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Apple iPad ve Samsung Galaxy Tab'e güçlü bir rakip geliyor: RAmos W10

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple iPad ve Samsung Galaxy Tab'e güçlü bir rakip geliyor: RAmos W10
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Çin merkezli elektronik üreticisi RAmos, iPad'e rakip olmaya hazırlanıyor. W10 adını verdiği yeni modelini pazara sunmaya hazırlanan firma, hem donanım hem de yazılım özellikleriyle iPad ile birlikte aynı segmentte yer alan Samsung Galaxy Tab'e de rakip olacak gibi görünüyor. ARM Cortex A9 mimarisini (iPad ve Galaxy Tab'de Cortex A8 mimarisi kullanılıyor!) kullanan işlemcisi Fujitsu tarafından ürtilen Neon SMID sinyal işlemcisiyle desteklenen W10, grafik işlemci olaraksa yine bir ARM çözümü olan Mali 400 GPU'sunu kullanıyor ve bu sayede OpenGL 3S 2.0 desteği ile 3D yetenekleri sunmasının yanında 1080p videoları (geniş kodek desteği) akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve Flash 10.1 desteği de sunan RAmos W10, kablosuz iletişim için 802.11g ve WiFi teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Diğer özellikleri arasında GPS, FM Radyo alıcısı,G-Sensörü,akselometre, harici donanımlar için USB 2.0 portu ve HDTV'lere görüntü aktarımı için HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen RAmos W10, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç boyutunda resesif dokunmatik ekranla geliyor. Sahip olduğu donanım özellikleri dikkate alındığında anlam veremediğimiz resesif ekran tercihini bir kenara bırakırsak, Android tabanlı tablet bilgisayar dünyasının en güçlü tesmcilerinden biri olacak RAmos W10, yakın gelecekte satışa sunulacak.

Apple iPad ve Samsung Galaxy Tab'e güçlü bir rakip geliyor: RAmos W10
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Apple iPad ve Samsung Galaxy Tab'e güçlü bir rakip geliyor: RAmos W10
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Apple iPad ve Samsung Galaxy Tab'e güçlü bir rakip geliyor: RAmos W10
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aLLyC 8 yıl
Sahip olduğu donanım özellikleri dikkate alındığında anlam veremediğimiz resesif ekran tercihini bir kenara bırakırsak


Çöplük olarak pıyasada gorebiliriz. Bari Windows CE yüklenseydi GPS olarak 100$'a alip kullanirdik. Bu mu Baslikta gecen aletlere rakip. Baslikta gecen diyorum cunku iki aletinde bulundugu paragrafta cinlilerin cöpünün gecmesı ınsan dogasına aykırı.
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DH Misafiri 8 yıl
ilan gitmiş:/ bu ürünü almayı çok istiyorum ama türkiye'den ulaşmak biraz zor. piyasadaki polypad w10 ürünün dengi sanıyorum. tahminen onu almak zorunda kalıcam, umarım aralarında fark yoktur..
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LaFleur- 8 yıl
resesif ne olaki ? resistive (resistif) olduğunu düşünüyorum.
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afu2 8 yıl
arkadaşlar bu ürünü almak isteyenler varsa linkteki ilanıma bakabilirler: sahibinden.com/...
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Batuist 9 yıl
bastırmatik tablet PC mi olurmuş!! Hangi akla hizmettir bu.. nokia mı akıl vermiş bunlara :)
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fteller 9 yıl
RAmos, ilk etapta resesive olarak üretilecek görünüyor ama eminim kısa bir süre sonra capasitive ekranlısını da çıkartır. RAmos firması benim bildiğim kadarı ile 200 solar altında capasitive ekranlı tablet satan (RAmos W7) tek çinli firma. W10 modeli ile hemen hemen aynı zamanda çıkan W11 modeli ise capacitive ekranlı ve 7" fakat işlemcisi a8 veya a9 kadar güçlü değil (1GHz Rockchip RK2818). bu ürünün satışını ben de 4 gözle bekliyorum, çünkü çok ünlü markalı (samsung, archos vb) tabletler bile cortex a8 kullanıyorlar. performansının nasıl olacağını anlamak için aşağıdaki veriye bakmak yeterli olacaktır sanırım. hele bir de W7 ve W11 modellerinde yaptığı üzere capacitive ekran yaparsa tadından yenmez.

RK2818 - 1100 DMips/Ghz
Cortex A8 - 2000 DMips/Ghz
Cortex A9 - 2500 DMips/Ghz


aşağıdaki linkten detaylı bilgi alabilirsiniz.
en.wikipedia.org/...

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hakanr 9 yıl
harbi yaa ne o resesif ne alaka bu çinliler harbiden bi acayipler kardeş :D
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Computeus 9 yıl
Resistif ekranla birşey olmaz. Boşuna çıkartıyorlar.
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mctug 9 yıl
Çinliler Geliyor !!!
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Tayff 9 yıl
Tasarımını sevdim
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