz iletişim için 802.11g ve WiFi teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Diğer özellikleri arasında GPS, FM Radyo alıcısı,G-Sensörü,akselometre, harici donanımlar için USB 2.0 portu ve HDTV'lere görüntü aktarımı için HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen RAmos W10, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç boyutunda resesif dokunmatik ekranla geliyor. Sahip olduğu donanım özellikleri dikkate alındığında anlam veremediğimiz resesif ekran tercihini bir kenara bırakırsak, Android tabanlı tablet bilgisayar dünyasının en güçlü tesmcilerinden biri olacak RAmos W10, yakın gelecekte satışa sunulacak.