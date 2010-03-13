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Apple, iPad'in bir tuşunun fonksiyonunda değişikliğe gitti

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Apple, iPad'in bir tuşunun fonksiyonunda değişikliğe gitti
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Apple, iPad'in sahip olduğu sayılı tuşlardan birinin fonksiyonunda değişikliğe gitti. 27 Ocak'ta yayınlanan görsellere göre sesi açıp kapamaya yarayan tuş, artık ekranın yatay-dikey konumunu almasını sağlayan mekanizmanın devre dışı kalmasını sağlayacak. Kısacası yapılan bu değişiklikle ekranın hangi durumlarda yatay moda geçeceğine kullanıcı karar verecek.

Aynen iPhone'da olduğu gibi iPad, bulunduğu konumu otomatik algılayarak kullanıcı arayüzünü de buna uygun hale getiriyordu; ancak bu özellik bazı iPhone kullanıcılarının da dile getirdiği gibi istenmeyen durumlarda ekranın dönmesine neden olabiliyordu.


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DH Misafiri 9 yıl
Var arkadşlar. Cydia dan indirin
Kullanabilmek için SBSettings şarttır. Yamanın adı
Rotation Inhibitor...
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Lothier 9 yıl
vay be bir tus ıcın haber
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wanted70 9 yıl
mute tusunu bozmuslar:) rotation yapmislar.. mute si yok artik :)
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DSGNRY 9 yıl
Bir tuşu bile haber oluyor nasıl milyon satmasın :))))
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K0rkunc 9 yıl
iphoneada bunun gelmesi gerek
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